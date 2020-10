"Mask Singer : quelles nouveautés et indices dans l'épisode 3 ?"

MASK SINGER 2020 – Nouveau personnage, indices des proches... Mask Singer se dote de quelques nouveautés dans l'épisode 3 diffusé le 31 octobre.

[Mis à jour le 30 octobre 2020 à 9h14] De nouvelles surprises attendent les fidèles de Mask Singer dans l'épisode 3. Diffusée le samedi 31 octobre 2020, l'émission de TF1 va voir l'apparition d'un tout nouveau personnage : le Corbeau, qui interviendra hors compétition. Ce dernier aura un rôle bien précis, puisqu'il apportera des indices supplémentaires sur les stars masquées, à n'importe quel moment au cours de l'enquête. L'autre nouveauté de ce troisième épisode est l'intervention des proches des stars impliquées, qui viendront révéler secrets et de nouveaux indices. Toutefois, comme les personnalités en compétition, ils seront masqués. De quoi confirmer les intuitions de Kev Adams, Anggun, Jarry et Alessandra Sublet, ou les emmener sur une toute autre piste.

Dans l'épisode précédent de Mask Singer, diffusé le 24 octobre 2020, deux stars ont été démasquées. Les Perroquets ont été éliminés et ont dû dévoiler leur véritable identité : comme l'avaient deviné Kev Adams et les internautes, c'étaient les frères Igor et Grichka Bogdanoff qui se cachaient sous ce costume. Une star internationale était également en plateau le temps d'une soirée. Sous le costume de la Ballerine, elle a fait rêver les téléspectateurs et a questionné sur son identité. On a découvert finalement que c'était l'actrice Itziar Ituño, qui incarne Lisbonne dans la série La Casa de Papel, qui était la star internationale annoncée par TF1.

Tout sur Mask Singer sur TF1

Les téléspectateurs de Mask Singer ont déjà pu découvrir des indices sur les stars cachées dans les costumes de l'émission, et de premiers pronostics ont été établis sur leur identité . n vous récapitule ci-dessous les indices à retenir pour chaque personnages :

Indices sur le Squelette : Les enquêteurs pensent que le Squelette serait un sportif spécialisé dans le football. C'est un homme, habitué du monde de la mode qui se veut très élégant. Il aurait défilé sur les podiums, "que ce soit pour mes collections ou celles des autres". Il a gagné des médailles et beaucoup voyagé. Il parle notamment anglais, puisqu'il aurait pratiqué avec son ex. Il a également évoqué une île qui aurait une place particulière dans son coeur, même s'il a débuté sa carrière dans le Sud. Il aurait ou n'aurait pas remporté la Coupe du monde de football. Pour Jarry, Anggun et Alessandra Sublet, il pourrait s'agir de Djibril Cissé, tandis que Kev Adams pense à Adil Rami. Les internautes, de leur côté, penchent pour Djibril Cissé.

Indices sur l'Araignée : L'Araignée est une femme qui a l'habitude de garder son identité secrète. "Vous me connaissez solaire mais dans ma vie j'ai aussi connu des nuages et des tempêtes". On l'aurait également connu célibataire puis en couple. Elle dit avoir gagné "un concours de beauté à grande échelle" et apparaîtrait régulièrement devant des millions de personnes. Voici les noms qui ont été évoqués depuis le début de la saison 2 : Valérie Bègue, Elodie Gossuin (Anggun), Alexandra Rosenfeld (Alessandra Subblet), Sylvie Tellier, Maeva Coucke (Kev Adams), Geneviève de Fontenay, Iris Mittenaere (Jarry). Pour certains internautes, il pourrait également s'agir de Karine Ferri ou de Tatiana Silva.

Indices sur le Dragon : Le Dragon donne beaucoup de fil à retordre aux enquêteurs de Mask Singer. On sait que "le sport a été un pilier" pour lui, bien qu'il ne le pratique pas professionnellement. Des signes dans son premier magneto font référence à la Bretagne, et dans le deuxième il révèle avoir été deux fois champion de France et a été désigné meilleur joueur de championnat. Il révèle avoir été "coaché par les meilleurs", "des légendes" de là où il vient. Les enquêteurs restent perplexes sur son identité, mais pensent qu'il s'agit d'un chef cuisinier. Ils ont avancé les noms des stars suivantes à l'issue de l'épisode 2 : Jean-François Piège pour Kev Adams, Philippe Etchebest pour Jarry et Norbert Tarayre pour Alessandra Sublet.

Indices sur le Requin : Difficile de savoir dans quel domaine Le Requin est connu. Voici les indices récoltés à l'issue des deux épisodes de Mask Singer : le Requin est un homme, qui a été étoilé assez jeune. "Mon physique affuté m'a permis pas mal de choses dans la vie", Le Requin bégayait au départ, "maintenant je parle sans souci devant les caméras". Il n'a jamais pratiqué le rugby au niveau professionnel et a réussi sa carrière grâce à son esprit et à ses relations. Il dévoile être particulièrement sensible, et assumer ses prises de position. Alessandra Subblet remarque qu'il y a le lexique de la cuisine dans ce portrait et penche donc pour un cuisinier, quand Kev Adams a remarqué une référence au Jamel Comedy Club.

Indices sur le Manchot : Le Manchot de Mask Singer est une femme qui a connu "des ouragans". Elle a évoqué à plusieurs reprises les magazines peoples et a été invité sur les plateaux télévisés. "On se connaît depuis bien longtemps" révèle-t-elle, restant toutefois mystérieuse mais laissant entendre qu'elle peut être quarantenaire. Sa vie a été étalée dans les tabloïds et elle a grandi sous le soleil. Pour les enquêteurs, ce serait Larusso qui se cache sous le costume.

Indices sur la Pieuvre : La Pieuvre est une femme, qui a "toujours aimé se mettre en scène". Il y a un portrait de Bruno Solo dans son magneto, ce qui peut faire référence à Camera Café. C'est une comédienne, même si elle a d'autres cordes à son arc. "J'ai joué à l'international" a-t-elle révélé, et notamment en Angleterre. "La Pieuvre est franche, gaie, nostalgique", avec un portrait de Jacques Chirac. On l'a vu à l'oeuvre sur plusieurs formats : petits et grands écrans, petits et grandes salles, petits et grands rôles. Pour les enquêteurs, il peut s'agir de Noemie Delatre, Michèle Laroque ou Marie-Anne Chazel. Du côté des réseaux sociaux, on est persuadé que c'est Armelle ou Véronique Dicaire sous le costume de la Pieuvre.

Indices sur la Renarde : La Renarde de Mask Singer est une femme adepte des réseaux sociaux, mais ils ne représentent pas son unique et principale source de revenu. C'est une autodidacte dans "ses domaines", qui a déjà chanté sur scène devant un public. La comédie est "vraiment son truc", notamment le théâtre. Pour les enquêteurs, pas de doute, c'est Valérie Damidot ou Ines Reg qui se cache sous ce costume..

Indices sur le Robot : Le Robot est un chanteur, qui a "croisé des artistes tels que Pascal Obispo et Lara Fabian", chanteurs mais aussi coachs de la précédente saison de The Voice."Tout comme des centaines d'autres artistes", il doit sa carrière à ses "anges gardiens". Il a suivi la voie classique, mais c'est dans un tout autre registre qu'on le connaît. Ce n'est pas la première fois qu'il chantait sur scène costumé. Il a fait référence aux Enfoirés, laissant entendre qu'il fait partie de la troupe. Les enquêteurs hésitent entre Amir, Daniel Levi, Emmanuel Moire et Corneille sur son identité.

Indices sur le Hibou : Le Hibou est un homme qui est passé par les séries AB productions et a chanté avec Dorothée. On l'a vu dans des clips, des émissions et grands événements Il a été chanteur, "parmi d'autres choses" et a "réussi à percer les mystères de l'amour en rencontrant LE grand amour", faisant référence à l'émission d'AB Productions. Il est également passionné de navigation et de voyages. Pour les enquêteurs, il pourrait s'agir de Tex, de Dave ou de Sébastien Roch.

Les personnages de la saison 2 de Mask Singer se dévoilent, et le jeu d'enquête peut déjà commencer. Pour l'édition 2020 de l'émission TF1, les téléspectateurs devront découvrir qui se cachent derrière les costumes du Squelette, de la Bouche, de l'Araignée, du Corbeau, des Perroquets, du Robot, du Dragon, de la Renarde, du Requin, du Loup, du Manchot et de la Pieuvre. Pour l'heure, on sait que Laure Manaudou se cachait sous le costume du Loup, tandis que Frédérique Bel était la Bouche. Lors du second épisode, on a découvert que la star internationale cachait le visage de l'actrice Itziar Ituño (La Casa de Papel), tandis que les frères Bogdanoff étaient les Perroquets.

Pour rappel, des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou encore des hommes politiques peuvent intégrer le programme sous les masques et costumes. Lors de la première saison de Mask Singer, douze personnalités avaient accepté de jouer le jeu : Marie-José Perec, Sheila, Lio, Yves Lecoq, Smaïn, Joyce Jonathan, David Douillet, Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Karl Zero, Julie Zenatti, et Laurence Boccolini (la gagnante de la saison 1).

Lors de la première saison, les douze personnalités qui se cachaient derrière un masque n'ont pas eu l'autorisation de dévoiler leur participation à Mask Singer. Même leurs proches ne sont pas au courant de leur présence dans l'émission. Un important dispositif a ainsi été mis en place par TF1 pour éviter que toute information ne soit divulguée avant la diffusion : lors du tournage, personne ne pouvait parler aux personnalités, et celles-ci circulaient toujours avec leurs masques. Certains médias ont dévoilé les noms de certaines stars avant la diffusion de Mask Singer, fuites qui se sont dans l'ensemble avérées correctes.

En dehors des stars déguisées, quatre personnalités doivent démasquer les acteurs, chanteurs ou encore personnalités politiques cachées grâce à leur voix et à de maigres indices mis à leur disposition. Ces quatre enquêteurs sont l'animatrice Alessandra Sublet, la chanteuse Anggun, l'humoriste Jarry et l'acteur Kev Adams. L'émission est présentée par Camille Combal.

Mask Singer est l'événement télévisé de novembre. La première saison a débuté le 8 novembre 2019 à 21h05 sur TF1. L'émission sera diffusée tous les vendredis à partir de cette date. Les épisodes seront ensuite disponibles en replay dès le lendemain sur le site de Mytf1. La seconde saison est diffusée à depuis le 17 octobre 2020.

Mask Singer - au programme TV les samedis sur TF1.