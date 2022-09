"Mask Singer : Christelle Chollet et Francis Huster démasqués : tous les indices"

MASK SINGER SAISON 4. TF1 diffusait ce 13 septembre le quatrième épisode de la saison 4 de Mask Singer. Deux personnages ont été démasqués, la Dalmatienne qui était Christelle Chollet et le Pharaon qui était Francis Huster.

En direct

Recevoir nos alertes live !

00:08 - Les particularités du prochain épisode La semaine prochaine, les destins des personnages seront liés et c’est en duo qu’ils se produiront. Ils gagneront ou perdront donc ensemble avec comme objectif, un accès aux quarts de finale de cette saison 4. Un enquêteur invité sous un costume de Gaulois sera également présent juste pour la soirée. Voir les photos Découvrez les indices et théories de Mask Singer saison 4 13/09/22 - 23:47 - Francis Huster était le Pharaon ! Comme ce que pensaient le jury et les enquêteurs en ligne, le Pharaon était bien Francis Huster. Le comédien a remercié tout le jury et a salué une aventure extraordinaire ! 13/09/22 - 23:30 - Pour les enquêteurs, Francis Huster est le Pharaon Pour le Pharaon, le personnage a choisi « Si toi aussi tu m’abandonnes » de John William, sortie en 1952.

Pour les enfants, voici ce à quoi le Pharaon ressemble : cheveux blancs, ressemble à un papi, il a un costume, grand sourire. Le personnage peut de toute façon faire ce qu’il veut, tous les enquêteurs sont unanimes pour désigner Francis Huster comme porteur du masque de Pharaon. Le jouet du Pharaon est une trousse de premiers secours dont il dit : "J'adorais jouer au docteur et ça m'a bien servi plus tard". Or, dans la série "Le grand patron," le comédien a incarné durant 5 ans le chef d'un service de chirurgie d'un hôpital réputé. 13/09/22 - 23:21 - Nouvelles théories sur la Tortue ! Pour la Tortue, la chanson choisie est « Solaar Pleure », de MC Solaar et datant de 2001. La Tortue est décrite comme ayant des gros sourcils, bien 40 ans, très grand, et quand on fait écouter sa musique aux enfants, ceux-ci déclarent « ça relaxe à part quand il chante », ou encore « c’est un garçon qui chante fille ». Selon les internautes, Amaury Vassili pourrait possiblement se trouver sous le masque. Ce ténor étant né en 1989, l’époque de la chanson choisie pourrait correspondre. Dans les options du jury, Florent Peyre, Anthony Kavanagh et Gérémy Crédeville. 13/09/22 - 23:01 - Du nouveau sur la Mariée Pour la Mariée, la musique d’entrée est « Survivor », des Destiny’s Child, datant de 2001. Les enfants décrivent ainsi la Mariée : fille très grande, très grand sourire, fait penser à Wonder Woman. Les enquêteurs sont un peu perdus mais évoquent Laura Flessel et Estelle Mossely. Sur Twitter, Le nom d’Estelle Mossely ne cesse d’être cité. Cela correspondrait avec l’ancienneté de la chanson d’entrée. « J’ai toujours su que c’était important de viser juste » déclare La Mariée avec le jouet de son enfance, un jeu d’adresse. Le personnage a eu la Légion d’honneur. 13/09/22 - 22:49 - Tom Villa était l'Espion ! L’Espion, qui aide le jury depuis le début de la saison 4 à récolter des indices sur les personnages, s’est démasqué après une question très précise du jury qui avait deviné son identité. Il s’agissait de Tom Villa. Il va aider le jury sur toute la fin de ce quatrième épisode pour mener l'enquête. 13/09/22 - 22:44 - Christelle Chollet était la Dalmatienne ! Pas de surprise donc, la Dalmatienne dissimulait bien l'humoriste et comédienne Christelle Chollet. Les photos de Céline Dion et Ricky Martin ou Julio Iglesias faisaient notamment références à des artistes avec qui elle a chanté sur scène ! 13/09/22 - 22:27 - Les premiers indices sur L'Ours Pour le tout nouveau personnage, L’Ours dévoile les premiers indices sur lui : « Chanter en bande, ça m’a toujours plu. J’adore être entouré, à l’antenne, au cinéma ou sur scène. La première fois que vous m’avez vu chanter, pourtant, j’étais seul, lors d’un concours ». L’Ours montre un badge de police ainsi qu’un petit déjeuner. Le jury pense à Tomer Sisley ou Michel Leeb. Pour les internautes, il s’agit de Jean-Pascal Lacoste, ancien de la Star Ac’ et qui a joué dans une série policière. Ce nom semble donc probable. Léger accrochage entre L'Ours et Kev Adams, sur fond de question à laquelle le personnage aurait répondu trop vaguement. 13/09/22 - 22:14 - Pour l'Éléphant, un nom ressort ! Lors de son entrée, la musique de l’Éléphant est « Le Chat », des Pow Wow, sortie en 1992. Les enfants le décrivent ainsi : barbe, cheveux marron foncé, grand sourire, déjà vu à la télé, plutôt jeune. « On dirait une musique de vacances » dit l’un d’entre eux lorsqu’on lui fait écouter la vraie voix de l’Éléphant. Une autre précise qu’il chante « trop mal ». S’il s’agit bien de Keen’V, hypothèse qui ressort le plus, cette dernière remarque doit un peu le piquer… 13/09/22 - 21:57 - Le Dalmatien, nouveaux indices Pour le Dalmatien, même la musique fait référence aux chiens avec « Hound Dog » d’Elvis Presley, chanson créée en 1956. Le portrait-robot du personnage fait par les enfants est le suivant : princesse Disney, ressemble à Raiponce, a les cheveux bouclés, un peu vieille, a l’air très gentille. Le jury et les réseaux sociaux pensent à Christelle Chollet. Cela collerait parfaitement avec le choix de la chanson puisque la comédienne et humoriste a déjà fait une reprise de « Hound Dog » à plusieurs reprises. 13/09/22 - 21:41 - Nouveaux indices sur le Singe Pour le Singe, le personnage choisit « Last Dance » de Donna Summer, sorti en 1978. Les enfants décrivent le personnage comme une femme avec les yeux marron ou noirs, et les cheveux noirs. Une spécialité culinaire d’où elle vient, du fromage de brebis est présentée aux enfants. Les jurés hésitent entre Alizée et Jenifer, tout comme les internautes. 13/09/22 - 21:34 - Le Chevalier vu par des enfants Lors de son entrée, le Chevalier choisit le titre « Thriller » de Michael Jackson, sorti en 1982. Les enfants désignés pour dresser son portrait-robot le désignent ainsi : barbe rasée avec des sourcils et cheveux noirs, tête de surfeur et musclé. Sur Twitter, le nom de Laurent Maistret ressort sans cesse ! "Déjà petit, je rêvais de voyager, c'était mon rêve le plus cher" déclare le personnage après avoir dévoilé un jouet lui rappelant son enfance, un avion. 13/09/22 - 21:26 - Les spécificités de cet épisode ! Une soirée qui s'annonce déjà spéciale ! Tous les indices de ce soir feront référence à l’enfance. Chaque personnage entrera sur une chanson lui rappelant son enfance, ce qui aidera à situer l’âge de la star cachée sous le masque. L’Ours va aussi essayer de voler la place d’un autre personnage pour faire son entrée dans la compétition ! 13/09/22 - 21:17 - Top départ de l'épisode 4 de Mask Singer ! 8 personnalités encore en lice, un nouveau personnage, l'Ours, qui devra rattraper ses petits compagnons et des enquêteurs à fond, c'est parti pour le quatrième épisode de cette quatrième saison de Mask Singer ! 13/09/22 - 20:49 - Le Singe et le Chevalier se sont reconnus ! Dans un teaser dévoilé sur les réseaux sociaux, TF1 a diffusé une belle complicité entre le Singe et le Chevalier, surpris en train de danser ensemble sur la scène de Mask Singer. Les deux personnages se sont d'ailleurs reconnus, juste à leur manière de bouger. Alors si eux, cachés sous un masque leur obscurcissant la vue, parviennent à s'identifier, c'est que leurs mouvements sont probablement très reconnaissables. Pour les internautes, pas de doute, cela indique qu'Alizée se cache bien sous le masque du Singe, tandis que le Chevalier dissimule Brahim Zaibat, tous les deux ayant fait Danse avec les Stars. LIRE PLUS

Les indices et théories sur l'Eléphant : le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V.

le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V. Les indices et théories sur le Dalmatien : "Je ne suis pas du genre à obéir sagement". Le Dalmatien est habitué à la scène. "Un SOS m'a vraiment aidé et m'a permis d'épater la galerie." On l'a aussi vu associé à un casque rose et un téléphone rouge. La théorie la plus crédible autour du Dalmatien est l'humoriste Christelle Chollet.

"Je ne suis pas du genre à obéir sagement". Le Dalmatien est habitué à la scène. "Un SOS m'a vraiment aidé et m'a permis d'épater la galerie." On l'a aussi vu associé à un casque rose et un téléphone rouge. La théorie la plus crédible autour du Dalmatien est l'humoriste Christelle Chollet. Les indices et théories sur Le Pharaon : le personnage annonce adorer le sport et particulièrement le football sur lequel il a écrit un livre. Mais pour lui, "le terrain, c'est de l'histoire ancienne". La théorie principale concernant le Pharaon est l'acteur Francis Huster.

le personnage annonce adorer le sport et particulièrement le football sur lequel il a écrit un livre. Mais pour lui, "le terrain, c'est de l'histoire ancienne". La théorie principale concernant le Pharaon est l'acteur Francis Huster. Les indices sur la Tortue : Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud".

Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud". Les indices sur le Chevalier : "Les Zénith, on en a bien profité." Le Chevalier explique avoir partagé la scène "avec des artistes mythiques". Il explique également avoir troqué "les podiums pour la scène". Dans son magnéto, on a pu voir de nombreux drapeaux dont celui du Japon, du Brésil et des Etats-Unis ainsi que celui de la Thaïlande. Le visage de Laury Thilleman est aussi apparu dans sa présentation.

"Les Zénith, on en a bien profité." Le Chevalier explique avoir partagé la scène "avec des artistes mythiques". Il explique également avoir troqué "les podiums pour la scène". Dans son magnéto, on a pu voir de nombreux drapeaux dont celui du Japon, du Brésil et des Etats-Unis ainsi que celui de la Thaïlande. Le visage de Laury Thilleman est aussi apparu dans sa présentation. Les indices sur le Singe : Le Singe est une femme qui a "joué devant 75 millions de personnes." Elle a participé "aux balbutiements d'un truc qui allait devenir énorme". Elle explique avoir été couronnée d'or mais aussi avoir pu côtoyer des stars comme Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Vincent Cassel. Dans son magnéto, on a aussi pu voir le visage de Nikos Aliagas, le chiffre 2022 ainsi qu'un drapeau espagnol.

Le Singe est une femme qui a "joué devant 75 millions de personnes." Elle a participé "aux balbutiements d'un truc qui allait devenir énorme". Elle explique avoir été couronnée d'or mais aussi avoir pu côtoyer des stars comme Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Vincent Cassel. Dans son magnéto, on a aussi pu voir le visage de Nikos Aliagas, le chiffre 2022 ainsi qu'un drapeau espagnol. Les indices sur la Mariée : La Mariée a révélé plusieurs indices à son sujet. Elle a "toujours aimé parader" et apprécie que les téléspectateurs l'accueillent dans leur "petite lucarne". La Mariée annonce avoir été vue par "des millions". Le chiffre 92 est associé à son portrait. Elle explique avoir eu un "rendez-vous raté" où elle n'a pas été choisie avant de l'être plus tard. La Mariée possède cinq bagues aux doigts, de plusieurs métaux différents.

L'identité de la Souris révélée dans Mask Singer épisode 3 : C'est l'actrice et auteure Laetitia Milot qu'il fallait trouver sous le masque de la Souris dans Mask Singer saison 4. De nombreux indices évoquaient son amour pour l'écriture mais aussi son métier de comédienne. Laetitia Milot avait été trouvée par les enquêteurs avant sa révélation aux yeux du public.

L'identité du Génie révélée dans Mask Singer épisode 2 : C'est le commentateur sportif Yoann Riou qu'il fallait trouver sous le costume du Génie dans Mask Singer. Sans vraiment trop faire d'effort pour cacher sa véritable identité, Riou a très vite été découvert par les enquêteurs et le public dans l'épisode 2.

L'identité du Koala révélée dans Mask Singer épisode 2 : Apparue pour la première fois dans l'épisode 2 de Mask Singer saison 4, la joueuse de tennis Marion Bartoli était cachée sous le costume du Koala. Plusieurs indices nous menaient sur sa piste : "vous avez vu le Koala se battre, hurler." Le costume de Koala correspondait sans doute aussi à une référence à l'Australie et au tournoi du Grand Chelem qui lui est associé. Leonardo Di Caprio avait par ailleurs assisté à la finale de l'US Open 2013 qu'elle a remportée.

L'identité du Bébé révélée dans Mask Singer épisode 1 : Par ailleurs, deux stars ont été démasquées dans l'épisode 1 de Mask Singer saison 4. En milieu d'épisode, c'est le Bébé qui a révélé sa véritable identité. Il s'agissait de la chanteuse et ancienne jurée de Nouvelle Star Marianne James. Elle est à l'heure actuelle jurée de La France a un incroyable talent sur M6. Concernant ses indices, on savait que le Bébé était un "enfant prodige" (référence au fait qu'elle a animé l'émission Prodiges sur France 2), qui donne "toujours son avis" (référence à son statut de jurée dans Nouvelle Star et LFAUIT). Le chiffre 1172 vu dans son magnéto correspond aussi au nombre de représentations de son spectacle Ultima Recital. Les coquillettes étaient également une référence à son spectacle intitulé "Tata Jambon et ses Coquillettes".

L'identité du Pain d'épices révélées dans Mask Singer épisode 1 : A la fin de l'émission, c'est le Pain d'épices qui a dévoilé son vrai visage. Et il fallait trouver le comédien Frédéric Diefenthal, connu entre autres pour la saga Taxi et, plus récemment, les feuilletons Demain nous appartient et Ici tout commence sur TF1. Concernant ses indices, il évoquait des "virages à 360" dans une caisse automobile, le tout en référence à la saga Taxi dans laquelle il jouait face à Sami Naceri. "Au début, je n'étais pas du tout parti pour la scène, la lumière et les projecteurs", en effet Diefenthal a d'abord commencé à se former dans l'hôtellerie. Par ailleurs, plusieurs indices faisaient référence à la cuisine, ce qui est très probablement un clin d'œil au rôle d'Antoine Myriel qu'il incarne dans Demain nous appartient et surtout Ici tout commence où il est proviseur d'un institut de cuisine.

Fiche programme

Voici la liste complète des stars qui ont participé à la saison 3 de Mask Singer. Le gagnant, le Papillon, était la danseuse Denitsa Ikonomova. La Banane cachait en réalité Valérie Bègue tandis que le Cerf dissimulait l'acteur Laurent Ournac. Gilbert Montagné se cachait sous le costume de l'Arbre, Yves Camdeborde était en réalité le Cochon, Marc-Antoine Le Bret se dissimulait à la fois sous le masque de la Tigresse et celui du Crocodile. Maud Fontenoy était en réalité sous le costume de Poisson Corail et Alain Bernard derrière celui du Bernard l'Hermite. Enfin, le Cosmonaute cachait en réalité Pierre Palmade et le Caméléon Sylvie Tellier. Du côté des stars internationales de cette saison 3 de Mask Singer, Teri Hatcher (Desperate Housewive) a fait une apparition sous le costume de la Coccinelle, et le chanteur Seal se cachait sous le costume du Cowboy.

Au cours de la saison 4 de Mask Singer, les téléspectateurs vont être amenés à démasquer douze personnalités cachés sous autant de costumes plus ou moins farfelus. Sur ces 12 costumes, 6 ont d'ores et déjà été dévoilés : la mariée, le pain d'épice, le dalmatien, le singe, le bébé et le pharaon.

Voir les photos Découvrez les indices et théories de Mask Singer saison 4

Pour sa saison 4, Mask Singer change de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements à cette date, Mask Singer sera désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 est diffusé le mardi 23 août 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. En effet, seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagneront : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa conclut le quatuor d'enquêteurs.