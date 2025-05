Eurovision : tout le monde va regarder la bouche de Louane ce soir, ce détail pourrait être un gros handicap

Louane va interpréter sa chanson "maman" sur la scène de l'Eurovision. Mais un grain de sable pourrait venir perturber sa prestation.

L'Eurovision 2025 est entrée dans sa dernière ligne droite jeudi soir, avec la seconde demi-finale organisée à Bâle, en Suisse. En ressortiront 26 pays, qui s'affronteront lors de la grande finale ce samedi soir. Un seul sera désigné gagnant au terme d'une soirée très attendue. Et une chose est déjà acquise : Louane aura sa chance de briller sur scène et de tenter de décrocher la victoire avec sa ballade "maman", la France ayant été qualifiée d'office en tant que grand contributeur du concours.

Lors de cette demi-finale, comme lors d'une répétition ouverte aux journalistes la veille, Louane a plutôt séduit. Le Parisien indique que "la Française fait un carton à l'applaudimètre, tout comme la Finlandaise Erika Vikman, l'une des préférées du public avec son titre "Ich Komme", qui évoque la jouissance féminine".

Louane, mercredi, lors de la répétition de "maman" pour l'Eurovision. © Martin Meissner/AP/SIPA (publiée le 15/05/2025)

Les répétitions générales et la demi-finale ont aussi été l'occasion de découvrir plus en détail la mise en scène de Louane, conçue par le directeur artistique suédois Fredrik Rydman. Vêtue d'une simple robe noire et pieds nus, la candidate française interprétera son titre au cœur d'un décor épuré mais impressionnant. L'élément central : une véritable tempête de sable qui l'entourera sur scène, faite en réalité de copeaux de liège. 250 kg de ce faux sable va être déversé sur scène. Un jeu de miroirs viendra compléter ce tableau à la fois minimaliste et spectaculaire.

Si cette scénographie ambitieuse devrait permettre à Louane de marquer les esprits, elle n'est pas sans poser quelques défis. Comme l'a confié la chanteuse dans une interview au média spécialisé Wiwibloggs, le "sable" représente le temps qui passe et la nécessité d'en profiter avec les personnes qu'on aime. Mais ce sable a aussi tendance à lui rentrer dans la bouche lorsqu'elle chante au cœur de la tornade ! "Je travaille là-dessus", a-t-elle expliqué avait la demi-finale, dévoilant son astuce pour gérer cet inconfort : "Je mets le sable sous ma langue, et ça va"...

Chanter avec du sable dans la bouche est néanmoins l'un des pires handicaps qu'on puisse imaginer pour l'Eurovision et a donc de quoi faire frémir les fans, qui seront sans doute attentifs au moindre détail ou à la moindre gêne dès ce soir. On peut parier que les yeux - et les oreilles - seront rivés sur la prestation de la candidate tricolore, pour voir si elle n'est pas empêtrée dans sa tempête de sable.

Petit détail rassurant tout de même. Lors de la demi-finale jeudi, comme lors de sa répétition mercredi, Louane n'a semble-t-il pas été embêtée, en tout cas pas visiblement. "J'ai été très impressionné par le faux sable - je craignais qu'elle en ait dans les yeux ou dans la bouche, mais elle a assuré, elle est pro. Surtout, elle chante incroyablement bien", a indiqué Torbjörn Ek, journaliste du quotidien suédois Aftonbladet présent sur place et interrogé par 20 Minutes.