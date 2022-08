"Mask Singer : Marion Bartoli était le Koala, les indices en direct"

MASK SINGER 2022. Le deuxième épisode de la saison 4 de Mask Singer, diffusé ce 30 août, a dévoilé sa première personnalité. Marion Bartoli se cachait sous le masque du Koala. Il reste un personnage à découvrir ce soir.

23:22 - Les hypothèses pour le Chevalier, dernier personnage de la soirée « Me retrouver sur scène, ça va me rappeler des souvenirs », affirme le Chevalier dans son portrait avant de lancer : « Les Zénith, on en a bien profité ». Le personnage égare les internautes qui avancent Laurent Maistret, ou Bernard Minet. Pour le jury, il s’agit d’un chanteur de boys band. 22:59 - Qui est sous le masque du Singe ? Il suffit de deux secondes de chanson pour que le jury désigne à l'unanimité Alizée sous le masque du Singe. Les réseaux sociaux sont tout aussi catégoriques et désignent eux aussi Alizée. Cela semble correspondre avec la phrase prononcée par le personnage dans son portrait : « J’étais aux balbutiements d’un truc qui allait devenir énorme » qui peut aller dans le sens de la participation de la chanteuse à "Graines de star" une des premières émissions de télé-réalité. 22:51 - Les premières théories pour le Génie Après la diffusion du premier magnéto du Génie, les internautes sont formels, Yoann Riou est celui qui habite ce personnage. Un nom qui colle parfaitement à l’attitude taquine du Génie sur le plateau. Les références à la natation pourraient également évoquer le Challenges Swimming Heroes pour l'UNICEF auquel a participé le Génie. Camille Combal est persuadé d'avoir trouvé. Le Génie affirme ne jamais avoir fait de spectacle sur scène en réponse à la question du jury. Le jury s'oriente aussi sur Yoann Riou. 22:34 - Le Koala était Marion Bartoli ! Sous le masque du Koala, Marion Bartoli était bien cachée ! Ce n'est donc pas ce qui avait été évoqué par le jury. L'ancienne tenniswoman a bien dupé son monde. Le chiffre 67 représentait le 6 juillet, pour son premier sacre en Grand Chelem et le drapeau allemand la nationalité de la joueuse qu'elle a battue. 22:06 - Les théories du jury sur le Koala Le jury tente la question « Est-ce que tu t’es fait connaître dans une émission de télé-réalité ? », ce à quoi le Koala répond non. Les jurés évoquent ensuite Clothilde Courau, comédienne qui a épousé un prince, ce qui irait avec les indices sur la royauté dans le magnéto, Claire Keim ou Loana. 21:52 - Le Koala, non mais allô quoi ? Pour le Koala, Nabilla revient sans cesse sur les réseaux sociaux, avant même sa performance vocale. Or, Nabilla a réalisé une montée des marches à un festival de cinéma à Roubaix avec Leonardo DiCaprio, ce qui irait avec le tableau représentant le Koala et l’acteur ensemble dans le magnéto indice. Dans ce premier portrait, la fameuse phrase de la star de télé-réalité, « Non mais allô » a aussi été prononcée. Marion Cotillard est également évoquée. 21:41 - Les premières théories sur la Tortue Sur la Tortue, un magnéto indice est dévoilé. Il indique le chiffre 76, précise que le personnage est un autodidacte. La Tortue a aussi beaucoup voyagé. Anthony Kavanagh revient très souvent sur les réseaux sociaux, notamment en rapport avec la musique de Vaiana qui a accompagné le magnéto, dessin animé dont Anthony Kavanagh a doublé un des personnages. Ce nom revient également parmi les enquêteurs ! 21:34 - De nouveaux indices sur la Mariée Pour la Mariée, le nom qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux est celui d’Hélène Darroze, ce qui correspondrait à sa tête en forme de rose et sa déclaration comme quoi elle avait « choisi sa voie, pas la plus évidente pour une femme » et su se faire « une place dans le club ». D'autres évoquent le nom de Laura Flessel. Le jury a demandé à la Mariée si elle s'était fait connaître en tant que chanteuse professionnelle, ce à quoi le personnage a répondu non. 21:15 - Et voilà le deuxième épisode de la saison 4 de Mask Singer ! C'est parti pour le deuxième épisode de cette saison 4 de Mask Singer ! Ce soir encore, deux célébrités vont être démasquées. La semaine dernière, ce sont Marianne James et Frédéric Diefenthal qui ont dû dévoiler leur identité aux enquêteurs et aux téléspectateurs. 21:11 - Un chiffre impressionnant de célébrités à démasquer en saison 4 Cette saison, ce ne seront pas 13 personnalités qu’il faudra démasquer mais 18 ! Ce chiffre s’explique par les 12 candidats traditionnels, la présence supplémentaire de deux stars internationales invitées, de deux enquêteurs invités qui interpréteront d’abord une chanson en étant masqués, d’un personnage qui arrivera en cours de route, ainsi qu’un espion caché dans les participants. Cela promet de belles enquêtes ! 20:48 - Un premier indice sur l’Éléphant TF1 a encore frappé pour venir au secours des enquêteurs en herbe. Un premier indice, concernant l’Éléphant cette fois, a été dévoilé. Le personnage a déclaré : « Ma plus grande récompense, je l’ai reçue à Cannes ». Pour ce personnage, les enquêteurs sur le plateau ou les réseaux penchent pour Keen'V au regard des indices donnés. Et l'indice donné par les réseaux correspond tout à fait puisque le chanteur avait reçu en 2012 un NRJ Music Awards lors de la cérémonie de 2012 qui s'était déroulée à Cannes, en tant que "Révélation francophone de l'année". 20:19 - Les particularités de la saison 4 Cette saison 4 comportera, comme les précédentes deux stars internationales qui feront chacun leur apparition et leur démasquage sur une seule et même soirée. Mais lors de la conférence de presse sur la présentation de cette saison, la production s'est livrée sur quelques surprises qui vont se dérouler : "Cette fois, on aura aussi un personnage qui va arriver en cours de compétition avec des bâtons dans les roues parce que sinon ce serait trop facile. Un épisode sera composé de duos entre les différents personnages, sans qu'ils sachent avec qui ils chantent. Il n'y aura pas de corbeau mais un espion incarné par une célébrité qu'il faudra aussi démasquer" a ainsi confié le producteur Anthony Meunier. 19:57 - Les réseaux sociaux à la rescousse pour la Souris Comme à chaque saison, TF1 aide les fans de Mask Singer en leur livrant quelques indices sur les réseaux sociaux. Pour la Souris, on a ainsi appris qu’elle avait « squatté nos écrans ». Les téléspectateurs penchent pour Clara Morgane ou Iris Mittenaere sous le masque. 19:31 - Qui peut être la Mariée de Mask Singer ? Premier indice Le compte Twitter officiel de Mask Singer a déjà partagé un premier indice sur La Mariée de Mask Singer, que l'on découvrira dans l'épisode 2 diffusé ce mardi 30 août 2022 : "J'adore le blanc. Surtout associé au rouge et au bleu." Pour certains internautes, cela peut être une référence à un ancien modèle de Marianne, comme Mireille Mathieu, Laetitia Casta ou Evelyne Thomas, ou encore une Première dame ou une ancienne Miss France. Il faudra attendre le premier magnéto d'indices pour affiner les pronostics et théories. 19:03 - Un premier indice sur le Singe Sur les réseaux sociaux, la chasse aux indices a commencé pour les nouveaux costumes de Mask Singer. Le compte Twitter officiel de l'émission a publié une vidéo contenant un premier indice sur le Singe. On y découvre que la star sous le costume a déjà "joué devant 75 millions de personnes". Sur les réseaux sociaux, on imagine pour le moment qu'il pourrait s'agir d'un humoriste, d'un sportif ou d'une chanteuse. L'identité du Bébé révélée dans Mask Singer épisode 1 : Par ailleurs, deux stars ont été démasquées dans l'épisode 1 de Mask Singer saison 4. En milieu d'épisode, c'est le Bébé qui a révélé sa véritable identité. Il s'agissait de la chanteuse et ancienne jurée de Nouvelle Star Marianne James. Elle est à l'heure actuelle jurée de La France a un incroyable talent sur M6. Concernant ses indices, on savait que le Bébé était un "enfant prodige" (référence au fait qu'elle a animé l'émission Prodiges sur France 2), qui donne "toujours son avis" (référence à son statut de jurée dans Nouvelle Star et LFAUIT). Le chiffre 1172 vu dans son magnéto correspond aussi au nombre de représentations de son spectacle Ultima Recital. Les coquillettes étaient également une référence à son spectacle intitulé "Tata Jambon et ses Coquillettes".

L'identité du Pain d'épices révélées dans Mask Singer épisode 1 : A la fin de l'émission, c'est le Pain d'épices qui a dévoilé son vrai visage. Et il fallait trouver le comédien Frédéric Diefenthal, connu entre autres pour la saga Taxi et, plus récemment, les feuilletons Demain nous appartient et Ici tout commence sur TF1. Concernant ses indices, il évoquait des "virages à 360" dans une caisse automobile, le tout en référence à la saga Taxi dans laquelle il jouait face à Sami Naceri. "Au début, je n'étais pas du tout parti pour la scène, la lumière et les projecteurs", en effet Diefenthal a d'abord commencé à se former dans l'hôtellerie. Par ailleurs, plusieurs indices faisaient référence à la cuisine, ce qui est très probablement un clin d'œil au rôle d'Antoine Myriel qu'il incarne dans Demain nous appartient et surtout Ici tout commence où il est proviseur d'un institut de cuisine.

Voici la liste complète des stars qui ont participé à la saison 3 de Mask Singer. Le gagnant, le Papillon, était la danseuse Denitsa Ikonomova. La Banane cachait en réalité Valérie Bègue tandis que le Cerf dissimulait l'acteur Laurent Ournac. Gilbert Montagné se cachait sous le costume de l'Arbre, Yves Camdeborde était en réalité le Cochon, Marc-Antoine Le Bret se dissimulait à la fois sous le masque de la Tigresse et celui du Crocodile. Maud Fontenoy était en réalité sous le costume de Poisson Corail et Alain Bernard derrière celui du Bernard l'Hermite. Enfin, le Cosmonaute cachait en réalité Pierre Palmade et le Caméléon Sylvie Tellier. Du côté des stars internationales de cette saison 3 de Mask Singer, Teri Hatcher (Desperate Housewive) a fait une apparition sous le costume de la Coccinelle, et le chanteur Seal se cachait sous le costume du Cowboy.

Au cours de la saison 4 de Mask Singer, les téléspectateurs vont être amenés à démasquer douze personnalités cachés sous autant de costumes plus ou moins farfelus. Sur ces 12 costumes, 6 ont d'ores et déjà été dévoilés : la mariée, le pain d'épice, le dalmatien, le singe, le bébé et le pharaon.

Pour sa saison 4, Mask Singer change de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements à cette date, Mask Singer sera désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 est diffusé le mardi 23 août 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. En effet, seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagneront : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa conclut le quatuor d'enquêteurs.