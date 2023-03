"Mask Singer : la date de la saison 5 enfin connue ! Les nouveautés"

MASK SINGER SAISON 5. La cinquième saison de Mask Singer approche et sera bientôt diffusée sur TF1. Cette nouvelle salve d'épisodes réserve également de nombreux rebondissements pour les téléspectateurs.

[Mis à jour le 21 mars 2023 à 16h44] C'est bientôt le retour de Mask Singer ! La saison 5 arrive très prochainement sur TF1. La première chaîne a annoncé que le premier épisode sera à découvrir dès le 14 avril 2023 sur la première chaîne. Celle-ci proposera ensuite un épisode chaque vendredi soir à 21h10. Au total, ce sont 17 nouveaux personnages dont 18 stars qui sont au casting. Parmi elles, on comptera également trois stars internationales et deux enquêteurs guests.

La saison 5 de Mask Singer verra également un changement de jury. Vitaa et Chantal Ladesou ont décidé de ne pas revenir. Elles laissent ainsi leur place à la chanteuse Elodie Frégé et à la comédienne Michèle Bernier. Kev Adams et Jeff Panacloc seront, eux, de retour pour cette cinquième salve d'épisodes, qui introduira également la règle du Prono d'or à activer lorsque l'un des enquêteurs est persuadé de l'identité d'un personnage. Si le pronostic est exact, l'enquêteur marquera des points et un nouvel indice sera révélé au public.

Pour l'heure, on ne connaît pas encore les stars qui sont au casting de la saison 5 de Mask Singer. On sait toutefois que les téléspectateurs pourront découvrir les costumes de la Chenille, du Soleil, du Husky, de l'Alien, de la Méduse, de la Biche ou d'une Sorcière, selon des informations de Télé Loisirs. Pour l'édition 2023, trois stars internationales seront également au casting.

L'an dernier, plusieurs stars françaises et internationales avaient fait le déplacement : Keen'V (l'Eléphant), Amaury Vassili (la Tortue), Estelle Mossely (la Mariée), Alizée (le Singe), Christophe Beaugrand (l'Ours), Laurent Maistret (le Chevalier), Christelle Chollet (le Dalmatien), Francis Huster (le Pharaon), Laetitia Milot (la Souris) , Yoann Riou (le Génie), Marion Bartoli (le Koala), Marianne James (le Bébé), Frédéric Diefenthal (le Pain d'épices) et les stars internationales David Hasselhoff et Teri Hatcher.

La date de la cinquième saison de Mask Singer est prévu le 14 avril 2023. Alors que la précédente saison a testé la diffusion les mardis soirs, il semblerait que TF1 ait revu sa copie, puisque la saison 5 sera à découvrir chaque vendredi soir à partir de 21h10 sur la première chaîne.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. Seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagnent : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa complète le quatuor d'enquêteurs. En saison 5, Vitaa et Chantal Ladesou sont remplacées par Michèle Bernier et Elodie Frégé.