Ces chaînes de télévision cultes disparaissent le 31 décembre en France, après quatre décennies d'existence

Après 38 ans d'émissions devenues cultes, ces chaînes baissent définitivement le rideau.

L'année 2025 a été marquée par de profonds changements dans le PAF français. Sur la TNT, C8 et NRJ12 ont mis la clé sous la porte cet été, tandis que deux nouvelles venues ont fait leur apparition depuis la rentrée : T18 et Novo19. Une évolution historique qui a donné lieu à un changement de la numérotation des chaînes. Et ce n'est visiblement pas fini. En cette fin d'année, c'est un symbole de toute une génération à la télévision qui se prépare à tirer sa révérence.

Le groupe Paramount Global a annoncé au mois de novembre l'arrêt, au 31 décembre, de toutes les chaînes musicales de MTV (MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV et MTV Live), en France comme dans toute l'Europe, où elles avaient su se faire une place auprès des 15-35 ans pendant de longues années. Les générations nées dans les années 1980 et encore 1990 savent que c'est un monument de la culture TV qui s'apprête à disparaître des écrans, après plusieurs décennies d'activité.

MTV et ses chaînes musicales ont en effet écrit une page de l'histoire de la télévision française. La chaîne, désignant initialement "Music Télevision", est née le 1er août 1981 aux Etats-Unis. Ce jour-là, MTV émet pour la première fois et diffuse le clip "Video Killed The Radio Star" des Buggles. Une révolution se met alors en marche : la musique aura désormais son propre canal pour mettre en images les tubes du moment. En 1987, MTV débarque en Europe et devient rapidement un phénomène pour toute une génération.

Le réseau de chaînes signera l'âge d'or du vidéo-clip, élevé au rang de chef-d'oeuvre par quelques artistes visionnaires. En 1983, Michael Jackson fait l'événement avec les 14 minutes de "Thriller", véritable court-métrage réalisé par John Landis. Comme le souligne Jérémie Maire dans un documentaire diffusé sur France Inter, "c'est à ce moment qu'on commence à réfléchir de façon cinématographique au clip".

Les carrières se feront et se déferont pendant plusieurs années au rythme des rotations sur MTV. La chaîne va aussi révolutionner la façon de "consommer" la musique. Avec les MTV Unplugged, elle propose dès 1989 des sessions acoustiques intimistes qui montrent les stars sous un nouveau jour, de Nirvana à Mariah Carey.

Mais progressivement, MTV s'éloignera de sa vocation initiale. Les années 1990-2000 verront l'essor de la télé-réalité, avec The Real World, Jackass ou Pimp My Ride. "Au bout d'un moment, la musique ne suffisait plus", reconnaît Olivier Cachin, pionnier des émissions rap en France. Et à l'orée des années 2010, MTV et ses déclinaisons sont définitivement bousculées par l'émergence de YouTube, Spotify ou Deezer, qui donnent désormais le rythme de l'industrie musicale.

En France, MTV était encore diffusée sur le satellite, le câble, et au fin fond des box des opérateurs, mais aussi via certains abonnements (Canal+, Paramount). Désormais, seules certaines chaînes de MTV resteront à l'antenne aux Etats-Unis, et MTVHD, essentiellement consacrée à la télé-réalité, restera disponible au Royaume-Uni.