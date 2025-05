Eurovision : à quelle heure chantera Louane ce samedi soir ? Attention, il faudra veiller tard !

L'ordre de passage de Louane à l'Eurovision ce samedi 17 mai sera déterminant pour la victoire. Voici l'heure (tardive) de passage de la chanson "maman".

A quelle heure pourra-t-on enfin voir Louane chanter son titre "maman" à l'Eurovision ce samedi soir ? La représentante de la France lors de la grande finale de l'Eurovision 2025 à Bâle en Suisse, va tenter de décrocher la victoire avec sa chanson intimiste, titre très personnel en hommage à sa propre mère décédée il y a plusieurs années. Mais la jeune artiste de 28 ans, révélée dans The Voice en 2013 et récompensée par le César du meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle dans La Famille Bélier, va faire attendre ses fans.

Les organisateurs ont dévoilé dans la nuit de jeudi à vendredi l'ordre de passage tant attendu des 26 pays encore en lice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tirage au sort a placé la candidate française à une heure tardive. En effet, Louane se produira en dernière partie de soirée, en 24e position sur 26. L'heure de passage de la Française devrait donc se situer vers 22h45 voire plus proche de 23h.

Bonne ou mauvaise position ? Hier nous écrivions que cette ordre de passage n'était pas idéal, juste après le groupe KAJ, le grand favori suédois, avec leur tube festif "Bara Bada Bastu" ("Allons juste au sauna"). Après un tel moment d'euphorie, difficile de reconquérir le public avec une chanson aux accents plus mélancoliques.

Un numéro porte-bonheur pour Louane ?

Mais l'ordre de passage de Louane a aussi des avantages non négligeables, comme l'a fait remarquer Fabien Randanne, spécialiste de l'Eurovision à 20 Minutes. D'abord, statistiquement, les candidats passant dans la deuxième moitié de soirée ont plus de chances de l'emporter. C'est d'ailleurs dans la position de Louane que les rockeurs italiens de Måneskin avaient triomphé en 2021.

S'il faudra effectivement prendre la suite des candidats de la Suède, ultra-favoris , Louane aura tout de même la chance de bénéficier d'une pause relativement longue entre les deux numéros pour laisser retomber l'excitation. Et juste après la candidate française, ce sont les représentants de Saint-Marin et de l'Albanie qui fermeront le show. L'ordre de passage complet de la finale est le suivant :

Norvège - Kyle Alessandro : "Lighter" Luxembourg - Laura Thorn : "La Poupée Monte Le Son" Estonie - Tommy Cash : "Espresso Macchiato" Israël - Yuval Raphael : "New Day Will Rise" Lituanie - Katarsis : "Tavo Akys" Espagne - Melody : "ESA DIVA" Ukraine - Ziferblat : "Bird of Pray" Grande:Bretagne - Remember Monday : "What The Hell Just Happened?" Autriche- JJ : "Wasted Love" Islande - VÆB : "RÓA" Lettonie- Tautumeitas : "Bur Man Laimi" Pays:Bas - Claude : "C'est La Vie" Finlande - Erika Vikman : "ICH KOMME" Italie - Lucio Corsi : "Volevo Essere Un Duro" Pologne - Justyna Steczkowska : "GAJA" Allemagne - Abor & Tynna : "Baller" Grèce - Klavdia : "Asteromáta" Arménie - PARG : "SURVIVOR" Suisse - Zoë Më : "Voyage" Malte - Miriana Conte : "SERVING" Portugal - NAPA : "Deslocado" Danemark - Sissal : "Hallucination" Suède - KAJ : "Bara Bada Bastu" France - Louane : "maman" Saint-Martin - "Gabry Ponte : Tutta L'Italia" Albanie - Shkodra Elektronike : "Zjerm"

Pour cette édition 2025 de l'Eurovision, les votes seront ouverts dès le début de la compétition et se clôtureront environ 40 minutes après la dernière chanson. Chaque téléspectateur pourra voter jusqu'à 20 fois via l'application officielle, le site internet dédié ou par téléphone et SMS. La France n'a plus gagné depuis maintenant 47 ans et la victoire de Marie Myriam en 1977. Tous les espoirs sont permis pour Louane qui figure dans le top 3 des favoris. Réponse vers 1h du matin, après la traditionnelle séquence des notes !