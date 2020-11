"Mask Singer : le point sur les derniers indices avant la demi-finale"

MASK SINGER 2020 – La demi-finale de Mask Singer est diffusée samedi 21 novembre 2020 sur TF1. On fait le point sur les derniers indices récoltés.

[Mis à jour le 20 novembre 2020 à 9h20] Mask Singer est de retour cette semaine après une interruption samedi dernier pour cause de match de football. TF1 propose samedi 21 novembre 2020 de découvrir la demi-finale de l'enquête. Cinq personnages de l'édition 2020 sont encore en lice : l'Araignée, le Dragon, le Requin, le Manchot et le Robot. A la fin de cet épisode, deux nouvelles stars seront démasquées. Ils seront donc trois à s'affronter en finale, ultime épisode diffusé le 28 novembre où l'on connaîtra le nom de toutes les vedettes de la saison 2 de Mask Singer.

Lors du dernier épisode de Mask Singer, les personnages encore en lice ont révélé de nouveaux indices. Le Dragon a côtoyé des grands du cinéma, comme Gérard Jugnot, Jean Reno, et Josiane Balasco. Il a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes sans avoir reçu de prix, et s'est "essayé à la présentation". De son côté, le Requin a eu la légion d'honneur et s'est lancé dans la politique, refusant des propositions d'un parti politique. Les mots "conseiller" et "ambassadeur" ont été associés à son nom. Autre indice, il a eu l'occasion de chanter sur scène avec Soprano.

L'Araignée aurait pu être une miss météo en raison de la présence de bulletins météos dans ses portraits, et a eu l'occasion de côtoyer des champions olympiques et des champions du monde. Plus important encore, l'Araignée n'a pas été élue Miss France. Le Robot de Mask Singer a lui aussi révélé de nouveaux indices révélateurs sur son identité : "parfois, tout se rouille. Il faut réparer des pièces" entend-on alors qu'il traverse un désert. "Aujourd'hui je donne de la voix pour l'espoir". Dernière précision : "celui que j'ai interprété est le roi dans son domaine". Pour les interprètes stars, c'est une certitude : il s'agit de Daniel Lévi, interprète de Moïse dans la comédie musicale Les dix commandements. Enfin, le Manchot a fait ses débuts auprès d'Eddie Mitchell, Patrick Bruel et Alain Delon, et a "déjà doublé Céline Dion". Les enquêteurs restent persuadés qu'il s'agit de Larusso. Retrouvez ci-dessous le récap des nouveaux indices sur les différents candidats de Mask Singer.

Quelles stars démasquées dans l'épisode précédent ?

Avant la diffusion de la demi-finale de Mask Singer, une petite piqûre de rappel s'impose pour les téléspectateurs. Lors du dernier épisode, diffusé le samedi 7 novembre 2020, on a découvert ’identité de deux nouvelles personnalités costumées. Eliminé aux portes de la demi-finale, le Squelette a révélé n’être autre que Djibril Cissé, l’ex-footballeur international et DJ. Quant à la Pieuvre, c’est la chanteuse et comédienne Liane Foly qu’il fallait trouver ! Auparavant, on avait pu démasquer Laure Manaudou (Le Loup), Frédérique Bel (La Bouche), Les Frères Bogdanoff (Les Perroquets), Valérie Damidot (la Renarde) et Dave (Le Hibou).

Quels pronostics pour les personnages encore en compétition ?

Ces deux éliminations ne doivent pas nous faire perdre de vue le fait que cinq autres candidats sont encore en piste et que, pour beaucoup d’entre eux, de nouveaux indices viennent nous aider dans nos pronostics. Le Manchot, le Requin, le Robot, l’Araignée et le Dragon sont encore en compétition pour le moment. Pour Le Manchot, les enquêteurs penchent pour Larusso, tandis que le nom de Basile Boli a été évoqué pour le Requin. De leur côté, les internautes ont évoqué le nom de Tatiana Silva pour l'Araignée, qui n'est pas une Miss France contrairement à ce qu'on pouvait penser auparavant. Daniel Levy pourrait se cacher sous le costume du Robot selon Kev Adams, quand le Dragon laisse les enquêteurs perplexes sur son identité.

La diffusion de Mask Singer a repris le 17 octobre 2020. Depuis le début de la saison 2, plusieurs stars ont été démasquées et on a déjà récolté de nombreux indices. On vous récapitule ci-dessous tous les indices concernant les stars encore en compétition dans le jeu de TF1:

Indices sur l'Araignée : L'Araignée est une femme que le public a l'habitude de voir, puisqu'elle apparaît régulièrement devant des millions de personnes. Elle a gagné un "concours de beauté à grande échelle", ce qui peut faire penser à un concours de Miss. Elle dit également avoir été en couple avec une personnalité médiatique, et aurait fait plusieurs fois les couverture de magazine avec des photos officielles, mais aussi volées. Elle n'a toutefois pas été une Miss France.

Indices sur le Dragon : Le dragon est un homme, pour qui le sport est important mais il n'en a pas pratiqué professionnellement. Il a été deux fois champion de France et a été désigné meilleur joueur de championnat. Il révèle avoir été "coaché par les meilleurs", "des légendes" de son domaine. Il a fait de la cuisine. Il a été au lycée et à la fac, mais a appris son métier sur le tas, sans diplôme.

Indices sur le Requin : Le Requin de Mask Singer est un homme, qui met l'importance sur les étoiles, obtenues très jeune, dans son portrait. Il a un "physique affuté" "Le Requin a été étoile assez jeune. L'étoile a été un symbole qui m'a pas mal accompagné." Il possède un "physique affuté", et bégayait au départ. Il n'a jamais pratiqué le rugby au niveau professionnel, et révèle avoir réussi sa carrière grâce à son esprit et à ses connaissances. Il dévoile être particulièrement sensible, et assumer ses prises de position. Il a débuté avec une autre personne, son "frérot". Il écrit et fait de la musique.

Indices sur le Manchot : Le Manchot de Mask Singer est une femme, qu'on connait depuis longtemps, possiblement quarantenaire. Elle a son nom sur une plaque à Los Angeles, près de celle de Jodie Foster. Sa vie a été étalée dans les tabloïds et elle a connu des moments difficiles. Elle a commencé à monter sur scène devant 2000 personnages à 12 ans et chantait déjà un peu en anglais.

Indices sur le Robot : Le Robot est un chanteur, qui a croisé des artistes comme Pascal Obispo et Lara Fabian. Il doit sa carrière à ses "anges gardiens". Ce n'est pas la première fois qu'il chantait sur scène costumé. Il a fait référence aux Enfoirés, laissant entendre qu'il fait ou a fait partie de la troupe. Il a évoqué un rôle qui lui colle à la peau, qui a changé sa vie, et pas uniquement la sienne.

Les personnages Mask Singer 2020 se dévoilent, à mesure de deux personnages par épisode. Pour l'heure, on sait que la nageuse Laure Manaudou se cachait sous le costume du Loup, tandis que l'actrice Frédérique Bel était la Bouche. Les Frères Bogdanoff se cachaient sous les costumes des Perroquets, premier duo de l'émission de TF1. L'animatrice Valérie Damidot était la Renarde, tandis que le chanteur Dave était derrière le costume du Hibou. La Pieuvre cachait la chanteuse et actrice Liane Foly, tandis que Djibril Cissé était le Squelette. Une star internationale était également au casting de cette saison 2 : c'était l'actrice espagnole Itziar Ituno, qui incarne Lisbonne dans La Casa de Papel, qui se cachait sous le costume de la Ballerine.

Pour rappel, des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou encore des hommes politiques peuvent intégrer le programme sous les masques et costumes. Lors de la première saison de Mask Singer, douze personnalités avaient accepté de jouer le jeu : Marie-José Perec, Sheila, Lio, Yves Lecoq, Smaïn, Joyce Jonathan, David Douillet, Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Karl Zero, Julie Zenatti, et Laurence Boccolini (la gagnante de la saison 1).

Lors de la première saison, les douze personnalités qui se cachaient derrière un masque n'ont pas eu l'autorisation de dévoiler leur participation à Mask Singer. Même leurs proches ne sont pas au courant de leur présence dans l'émission. Un important dispositif a ainsi été mis en place par TF1 pour éviter que toute information ne soit divulguée avant la diffusion : lors du tournage, personne ne pouvait parler aux personnalités, et celles-ci circulaient toujours avec leurs masques. Certains médias ont dévoilé les noms de certaines stars avant la diffusion de Mask Singer, fuites qui se sont dans l'ensemble avérées correctes.

En dehors des stars déguisées, quatre personnalités doivent démasquer les acteurs, chanteurs ou encore personnalités politiques cachées grâce à leur voix et à de maigres indices mis à leur disposition. Ces quatre enquêteurs sont l'animatrice Alessandra Sublet, la chanteuse Anggun, l'humoriste Jarry et l'acteur Kev Adams. L'émission est présentée par Camille Combal.

Mask Singer est l'événement télévisé de novembre. La première saison a débuté le 8 novembre 2019 à 21h05 sur TF1. L'émission sera diffusée tous les vendredis à partir de cette date. Les épisodes seront ensuite disponibles en replay dès le lendemain sur le site de Mytf1. La seconde saison est diffusée à partir du 17 octobre 2020, et s'achève le 28 novembre 2020.

