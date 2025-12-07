A cause des problèmes de sous de France TV, une de vos sagas favorites les plus anciennes pourrait disparaître

La collection de polars est diffusée sur France 3 depuis 12 ans et pourrait être une victime collatérale des restrictions budgétaires imposées à France Télévisions.

On s'est souvent amusé (et un peu moqué on l'avoue) du concept. Chaque mois et parfois même chaque semaine, un meurtre est commis dans une de nos régions. Les coupe-gorges sont même très souvent de hauts lieux du patrimoine naturel ou historique du pays, à tel point qu'on pourrait se demander où partir en vacances sans risquer sa vie. Depuis 2013, les téléspectateurs de France 3 ont pris l'habitude de se réunir le samedi soir devant leur petit écran pour suivre les enquêtes de la collection "Meurtres à...".

Le concept de cette série est simple mais efficace : chaque épisode met en scène un duo d'enquêteurs devant résoudre un meurtre, avec en toile de fond les paysages d'une région ou d'une zone touristique française. Au fil des années, pas moins de 30 destinations ont ainsi été explorées, des plages de Bretagne aux vignobles d'Alsace, en passant par les montagnes corses.

Portée par des casting réunissant têtes d'affiche et comédiens régionaux, la saga s'est imposée comme un rendez-vous incontournable, rassemblant en moyenne entre 4 et 5 millions de fidèles à chaque diffusion. Certains épisodes ont même réalisé des records, à l'instar de "Meurtres en Corrèze" qui avait captivé 6,8 millions de Français en 2020 (26% de part d'audience).

© Pierre PLANCHENAULT / FTV / MINTEE STUDIO, via PhotoTélé

Cette success story est née d'une idée toute simple, comme l'expliquait Anne Holmes, directrice de la fiction de France Télévisions, dans une interview au Point en 2023 : "À cette époque, la fiction ne fonctionnait pas, mais le magazine Des racines et des ailes cartonnait. Je suis partie d'un constat très simple, selon lequel les Français sont passionnés par deux choses : les paysages, et les histoires policières (...) On a pris la culture et les décors de la région, façon Des racines et des ailes, et on va tuer à l'intérieur".

Malheureusement, malgré ces très bons résultats, l'avenir de la collection est aujourd'hui menacé. En cause : la situation financière préoccupante de France Télévisions, pointée du doigt récemment par un rapport de la Cour des Comptes. Pour réduire son déficit, le groupe audiovisuel public est sommé par le gouvernement de réaliser 60 millions d'euros d'économies.

Dans ce contexte, France TV aurait pris la décision de geler les commandes et les tournages des Meurtres à..., ainsi que ceux d'autres fictions, a indiqué cette semaine le journal Les Echos. Le journal indique que "le groupe aurait également décidé d'arrêter les commandes et les tournages des mini-séries ne dépassant pas 6 épisodes et des fictions événementielles". Des "mesures conservatoires" qui pourraient devenir définitives si un accord n'est pas trouvé avec l'Etat sur le montant des coupes budgétaires.

Cette annonce inquiète les professionnels du secteur, producteurs et comédiens en tête. Car au-delà de son succès public, la collection a aussi un fort impact économique dans les territoires où elle est tournée, en faisant travailler de nombreux techniciens et acteurs locaux. Sa disparition serait un coup dur pour toute une filière.