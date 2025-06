Panne de France TV : les programmes interrompus, ce qu'il s'est passé

Les chaînes de France TV ont été impactées hier soir par un grave problème technique. Si les conséquences sur France 2, France 3, France 4 et France 5 ont été minimes, Franceinfo n'a pas été en capacité de diffuser du direct jusqu'à samedi matin.

C'est quelque chose qui arrive très rarement, surtout pour un tel groupe. Les chaînes de France TV, France 2, France 3, France 4, France 5 et Franceinfo ont été impactées par un grave problème technique dans la nuit de vendredi 20 à samedi 21 juin. C'est un problème technique qui a causé une interruption des programmes de quelques secondes sur les cinq premières chaînes du service public. Les téléspectateurs de ces chaînes ont été légèrement impactés, contrairement à ceux de Franceinfo, qui a subi une panne majeure. En effet, la chaîne d'information en continu n'a pas été capable de diffuser en direct de minuit à 9h40.

Mais comment un tel groupe peut-il subir un problème technique aussi important ? C'est une panne "majeure" du système de climatisation des salles hébergeant les serveurs de diffusion qui a provoqué cette interruption des programmes. "Les équipes de France Télévisions mobilisées toute la nuit ont permis un retour progressif de la diffusion à la normale", apprend-on d'un communiqué.

Pour comprendre la gravité d'une panne de système de climatisation dans ces salles, il faut savoir que le matériel nécessaire pour diffuser des programmes sur cinq chaînes est colossal et produit beaucoup de chaleur. La climatisation permet de garder une température normale dans ces salles. Sans climatisation, la température monte très vite et atteint des seuils qui peuvent endommager le matériel. Cela fonctionne comme lorsque vous laissez votre téléphone au soleil et qu'il surchauffe, ou que la ventilation de votre ordinateur ne fonctionne pas bien et qu'il devient brûlant. Si le problème persiste, les circuits peuvent être définitivement endommagés.

Pourquoi un retour plus lent sur Franceinfo ?

Le direct a été interrompu pendant près de dix heures sur Franceinfo, la chaîne d'informations en continu du service public. Une interruption qui est loin d'être anodine pour ce type de chaîne, qui diffuse en direct les actualités de la France et du monde, dans un contexte où de nombreux rebondissements dans le cadre de la guerre entre Israël et l'Iran, dans l'affaire d'empoisonnement alimentaire à Saint-Quentin, ou dans le cadre d'une canicule généralisée sur la France doivent être annoncés et décryptés tout au long de la journée et de la nuit.

Mais voilà, "une partie du matériel de la régie de production de la chaîne Franceinfo a été endommagée au cours de l'incident". La chaîne était encore "dans l'incapacité de reprendre ses programmes en direct", au moment de la diffusion du communiqué. Les programmes ont repris en milieu de matinée de manière normale.