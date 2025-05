Eurovision : certains voteront jusqu'à 20 fois ! Un étrange système de points

Comment s'organise le vote à l'Eurovision ? Le système d'attribution des points cache quelques bizarreries.

Avec l'Eurovision ce samedi soir, c'est le retour du fameux "twelve points" que tout le monde convoite tant chaque année. Le rendez-vous incontournable des amoureux de la chanson et du kitsch assumé va s'achever ce soir par une longue séquence de distribution de points après le show. Mais qui décide du grand gagnant de l'Eurovision et comment ? Première chose à savoir : le résultat de l'Eurovision ne dépend pas uniquement du vote des téléspectateurs.

Le choix du vainqueur repose en effet sur une savante alchimie combinant le vote du public et celui de jurys professionnels, qui comptent chacun pour 50% du résultat final. Les jurys et les téléspectateurs de chaque pays attribuent séparément de 1 à 12 points (sauf 9 et 11) à leurs dix chansons préférées. Côté jury, chaque pays, y compris les pays éliminés lors des demi-finales, dispose d'un panel de cinq experts ou professionnels de la musique pour ce faire.

Côté téléspectateurs, les votes sont ouverts dès la première chanson depuis l'édition 2024, laissant le temps au public de faire son choix ou de voter dès qu'un morceau fait l'effet d'un coup de coeur. Il sera possible de participer jusqu'à environ 40 minutes après la présentation de la dernière chanson.

Pour voter, des particularités étranges

Il est possible de voter par téléphone et par SMS. Les numéros seront affichées à l'écran pendant la diffusion du concours. Il est aussi possible de voter via le site Web dédié ou l'application de l'Eurovision. Mais les règles ont de quoi surprendre : chaque personne peut en effet voter jusqu'à 20 fois ! De quoi peser exagérément sur le résultat, bien qu'il soit impossible de soutenir son propre pays.

Une autre particularité : les téléspectateurs non-européens ont aussi voix au chapitre. Regroupés dans la catégorie "reste du monde", leurs votes comptent autant qu'un pays. Compte-tenu des fuseaux horaires, le vote dans certains de ces pays est ouvert depuis ce vendredi soir, veille de la finale.

Avec ce double système de vote partagé entre les téléspectateurs et les jurys nationaux, le public n'est pas seul maître à bord. Un artiste plébiscité par les téléspectateurs peut donc voir ses espoirs douchés par le jury, et vice-versa. Ce mode de scrutin qui est utilisé dans plusieurs autres concours (comme celui de Miss France en fin d'année notamment), fait chaque année l'objet de critiques, et de débats entre les tenants de l'expertise musicale et vocale d'un côté et les défenseurs du choix populaire de l'autre. Mais il faut bien reconnaitre que ce mode de scrutin atypique, dans lequel les téléspectateurs ont un large choix mais un pouvoir en réalité limité, fait aussi tout le sel de l'Eurovision.