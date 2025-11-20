Eve Gilles ne suffisait pas... Pourquoi la France a envoyé 4 candidates à Miss Univers

Le concours Miss Univers 2025 a lieu la nuit prochaine, en Thaïlande. Ce n'est pas une mais quatre candidates françaises qui défendront les couleurs tricolores à Bangkok.

Le concours Miss Univers 2025 a été lancé mercredi à Bangkok, en Thaïlande, avec le traditionnel défilé des costumes nationaux. La grande finale, qui verra le couronnement de la femme la plus belle de l'univers, se tiendra dans la nuit de jeudi à vendredi et sera diffusée en France sur Paris Première à partir de 2h du matin.

Cette 74e édition de Miss Univers a plus fait parler pour ses couacs et ses scandales que pour l'élégance de ses reines de beauté jusqu'à présent. Mercredi, le compositeur libanais Omar Harfouch, membre officiel du jury, a annoncé sa démission fracassante, accusant l'organisation Miss Univers d'avoir pré-sélectionné en secret le Top 30 des candidates finalistes, avant même que le jury ne vote. Quelques jours plus tôt, un membre du comité d'organisation thaïlandais avait dû être écarté après avoir publiquement insulté Miss Mexique, la traitant d'"idiote" et de "débile" car elle avait manqué un défilé.

Lors d'un des multiples défilés précédant l'élection de Miss Univers la nuit dernière, Miss Jamaïque, Gabrielle Henry, a aussi fini aux urgences après avoir lourdement chuté du podium. Malgré ce contexte agité, on espère que la compétition prendra le dessus la nuit prochaine. D'autant que la France aurait ses chances. Quatre fois plus de chances d'ailleurs.

Ce sont pas moins de quatre candidates françaises qui tenteront en effet de décrocher la couronne tant convoitée de Miss Univers cette année. Un fait inédit dû à une subtilité géographique : Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique peuvent envoyer leur propre miss en plus de Miss France, car elles sont considérées comme des "territoires" à part dans le règlement de Miss Univers, comme dans celui de Miss Monde.

Pour Miss Univers, les milliers de kilomètres qui séparent les DROM-COM de l'Hexagone comptent donc plus que la nationalité ou le statut administratif des candidates. D'ailleurs, "en 2024, lors de l'élection de Miss Monde, Agathe Cauet concourait pour le groupe Europe tandis que les deux départements d'Outre-mer concouraient pour les Amérique et Caraïbes", précise 20 Minutes.

Miss France 2024, Eve Gilles représentera bel et bien la France métropolitaine, tandis que Nourya Aboutoihi, Ophély Mézino et Célya Abatucci porteront respectivement les couleurs de Mayotte, de la Guadeloupe et de la Martinique. La reine de beauté française, élue en décembre 2023, a eu le choix de participer à Miss Univers ou au concours Miss Monde, porté par d'autres organisateurs. Son choix "a été rapidement fait", comme elle l'a indiqué à Télé-Loisirs.

"Je ne veux pas faire un concours juste pour moi, pour me faire kiffer, ça doit vraiment répondre à des attentes plus grandes, ça doit être un engagement. Et ça me permet d'exprimer mon côté show girl parce que j'adore la scène, et c'est peut-être un peu plus présent sur Miss Univers que sur Miss Monde", avait-elle précisé. Et le "côté show girl" d'Eve Gilles semble séduire. La Française fait partie des favorites, plusieurs médias soulignant que sa vidéo postée sur le site de Miss Univers cumule plus de 8,5 millions de vues, plus de 636 000 likes et près de 10 000 commentaires.

Eve Gilles espère en tout cas succéder à Iris Mittenaere, dernière Française sacrée Miss Univers en 2016. Verdict attendu ce vendredi matin aux toutes premières heures, si d'ici là de nouveaux scandales ou rebondissements ne viennent pas encore perturber cette édition 2025.