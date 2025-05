Eurovision, les demi-finales : découvrez la prestation de Louane en vidéo et les 26 qualifiés pour la finale

Qui sont les dix premiers pays qualifiés et les éliminés pour la finale de l'Eurovision ?

Mardi, la première demi-finale de l'Eurovision a donc déjà permis de sélectionner dix candidats pour dix pays. Les candidats de la Suède, KAJ, avec leur ode à la pratique du sauna "Bara Bada Bastu", ont fait très forte impression et ont confirmé leur statut d'archi favori. L'Estonien Tommy Cash, qui a fait polémique avec son "Espresso Macchiato" et les clichés qu'il charrie sur les Italiens, s'est aussi frayé un passage en finale. Comme d'ailleurs le Néerlandais Claude, qui chante en français son "C’est la vie" et qui est passé devant Louane chez les bookmakers. Cinq pays n'ont pas passé cette première demi-finale : l’Azerbaïdjan, la Croatie, Chypre, la Slovénie, mais aussi la Belgique et son candidat Red Sebastian.