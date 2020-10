"Mask Singer : les premiers indices sur la star internationale"

MASK SINGER SAISON 2 - Nouveauté dans Mask Singer samedi, une star internationale sera à démasquer sur le plateau de TF1. Voici ce que l'on sait pour le moment sur cet invitée exceptionnelle.

[Mis à jour à le 22 octobre 2020 à 9h30] Une invité de marque arrive dans Mask Singer. Pour cette saison 2, TF1 a réussi à faire participer une "star internationale" le temps d'une soirée en deux magnetos et une performance vocale, en plus des personnages déjà dévoilés dans l'épisode 1. Cette personnalité se produira exceptionnellement samedi 24 octobre 2020 lors du second épisode et sera démasquée le soir-même.

Sur les réseaux sociaux, le compte officiel de Mask Singer a dévoilé de premiers indices sur cette star internationale bien mystérieuse. On sait qu'elle "a choisi ce costume pour réaliser un rêve d'enfant" (cette vedette porte un costume représentant une danseuse, entièrement en miroir) et que "dans [sa] carrière, [elle] a déjà fait partie d'un groupe". Les internautes penchent pour une chanteuse, puisque les noms de Lady Gaga, Selena Gomez ou Ariana Grande ont déjà été évoqués. Dans l'extrait de l'émission de samedi, les enquêteurs avancent les noms suivants : Kylie Minogue, Shakira, Eva Longoria et Lady Gaga.

Pour l'heure, il est également possible de continuer l'enquête de Mask Singer en s'intéressant aux personnages déjà présentés dans l'épisode 1. Pour rappel, le Loup et la Bouche ont été les premiers éliminés de cette saison 2. Les costumes cachaient la nageuse Laure Manaudou et la comédienne Frédérique Bel (Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Camping). Retrouvez ci-dessous un récapitulatif des indices et pronostics sur le Squelette, l'Araignée, le Hibou, les deux Perroquets, le Robot, le Dragon, la Renarde, le Requin, le Manchot et la Pieuvre de Mask Singer.

Avant que la diffusion necommence, l'enquête Mask Singer avait déjà commencé sur les réseaux sociaux ! TF1 a dévoilé de premiers indices sur les personnages de la saison 2 sur les réseaux sociaux et sur le site MyTF1. On vous récapitule ci-dessous les indices à retenir pour chaque personnages :

Indices sur le Squelette : Un premier portrait du Squelette a été dévoilé en avant-première sur MyTF1, mettant l'accent sur une personnalité très élégante. Ce dernier a l'habitude des podiums, "que ce soit pour mes collections ou celles des autres", ce qui peut suggérer que c'est un habitué du monde de la mode. Un indice qui se confirme, puisque le Squelette révèle que son père "est tiré à quatre épingles" et qu'il a passé son enfance "dans la boutique familiale". "La mode, c'est un héritage". "Qu'on dise de moi que je suis un enfant terrible, petit déjà j'étais très sage, buté mais sage. C'est après que j'en ai fait voir de toutes les couleurs". Sur les réseaux sociaux, on découvre l'indice suivant : "on me voit souvent tiré à quatre épingles". Il révèle également qu'avec son "célèbre déhanché" il aurait "pu jouer dans Dirty Dancing".

Indices sur l'Araignée : L'Araignée est une femme qui a l'habitude de garder son identité secrète. "Vous me connaissez solaire mais dans ma vie j'ai aussi connu des nuages et des tempêtes". Elle précise dans son premier portrait qu'on l'a connue célibataire puis en couple. Elle pourrait avoir un rapport avec Miss France, puisqu'elle a confirmé avoir gagné un "concours de beauté à grande échelle".

Indices sur la Bouche : La Bouche est une femme, qui a été humoriste "entre autres choses". On lui reproche d'avoir une trop grande bouche, d'où son costume. "Ma grande bouche m'a servie à dire des blagues, des bêtises, des vérités, des convictions". La Bouche a révélé son identité à l'issue du premier épisode : il s'agissait de l'actrice Frédérique Bel

Indices sur les Perroquets : C'est le premier duo de Mask Singer, ce qui signifie que les deux personnalités ont un lien dans la vraie vie, que ça soit professionnel ou non. Suite au premier épisode, on découvre que ce sont deux hommes, qui forment bel et bien un duo. "La scène et la musique sont sur la longue liste des choses qui nous rassemblent, même si on ne la pratique pas toujours tous les deux". L'un d'entre eux a joué avec Mick Jagger, tandis que le grand-père de l'un des deux est chanteur professionnel.

Indices sur le Dragon : au son de sa voix, les enquêteurs continuent d'hésiter sur le genre du Dragon, ne sachant pas avec précision s'il s'agit d'un homme ou d'une femme à la voix grave. Le premier magneto fait référence au sport : "Le sport a été un pilier pour moi, même si je l'ai mis au vestiaire pendant quelques temps". Si le sport fait partie de sa vie, il ne l'a pas pratiqué professionnellement. Des signes dans son premier magneto font référence à la Bretagne, et les internautes ont remarqué le signe des Gémeaux sur son costume.

Indices sur le Requin : Le Requin de Mask Singer est un homme, qui met l'accent sur les étoiles : " "Le Requin a été étoile assez jeune. L'étoile a été un symbole qui m'a pas mal accompagné.". Cela peut faire référence au sport, au cinéma mais aussi à un chef professionnel. "Mon physique affuté m'a permis pas mal de choses dans la vie", précise-t-il. Le Requin bégayait au départ, "maintenant je parle sans souci devant les caméras". "Vous avez été très nombreux à me suivre devant la télévision". Alors que les enquêteurs étaient persuadés qu'il s'agissait d'un rugbyman, il confie n'avoir jamais pratiqué ce sport au niveau professionnel.

Indices sur le Manchot : Le Manchot de Mask Singer est une femme, qui précise que "des ouragans sont passés sur [elle]" On l'a vu sur tous les plateaux télévisés, et on connaît cette star depuis "bien longtemps". Lorsqu'on lui demande si elle est quarantenaire, elle répond d'un énigmatique "je fais bien moins que mon âge".

Indices sur la Pieuvre : La Pieuvre est une femme, qui a "toujours aimé se mettre en scène". Il y a un portrait de Bruno Solo dans son magneto, ce qui peut faire référence à Camera Café. C'est une comédienne, même si elle avoue avoir "d'autres cordes à son arc".

Indices sur la Renarde : La Renarde de Mask Singer est une femme, qui semble avoir l'habitude des réseaux sociaux. "Si je veux avoir des vues ou des likes, il faut se faire remarquer et soigner le look, la lumière et la mise en scène". Cela peut être donc une influenceuse, une youtubeuse, ou alors une célébrité d'un autre univers très présent sur les réseaux sociaux. Toutefois, ceux-ci ne sont pas sont unique et principale source de revenus. Sa voix fait partie de son identité.

Indices sur le Robot : Le Robot est un chanteur. "J'ai croisé des artistes tels que Pascal Obispo et Lara Fabian", chanteurs mais aussi coachs de la précédente saison de The Voice. "Tout comme des centaines d'autres artistes", il doit sa carrière à ses "anges gardiens", ce qui peut faire référence à un télé-crochet comme The Voice, la Star Academy ou La Nouvelle Star. Il a suivi la voie classique, mais c'est dans un tout autre registre qu'on le connaît.

Indices sur le Hibou : Le Hibou est un homme, qui précise être un "vrai non-violent". Il est passé par les séries AB productions et a chanté avec Dorothée. On l'a vu dans des clips, des émissions et grands événements. Il a été chanteur, "parmi d'autres choses"

Indices sur le Loup : Le Loup est une femme au physique imposant comme le suggère son portrait. "Avec mon physique, on sait qu'il ne faut pas trop me chercher", "c'est ce physique qui m'a rendu célèbre". Elle a l'habitude de porter un bonnet, casquette ou un casque "Partout où je passe, on s'en souvient". Le Loup est la première star démasquée dans la saison 2 de Mask Singer : c'est la nageuse française Laure Manaudou qui se cachait sous ce costume.

Les personnages de la saison 2 de Mask Singer se dévoilent, et le jeu d'enquête peut déjà commencer. Pour l'édition 2020 de l'émission TF1, les téléspectateurs devront découvrir qui se cachent derrière les costumes du Squelette, de la Bouche, de l'Araignée, du Corbeau, des Perroquets, du Robot, du Dragon, de la Renarde, du Requin, du Loup, du Manchot et de la Pieuvre. Pour l'heure, on sait que Laure Manaudou se cachait sous le costume du Loup, tandis que Frédérique Bel était la Bouche.

Pour rappel, des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou encore des hommes politiques peuvent intégrer le programme sous les masques et costumes. Lors de la première saison de Mask Singer, douze personnalités avaient accepté de jouer le jeu : Marie-José Perec, Sheila, Lio, Yves Lecoq, Smaïn, Joyce Jonathan, David Douillet, Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Karl Zero, Julie Zenatti, et Laurence Boccolini (la gagnante de la saison 1).

Lors de la première saison, les douze personnalités qui se cachaient derrière un masque n'ont pas eu l'autorisation de dévoiler leur participation à Mask Singer. Même leurs proches ne sont pas au courant de leur présence dans l'émission. Un important dispositif a ainsi été mis en place par TF1 pour éviter que toute information ne soit divulguée avant la diffusion : lors du tournage, personne ne pouvait parler aux personnalités, et celles-ci circulaient toujours avec leurs masques. Certains médias ont dévoilé les noms de certaines stars avant la diffusion de Mask Singer, fuites qui se sont dans l'ensemble avérées correctes.

En dehors des stars déguisées, quatre personnalités doivent démasquer les acteurs, chanteurs ou encore personnalités politiques cachées grâce à leur voix et à de maigres indices mis à leur disposition. Ces quatre enquêteurs sont l'animatrice Alessandra Sublet, la chanteuse Anggun, l'humoriste Jarry et l'acteur Kev Adams. L'émission est présentée par Camille Combal.

Mask Singer est l'événement télévisé de novembre. La première saison a été débuté le 8 novembre 2019 à 21h05 sur TF1. L'émission sera diffusée tous les vendredis à partir de cette date. Les épisodes seront ensuite disponibles en replay dès le lendemain sur le site de Mytf1. La seconde saison est diffusée à partir du 17 octobre 2020.

