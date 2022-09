"Mask Singer : quelles stars démasquées dans l'épisode 6 ?"

MASK SINGER SAISON 4. Ce 27 septembre, à partir de 21h10, TF1 diffuse l'épisode 6 de Mask Singer saison 4. Une nouvelle star en compétition va être démasquée ainsi qu'une star internationale invitée pour l'occasion. Suivez l'émission en direct avec nous !

21:40 - Amaury Vassili sous le masque de la Tortue ? De nouveaux indices sur la Tortue sont dévoilés : "Il suffit de réviser vos classiques ", des ballons coeur sont accrochés à un garde du corps tandis que de la musique classique accompagne le portrait. "Certains pensent que je suis déjà vieux, mais c'est peut-être parce que vous me connaissez depuis longtemps. Mon duo avec ce chanteur mythique a peut-être brouillé les pistes" déclare encore la Tortue avant d'ajouter "Qui saura", titre d'une chanson de Mike Brant. Le chiffre 15 et Buckingham Palace sont montrés. Pour les internautes, pas de doute, il s'agit d'Amaury Vassili sous le masque. Cela collerait puisqu'il a chanté avec Mike Brant et fait de la musique classique. Une indication comme quoi la Tortue a un enfant irait aussi avec le chanteur qui a eu un fils en 2021. 21:29 - Les premiers indices sur le Chat Le premier magnéto du Chat est diffusé : "j'ai été vu, entendu et lu par des millions de personnes à travers le monde", on peut voir des gardes du corps qui mangent des fruits, un gâteau d'anniversaire avec le chiffre 10, "90210", peut-être pour la série "90210 Beverly Hills" comme le dit le jury. Alyssa Milano ou Shannen Doherty, Fran Drescher sont des noms évoqués par les jurés tout comme par les internautes. 21:15 - Les quarts de finale de Mask Singer ont débuté ! On est partis pour l'épisode 6 de Mask Singer qui est également les quarts de finale de cette saison 4. Ce soir encore, une star candidate va être démasquée. De plus, une star internationale, le Chat, va faire de même au bout d'une enquête express. 21:08 - Un indice décisif sur l'Éléphant ! On vient tout juste d'apprendre un nouvel indice sur l'Éléphant : « Il a un lien avec la Banane de la saison passée » qui dissimulait Valérie Bègue. Cela correspond tout à fait au nom de Keen'V sous le masque, qui revient de manière quasi systématique désormais puisque le titre "J'aimerais trop", premier gros succès du chanteur, fait référence à l'ancienne Miss France, Valérie Bègue ! Voir les photos Découvrez les indices et théories de Mask Singer saison 4 20:51 - Les spécificités de cet épisode ! Après le prime des enfants, où ceux-ci décrivaient une photo des participants sans leurs masques afin de donner de nouveaux indices puis le prime de l'amour où les destins des personnages étaient liés, gagnant ou perdant ensemble, il semblerait qu'il n'y ait pas de thème particulier pour l'épisode de 27/09/2022, porte d'accès aux quarts de finale. Alors la star internationale invitée sera-t-elle la seule surprise de l'émission ? 20:29 - Comment les stars internationales invitées sont-elle recrutées ? Le média 20 Minutes a détaillé le processus de recrutement des stars internationales invitées dans l'édition française de Mask Singer avec la production. Après une phase de réflexion, une liste de noms est ainsi envoyée à un intermédiaire basé à Los Angeles qui connaît bon nombre d'agents de stars. Lorsque l'une d'entre elles accepte, commencent deux mois de travail à distance et de mesures pour le costume. La présence à Paris de la star n'est requise que deux à trois jours afin de ne pas trop surcharger des emplois du temps en général déjà bien remplis. « On tente de trouver des icônes qui parlent au plus grand monde car Mask Singer est un programme familial, il faut que les personnalités soient reconnues autant pas les enfants que par leurs parents », déclare Anthony Meunier, le producteur de l’émission, à 20 Minutes. 20:08 - Et un nouvel indice sur le Chat ! "Vous connaissez tous l'endroit où j'ai grandi" a affirmé le Chat dans un nouvel indice vidéo dévoilé sur Instagram. La star internationale allant être démasquée au bout d'une performance seulement, la production se montre moins avare de détails que pour les autres personnages dans la compétition. Sur Twitter, les internautes sont impatients d'en savoir plus ! 19:50 - Un nouvel indice sur la Mariée ! Voilà un petit indice pour nourrir les théories des enquêteurs en herbe sur la Mariée. TF1 a révélé aujourd'hui que la personne qui se cachait sous le masque possédait un diplôme d'ingénieur. Il faut ajouter cela à ce qu'on savait déjà d'elle : elle a "toujours aimé parader" et apprécie que les téléspectateurs l'accueillent dans leur "petite lucarne". Elle affirme avoir été vue par "des millions" et porte 5 bagues aux mains. 19:27 - Quels costumes reste-t-il encore à démasquer ? Ils ne sont plus que cinq à concourir pour la victoire dans Mask Singer saison 4. La Tortue, la Mariée, le Singe, l'Eléphant et l'Ours sont tous toujours en piste dans l'émission d'enquête de TF1. L'un d'entre eux sera éliminé ce soir dans l'épisode 6 aux portes de la demi-finale. Concernant les théories les plus répandues, on parle surtout d'Anthony Kavanagh pour la Tortue, Estelle Mossely ou une sportive pour la Mariée, Jenifer ou Alizée pour le Singe, Keen'V pour l'Eléphant et Christophe Beaugrand pour l'Ours. 19:02 - L'identité de l'Ours révélée par Laurent Ruquier ? Dans Les Grosses Têtes sur RTL, Laurent Ruquier a semble-t-il révélé l'identité de l'Ours qui, selon lui, ne serait autre que Christophe Beaugrand. Il explique avoir reconnu une "grosse tête qui fait aussi ours blanc sur TF1". Beaugrand a ensuite répondu "Je ne vois pas de quoi vous parlez Laurent". L'animateur a ensuite insisté : "Je vous ai vu hier soir dans Mask Singer, je vous ai reconnu. Un type qui se casse la gueule et qui chante faux, cela ne peut être que vous Beaugrand, et qui essaie de sauter Keen'V l'éléphant". Effarouché, Beaugrand s'est exclamé : "Mais arrêtez de balancer tous les noms des participants !" avant de tenter de le corriger : "C'est lui qui m'a sauté dessus", une petite phrase qui vaut confirmation ! "Ah bah vous voyez que c'est bien vous !" conclue Ruquier. Reste désormais à savoir si cela nous sera confirmé dans les prochains épisodes de Mask Singer ! 18:30 - Quelles stars démasquées la semaine dernière ? La semaine dernière dans Mask Singer, plusieurs démasquages ont eu lieu. Tout d'abord, Francis Huster s'était à nouveau caché dans le costume du Viking avant de rejoindre le banc des enquêteurs le temps d'une soirée. Puis, on a découvert le mari de Chantal Ladesou dans le costume du Cône de chantier. Enfin, c'est le visage de Laurent Maistret, ex-candidat de DALS et Koh Lanta, que l'on a pu voir sous le masque du Chevalier ! 18:01 - Ce que l'on sait déjà sur le Chat de Mask Singer Deuxième star internationale de cette saison 4 de Mask Singer, le Chat pose question aux internautes qui ont pu découvrir quelques informations à son sujet avant la diffusion de l'épisode 6. On sait d'ores et déjà qu'il s'agirait bien d'une femme. De plus, celle-ci s'exprime en anglais. Enfin, elle explique avoir été vue dans une série très connue des années 1990. Voilà qui donne déjà quelques pistes à son sujet... 17:31 - Après David Hasselhoff, une nouvelle star internationale ce soir A l'occasion de la diffusion de l'épisode 6 de Mask Singer saison 4, les téléspectateurs vont découvrir une nouvelle star internationale dans le costume du Chat. Il s'agit vraisemblablement d'une femme comme l'indique sa voix que l'on peut entendre dans les extraits diffusés par TF1 sur les réseaux sociaux. Mais de qui s'agit-il ? Réponse ce soir à partir de 21h10 ! 17:00 - Mask Singer saison 4 épisode 6, c'est ce soir sur TF1 ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct dédié à l'épisode 6 de Mask Singer saison 4. Au menu ce soir, deux stars démasquées : une star internationale mais aussi une vedette masquée depuis le début de la saison. Pour rappel, il s'agit des quarts de finale. Il nous reste donc un total de trois épisodes avant de découvrir le ou la grande gagnante de la saison.

Les indices et théories sur l'Eléphant : le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V.

Les indices sur la Tortue : Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud".

Les indices sur le Singe : Le Singe est une femme qui a "joué devant 75 millions de personnes." Elle a participé "aux balbutiements d'un truc qui allait devenir énorme". Elle explique avoir été couronnée d'or mais aussi avoir pu côtoyer des stars comme Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Vincent Cassel. Dans son magnéto, on a aussi pu voir le visage de Nikos Aliagas, le chiffre 2022 ainsi qu'un drapeau espagnol.

Les indices sur la Mariée : La Mariée a révélé plusieurs indices à son sujet. Elle a "toujours aimé parader" et apprécie que les téléspectateurs l'accueillent dans leur "petite lucarne". La Mariée annonce avoir été vue par "des millions". Le chiffre 92 est associé à son portrait. Elle explique avoir eu un "rendez-vous raté" où elle n'a pas été choisie avant de l'être plus tard. La Mariée possède cinq bagues aux doigts, de plusieurs métaux différents.

Les indices sur l'Ours : L'Ours apprécie chanter en bande : "J'adore être entouré, à l'antenne, au cinéma ou sur scène." Pour autant, il précise que "la première fois que vous m'avez vu chanter, j'étais seul, lors d'un concours". On note que l'Ours montre un badge de police ainsi qu'un petit déjeuner dans un magnéto. Sur son costume, on peut voir qu'il est associé au monde de la cuisine : avec des couverts, un tablier et une toque. Plusieurs théories tournent autour de l'Ours : Jean-Pascal Lacoste, Michel Leeb ou encore Tomer Sisley.

L'identité du Chevalier révélée dans Mask Singer épisode 5 : "Les Zénith, on en a bien profité." Le Chevalier explique avoir partagé la scène "avec des artistes mythiques". Il explique également avoir troqué "les podiums pour la scène". Dans son magnéto, on a pu voir de nombreux drapeaux dont celui du Japon, du Brésil et des Etats-Unis ainsi que celui de la Thaïlande. Le visage de Laury Thilleman est aussi apparu dans sa présentation. Dans l'épisode 5, Laurent Maistret a été démasqué sous le costume du Chevalier.

L'identité du Dalmatien révélée dans Mask Singer épisode 4 : Le Dalmatien faisait partie des stars au sujet desquelles les enquêteurs ont eu une théorie précise très tôt. Et ils avaient raison, il s'agissait bien de l'humoriste Christelle Chollet. Plusieurs indices nous menaient déjà sur la voie : Le Dalmatien est habitué à la scène. "Un SOS m'a vraiment aidé et m'a permis d'épater la galerie." On l'a aussi vu associée à un casque rose et un téléphone rouge. On savait également qu'elle avait pu chanter avec de nombreuses stars.

L'identité du Pharaon révélée dans Mask Singer épisode 4 : La voix du Pharaon était très reconnaissable dans Mask Singer cette année. Kev Adams, notamment, a tout de suite reconnu Francis Huster. Le comédien était bel et bien caché derrière le masque comme le laissaient entendre plusieurs indices notamment autour de son métier d'acteur mais aussi sa passion pour le football.

L'identité de la Souris révélée dans Mask Singer épisode 3 : C'est l'actrice et auteure Laetitia Milot qu'il fallait trouver sous le masque de la Souris dans Mask Singer saison 4. De nombreux indices évoquaient son amour pour l'écriture mais aussi son métier de comédienne. Laetitia Milot avait été trouvée par les enquêteurs avant sa révélation aux yeux du public.

L'identité du Génie révélée dans Mask Singer épisode 2 : C'est le commentateur sportif Yoann Riou qu'il fallait trouver sous le costume du Génie dans Mask Singer. Sans vraiment trop faire d'effort pour cacher sa véritable identité, Riou a très vite été découvert par les enquêteurs et le public dans l'épisode 2.

L'identité du Koala révélée dans Mask Singer épisode 2 : Apparue pour la première fois dans l'épisode 2 de Mask Singer saison 4, la joueuse de tennis Marion Bartoli était cachée sous le costume du Koala. Plusieurs indices nous menaient sur sa piste : "vous avez vu le Koala se battre, hurler." Le costume de Koala correspondait sans doute aussi à une référence à l'Australie et au tournoi du Grand Chelem qui lui est associé. Leonardo Di Caprio avait par ailleurs assisté à la finale de l'US Open 2013 qu'elle a remportée.

L'identité du Bébé révélée dans Mask Singer épisode 1 : Par ailleurs, deux stars ont été démasquées dans l'épisode 1 de Mask Singer saison 4. En milieu d'épisode, c'est le Bébé qui a révélé sa véritable identité. Il s'agissait de la chanteuse et ancienne jurée de Nouvelle Star Marianne James. Elle est à l'heure actuelle jurée de La France a un incroyable talent sur M6. Concernant ses indices, on savait que le Bébé était un "enfant prodige" (référence au fait qu'elle a animé l'émission Prodiges sur France 2), qui donne "toujours son avis" (référence à son statut de jurée dans Nouvelle Star et LFAUIT). Le chiffre 1172 vu dans son magnéto correspond aussi au nombre de représentations de son spectacle Ultima Recital. Les coquillettes étaient également une référence à son spectacle intitulé "Tata Jambon et ses Coquillettes".

L'identité du Pain d'épices révélée dans Mask Singer épisode 1 : A la fin de l'émission, c'est le Pain d'épices qui a dévoilé son vrai visage. Et il fallait trouver le comédien Frédéric Diefenthal, connu entre autres pour la saga Taxi et, plus récemment, les feuilletons Demain nous appartient et Ici tout commence sur TF1. Concernant ses indices, il évoquait des "virages à 360" dans une caisse automobile, le tout en référence à la saga Taxi dans laquelle il jouait face à Sami Naceri. "Au début, je n'étais pas du tout parti pour la scène, la lumière et les projecteurs", en effet Diefenthal a d'abord commencé à se former dans l'hôtellerie. Par ailleurs, plusieurs indices faisaient référence à la cuisine, ce qui est très probablement un clin d'œil au rôle d'Antoine Myriel qu'il incarne dans Demain nous appartient et surtout Ici tout commence où il est proviseur d'un institut de cuisine.

Voici la liste complète des stars qui ont participé à la saison 3 de Mask Singer. Le gagnant, le Papillon, était la danseuse Denitsa Ikonomova. La Banane cachait en réalité Valérie Bègue tandis que le Cerf dissimulait l'acteur Laurent Ournac. Gilbert Montagné se cachait sous le costume de l'Arbre, Yves Camdeborde était en réalité le Cochon, Marc-Antoine Le Bret se dissimulait à la fois sous le masque de la Tigresse et celui du Crocodile. Maud Fontenoy était en réalité sous le costume de Poisson Corail et Alain Bernard derrière celui du Bernard l'Hermite. Enfin, le Cosmonaute cachait en réalité Pierre Palmade et le Caméléon Sylvie Tellier. Du côté des stars internationales de cette saison 3 de Mask Singer, Teri Hatcher (Desperate Housewive) a fait une apparition sous le costume de la Coccinelle, et le chanteur Seal se cachait sous le costume du Cowboy.

Au cours de la saison 4 de Mask Singer, les téléspectateurs sont amenés à démasquer douze personnalités cachés sous autant de costumes plus ou moins farfelus. On a ainsi pu découvrir au début de la saison les costumes de la mariée, le pain d'épice, le dalmatien, le singe, le bébé, le pharaon, le chevalier, la tortue, l'éléphant, la souris, le génie, le cône, l'ours et le viking.

Pour sa saison 4, Mask Singer a changé de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements en début de semaine, Mask Singer est désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 a été diffusé le mardi 23 août 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. Seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagnent : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa complète le quatuor d'enquêteurs.