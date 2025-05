Eurovision 2025 : un superordinateur a donné la gagnante, en analysant 70 ans de données sur le concours

La grande finale de l'Eurovision 2025 a lieu ce samedi, à Bâle, en Suisse. Le gagnant ou la gagnante de l'Eurovision sera connu(e) tard dans la soirée.

En direct

15:05 - Candidate n°4 - Yuval Raphael (Israël) : une performance en signe de résilience Présente lors de l'attaque perpétrée par le Hamas, le 7 octobre 2023, Yuval Raphaël considère sa participation à l'Eurovision comme une forme de résilience. Ses débuts dans la musique sont récents puisqu'elle n'a commencé le chant de manière professionnel que l'année dernière. Elle a remporté une émission télévisée dans son pays qui l'a fait connaître et lui a permis de représenter Israël à l'Eurovision. Ayant un intérêt particulier pour les genres soul et R&B, elle va interpréter "New Day Will Rise", un titre évocateur de son traumatisme et de l'espoir.

14:58 - Candidat n°3 - Tommy Cash (Estonie) : à la croisée des genres entre sens de l'humour et art visuel Candidat à la très belle moustache, Tommy Cash représente ce soir l'Estonie avec la chanson "Espresso Macchiato". L'artiste qui s'est déjà produit dans de grands festivals comme Glastonbury, est décrit comme audacieux, drôle, et aussi doué en musique qu'en direction artistique et mise en scène. Artiste complet, il est aussi musicien.

14:57 - 38 millions d'écoutes sur Spotify et plus de 9 millions de vues L'ordinateur a complété son analyse par un volet consacré à la popularité des candidats sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming musical. Sur ce terrain, c'est la Suède qui caracole en tête avec le titre "Bara bada bastu" de KAJ, véritable phénomène viral cumulant 38 millions d'écoutes sur Spotify et plus de 9 millions de vues sur YouTube. De quoi le faire douter et peut être revoir son pronostic ? Par le passé, les intelligences artificielles ont plusieurs fois vu leurs pronostics déjoués. La presse a déjà rappelé au sujet des pronos de ce superordinateur qu'une IA avait parié à tort sur la victoire de Miss Guadeloupe au concours Miss France 2025, finalement remporté par Miss Martinique. Affaire à suivre.

14:53 - Candidat n°2 - Laura Thorn (Luxembourg) : le mélange entre pop et musique de chambre Titulaire d'une maîtrise en solfège et chant pop, Laura Thorn, la candidate du Luxembourg va interpréter une chanson en français qui parle de la prise d'indépendance féminine. Elle sait également jouer du piano et du violoncelle et de la musique de chambre !

14:42 - Candidat n°1 - Kyle Alessandro (Norvège) : l'option pop et danse Kyle Alessandro fait partie du monde médiatique depuis ses 10 ans. À cet âge, il avait impressionné les téléspectateurs et les juges de l'émission Norway's Got Talent et était allé jusqu'en finale. Le jeune homme, qui parle quatre langues propose pour l'Eurovision une chanson pop qui mélange des éléments baroques et médiévaux avec de la musique folklorique norvégienne. L'artiste est également danseur et a fait partie d'un boys band !

14:39 - La Danoise Sissal, grande gagnante de l'Eurovision ? La grande gagnante selon notre superordinateur serait donc la Danoise Sissal, qui s'est qualifiée jeudi lors d'une deuxième demi-finale disputée. Une première depuis 2019, puisque ces dernières années le Danemark avait été assez malheureux avec les demies. La chanteuse vit à Copenhague mais est originaire de Tórshavn aux îles Féroé, où elle s'est produite pour la première fois sur scène à l'âge de 10 ans. "Depuis son arrivée au Danemark, elle perfectionne son art en tant que musicienne et artiste de scène. Pour Sissal, il s'agit aussi d'inspirer les autres à être fidèles à eux-mêmes et à assumer leur singularité ; avec sa voix, son ambition et sa détermination, Sissal s'efforce de repousser les limites", écrit le site officiel de l'Eurovision à son sujet. L'artiste s'inspire de l'électropop nordique de Dagny et Robyn, et est également une grande fan du Concours Eurovision de la chanson, le décrivant comme un monde dans lequel elle se sent comme chez elle. "En tant que mère, Sissal a dû faire face à des préjugés concernant sa carrière pop, mais refuse de se laisser définir par eux. Elle souhaite montrer que les femmes peuvent mener une carrière florissante et faire de la musique après avoir eu des enfants – un concept rarement remis en question chez les hommes", apprend-on également.

14:16 - Une gagnante désignée parmi les finalistes de l'Eurovision 2025 En croisant ces données avec les 26 finalistes 2025, le "superordinateur" a déterminé quels pays avaient le profil le plus compatible avec la victoire. Arrivée en tête avec 5 critères sur 6 : la candidate du Danemark, Sissal, et sa chanson pop en anglais parlant d'amour "Hallucination". Elle coche presque toutes les cases sauf celle de l'initiale de son titre. Derrière le Danemark, trois autres pays présentent des caractéristiques très prometteuses avec 4 critères remplis sur 6 : l'Irlande avec Emmy ("Laika Party"), Malte avec Miriana Conte ("Serving"), et le Luxembourg représenté par Laura Thorn et son titre en français "La poupée monte le son".

13:52 - Un superordinateur déterminé "la gagnante" de l'Eurovision 2025 Cette année, le site Eurovision World a de la concurrence. Le site de paris britannique My Betting Sites a utilisé un "superordinateur" (le mot vient de leur communiqué de presse, pas de nous) pour déterminer à l'avance qui a le plus de chances de remporter le concours. Pour connaitre le gagnant, ou plutôt la gagnante de l'Eurovision cette année, il s'est penché sur l'histoire du concours et en a tiré des tendances, des "patterns", ce qui lui a permis de faire quelques extrapolations. Pour cela, il a analysé une impressionnante quantité de données : tous les gagnants depuis la création de l'Eurovision en 1956, soit 70 ans d'histoire de la compétition. Autant vous le dire : la Suédois de KAJ ne semblent pas faire partie de ses plans. L'ordinateur a passé au crible les caractéristiques des vainqueurs : leur sexe, leur âge, leur nationalité, le style de leur chanson, la langue dans laquelle ils chantent, le thème de leur morceau... Il en ressort un profil type du gagnant de l'Eurovision : une femme (56,3% des victoires), artiste solo (72,9%), âgée de 25 à 27 ans, interprétant une chanson pop (45,1%) en anglais (49,3%) sur le thème de l'amour (59,7%). Un dernier détail amusant : 18,4% des gagnants ont remporté le trophée avec un titre commençant par un "D" ou un "T" !

13:45 - Que dit le classement de référence sur les chances de victoire à l'Eurovision ? Cette année pour l'Eurovision 2025 comme pour les précédentes éditions, c'est le site Eurovision World qui fait référence en termes de pronostics. Ce dernier compile tous les paris et les pronostics chez les bookmakers avant le concours pour établir un classement des pays et des artistes selon leur chance de victoire. Et comme on a pu l'écrire, il s'est rarement trompé. Or pendant des mois, le trio de tête n'a pas bougé ou presque : la Suède est archi-favorite avec le groupe KAJ, des joyeux lurons qui chanteront "Bara bada bastu" ce soir, un morceau qui dit en résumé "Allons juste au sauna". Ils ont presque toujours été premiers avec plus de 40% de chances de victoire. L'Autrichien JJ est quand à lui resté troisième avec son "Wasted Love" à environ 20% de chances de l'emporter. Et cocorico ! Louane s'est maintenue à la troisième place avec "maman" et 10% de chances de gagner l'Eurovision.