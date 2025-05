Il n'aurait pas dû toucher à Hanouna : W9 s'explique après la censure grossière de Merwane Benlazar

La chaîne W9 a censuré une partie du discours de l'humoriste Merwane Benlazar critiquant vivement l'arrivée de Cyril Hanouna sur son antenne, lors de la cérémonie des Flammes 2025.

C'est la polémique TV de la semaine. Mardi soir, lors de la cérémonie des Flammes 2025, qui récompense le rap et les cultures urbaines, l'humoriste Merwane Benlazar était invité pour remettre un prix. Alors que la cérémonie était diffusée comme chaque année sur W9, il en a aussi profité pour tacler ouvertement l'animateur Cyril Hanouna, qui s'apprête à faire son retour à la rentrée sur la chaîne du groupe M6.

Faisant référence à son passage dans C à vous le 31 janvier sur France 5, dans lequel il lui fut reproché d'aborder "un look de salafiste", il a commencé par un trait d'humour : "Je suis très heureux d'être là. Je ne vais pas vous mentir, c'est ma deuxième télé. Et depuis l'histoire du bonnet là, il faut que sur la deuxième je sois aussi bon".

Et Merwane Benlazar d'enchaîner : "De toute façon, les racistes ne regardent pas Les Flammes. Ils ne regardent plus la télé, il n'y a plus Hanouna", a-t-il lâché, faisant référence au départ de l'animateur de C8. "Hanouna qui revient bientôt, d'ailleurs… Il revient sur la chaîne où l'on est diffusé. Ça veut dire que sur la chaîne où l'on est diffusé, à la rentrée, il y aura la meilleure promotion de l'extrême droite", a-t-il ajouté, sous les sifflets du public.

L'humoriste de 34 ans espérait pouvoir "combattre ça" en étant présent "sur la même chaîne" que l'animateur controversé, comme l'esprit des Flammes le permet selon lui. Sauf que ces mots n'ont jamais été diffusés sur W9. La chaîne, qui diffusait la cérémonie en léger différé, a en effet coupé au montage toute la partie du discours visant Cyril Hanouna.

"Il ne faut pas que cela tombe dans la diffamation, les insultes ou le dénigrement"

Contacté par Ozap, W9 assume complètement ce choix éditorial. "Nous diffusons Les Flammes depuis la création de la cérémonie. W9 se fait la porte-parole de toutes les cultures populaires et revendique la liberté d'expression. Maintenant, il ne faut pas que cela tombe dans la diffamation, les insultes ou le dénigrement", explique un cadre du Groupe M6. "Nous avons des obligations de maîtrise de l'antenne en tant que diffuseur. Nous ne pouvons pas encourager la diffamation ou l'injure publique."

Le Parisien rapporte également les propos de ce responsable, qui précise par ailleurs que le groupe M6 attend de Cyril Hanouna "du divertissement. Et pas de politique". Dans une interview dans CBNews mardi, le président du directoire du groupe M6 David Larramendy a redit qu'il avait "établi des limites claires" pour la future émission de Cyril Hanouna, Tout beau, tout 9, annoncée cette semaine : "Pas de promotion des fake news, pas de discours politisé et pas d'attaques ad hominem".

Reste que cette censure embarrasse : la chaîne ne semble pas prête à laisser un humoriste engagé attaquer sa grosse recrue du mercato TV, si sulfureuse soit-elle. Elle pose à nouveau la question de la liberté d'expression. Alors que W9 assure promouvoir "toutes les cultures populaires", elle fixe des limites claires dès qu'il s'agit de son futur animateur vedette et des sujets politiques qu'il incarne. Un avant goût du traitement que W9 réserve aux sujets qui fâchent ?