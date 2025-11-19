Miss Univers : le concours 2025 est lancé ! Pourquoi Eve Gilles, candidate de la France, a choisi un costume de Jeanne d'Arc ?

Le concours Miss Univers 2025 a été lancé ce mercredi, avec le traditionnel défilé des costumes nationaux. Eve Gilles, Miss France 2024, a choisi une tenue rendant hommage à Jeanne d'Arc.

Plus de 130 candidates venues du monde entier sont en lice pour succéder à l'Américaine R'Bonney Gabriel, sacrée plus belle femme du monde (et au-delà de la planète Terre) l'année dernière. La grande finale de la 74e édition de Miss Univers se tiendra dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre, à Pak Kret, près de Bangkok, en Thaïlande. Elle sera retransmise en France sur Paris Première dans la nuit, à partir de 2h du matin.

Mercredi, les prétendantes au titre ont lancé cette édition 2025 du concours Miss Univers avec le très attendu défilé en costumes nationaux. L'occasion pour chacune d'entre elles de mettre en avant les couleurs et la culture de son pays à travers une tenue créative et originale, parfois un peu baroque voire totalement insolite, au point de prendre de faux airs de Mask Singer. Audrey Eckert, Miss USA, a en effet défilé dans un étrange costume à plumes représentant un aigle et faisant visiblement référence à la culture amérindienne ; Naisae Yona, Miss Tanzanie, était déguisée en abeille géante ; Brigitta Schaback, Miss Estonie, s'est transformée en énorme loup ; Lihasha White, Miss Sri Lanka, s'est présentée dans une énorme théière et Daniella Lundqvist, Miss Suède, en grand costume kitsch à paillettes avec guitare, clavier et micro...

Eve Gilles, candidate de la France à Miss Univers, a défilé en Jeanne d'Arc

La candidate de la France, Eve Gilles, ancienne Miss France 2024, a quand à elle fait sensation en apparaissant dans un costume argenté et beaucoup plus épique, voire martial, rendant hommage à Jeanne d'Arc. La Nordiste, qui voulait garder la surprise jusqu'au dernier moment, portait une armure moderne scintillante ainsi qu'un grand drapeau tricolore orné d'une colombe, symbole de paix. Un choix hautement symbolique pour la jeune femme de 22 ans, comme elle l'a expliqué.

Miss Univers 2025 : Eve Gilles, candidate de la France, en costume de Jeanne d'Arc. © AFP

"J'ai choisi cette femme inspirante pour représenter mon pays afin de lui rendre hommage et de garder son histoire vivante dans nos mémoires", a indiqué Eve Gilles sur son compte Instagram. "Dans un monde aussi divisé, je voulais incarner cette guerrière engagée pour la paix." Comprendra qui pourra.

L'idée de ce costume est en tout cas née lors d'un séjour sur l'île de La Réunion, d'où est originaire la mère d'Eve Gilles. En visitant la ville de Cilaos, la reine de beauté, candidate pour Miss Univers, a remarqué pour la première fois une représentation de Jeanne d'Arc. "J'y ai vu un signe du destin", confie-t-elle.

Sacrée Miss France en décembre 2023, Eve Gilles a suivi une préparation intense ces derniers mois pour Miss Univers. Entre entraînements sportifs, exercices de défilé et création de son costume national, elle a travaillé d'arrache-pied pour figurer parmi les favorites dans un concours clinquant et parfois rocambolesque. Son objectif : intégrer le top 30 et, pourquoi pas, décrocher la troisième couronne de Miss Univers pour la France, 9 ans après le sacre d'une certaine Iris Mittenaere.