"Mask Singer : le jury change pour la saison 5, à quelle date ?"

MASK SINGER SAISON 5. La cinquième saison de Mask Singer se prépare en coulisses, avec deux nouveaux jurés qui rejoignent Kev Adams et Jeff Panacloc.

Mask Singer saison 5 est officiellement en chantier. Les prochains épisodes de l'émission sont en préparation chez TF1, pour une diffusion prochaine à une date qui n'a pas encore été divulguée. Cependant, la première chaîne a annoncé du changement du côté du jury : Vitaa et Chantal Ladesou ne rempileront pas pour la cinquième saison.

En saison 5, seuls Kev Adams et Jeff Panacloc reviennent mener l'enquête Mask Singer. Ils seront accompagnés par la chanteuse et gagnante de la Star Academy 3 Elodie Frégé et par la comédienne Michèle Bernier. Une fine équipe qui devra, une nouvelle fois, deviner quelles célébrités sont cachées derrière les costumes extravagants de l'émission.

Fiche programme

La date de la cinquième saison de Mask Singer n'est pas encore connue. Pour sa saison 4, Mask Singer a changé de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements en début de semaine, Mask Singer est désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 a été diffusé le mardi 23 août 2022. La finale a été diffusée le 11 octobre 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. Seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagnent : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa complète le quatuor d'enquêteurs. En saison 5, Vitaa et Chantal Ladesou sont remplacées par Michèle Bernier et Elodie Frégé.