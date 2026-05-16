Monroe : on a vu un peu de trac mais le contrat est rempli, la vidéo de la chanson "Regarde !" à l'Eurovision

Monroe, la candidate de la France, a enfin chanté sa chanson "Regarde !" en finale de l'Eurovision 2026 ce samedi. Une prestation lyrique très réussie, même si on a ressenti une pointe de tension.

Monroe a enfin vécu son grand soir. Ce samedi 16 mai, la diva franco-américaine est montée sur scène pour la finale de l'Eurovision 2026, à Vienne, en Autriche, peu avant 22h30. La candidate de la France à l'Eurovision, a superbement interprété le titre "Regarde !", en 15e position de cette finale. Et Monroe a largement rempli son contrat, même si durant sa performance, elle a pu se montrer un peu plus tendue et un peu moins impressionnante que durant la demi-finale de jeudi. Avec un trac légèrement perceptible et paraissant parfois comme un peu essoufflée, Monroe a montré toute la maîtrise vocale qui est la sienne. Même quand l'une de ses nattes est venue se placer devant sa bouche la candidate de la France a subtilement écarté la gêne et a poursuivi avec brio.

La vidéo de la chanson "Regarde !" de Monroe en direct à l'Eurovision 2026

Très surveillée par les bookmakers ces derniers jours, Monroe a interprété son titre "Regarde !" dans un univers scénique bien plus théâtral que ce que les observateurs anticipaient. La prestation a été longuement applaudie par le public présent dans la salle viennoise. La prestation de la France avec "Regarde !" de Monroe combine une esthétique inspirée du romantisme historique avec une confrontation physique intense de la chanteuse face à cinq danseurs vêtus de noir. La candidate de la France à l'Eurovision est apparue dans une mise en scène spectaculaire, mêlant éclairages monochromes et pyrotechnie, le tout au fil d'une marche intense sur un runway de 30 mètres.

La jeune candidate de la France à l'Eurovision 2026 avait déjà foulé l'estrade géante de la Wiener Stadthalle de Vienne, où se déroule le grand concours de chant européen cette année. Outre les répétitions intenses depuis plus d'une semaine, Monroe Vata Rigby avait interprété pour la première fois sa chanson "Regarde !" en direct, en public et à la télévision, jeudi soir, à l'occasion de la seconde demi-finale du concours. La dernière grande étape avant le show de samedi. Découvrez ci-dessous la prestation de Monroe lors de la demi-finale.

La vidéo de "Regarde !" la chanson de Monroe en demi-finale de l'Eurovision

"Regarde !", la chanson de la France à l'Eurovision 2026, avait déjà été dévoilée en intégralité début mars, dans un clip d'un peu plus de 3 minutes publié sur la plateforme YouTube. Côté musique, la chanson de Monroe pour ce concours Eurovision est portée par une production ambitieuse où les instruments à cordes occupent une place centrale, accompagnés de chœurs puissants qui rappellent les grandes productions symphoniques.

Le titre de Monroe, entièrement en français, a été écrit par Christopher Cohen, Fredie Marche, Maxime Morise et Fred Savio (qui ont déjà collaboré avec Soprano, Kendji Girac ou encore Orelsan), et a été composé par Violin Phoenix, duo de violonistes stars des réseaux sociaux. Monroe y pose une voix puissante et haut-perchée qui devrait à coups sur marquer les esprits. Mais la chanson de la France prend malgré tout des tonalités plus pop que ce qu'on pouvait attendre d'une telle chanteuse. Y compris dans le ton de Monroe, qui au début du morceau et à plusieurs reprises, abandonne sa voix de soprano pour un son de facture bien plus conventionnelle.

"Regarde !" de Monroe, fusion entre classique et modernité

Pour cette chanson française candidate à l'Eurovision, la direction artistique n'est pas sans évoquer, selon plusieurs médias, l'ouverture du titre "Berghain" de Rosalia, avec ses arrangements dramatiques et sa fusion entre classique et modernité. Elle pourrait tout aussi bien faire penser de notre point de vue à un simili-opéra façon Luc Besson dans Le Cinquième élément, ou revisité à la manière d'un chanson de comédie musicale populaire.

L'Eurovision 2026 marquera peut être un tournant pour la France, qui a donc fait le choix d'une artiste au profil atypique pour la représenter ce samedi 16 mai, à Vienne. Alors que le concours européen de la chanson privilégie traditionnellement les productions pop et les mises en scène spectaculaires, France Télévisions a misé sur une jeune artiste à la voix classique et même lyrique pour défendre les couleurs tricolores, dans l'une des capitales mondiales de l'opéra (avec Paris). Un signe du destin ?

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