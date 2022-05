"Mask Singer : quelles stars démasquées pendant la finale ? Les indices"

MASK SINGER 2022. Ce soir, TF1 diffuse le dernier épisode de Mask Singer saison 3. En finale, les trois dernières stars seront démasquées. Voici tous les indices que l'on connaît à leur sujet.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:31 - La finale de Mask Singer, c'est ce soir ! Bonjour et bienvenue dans ce direct dédié à la finale de Mask Singer 2022. L'émission touche à sa fin après des semaines de compétitions et d'indices disséminés épisode après épisode. Ce soir, les enquêteurs et les téléspectateurs ont encore trois personnalités à démasquer sous les costumes de cette saison 3 de Mask Singer animée par Camille Combal. Qui se cache derrière ces costumes ? On fait le point sur les indices et théories qui circulent autour de ces stars encore cachées.

Fiche programme

Au cours de la saison 3 de Mask Singer, douze personnalités se cachent sous des costumes. Parmi les personnages qui ont chanté dans le programme de TF1, on retrouvait un Caméléon, une Banane, un Cochon, un Cosmonaute, un Arbre, un Bernard L'Hermite, une Tigresse ou encore une Coccinelle, un Cowboy, un Crocodile, un Poisson Corail mais aussi un Papillon.

Dans les trois premiers épisodes de Mask Singer Mask Singer, on découvre que Le Cerf est un homme qui sait d'ailleurs bien chanter. On l’a déjà vu aux NRJ Music Awards (ce qui peut indiquer un musicien, mais également un remettant ou un invité), et il n’a jamais participé à un télé-crochet ou à un concours de chant. Dans son premier magnéto d'indices, on peut apercevoir une boîte de sardines et un angelot. Dans son second magnéto d'indices, on découvre une étoile, et qu'il est associé à un tube qui lui a permis de se retrouver avec des groupes mondialement connus. Les enquêteurs sont persuadés que le Cerf est un chanteur dans la vie. Kev Adams imagine qu'il peut s'agir de Claudio Capéo, Jarry pense à Pascal Obispo, Alessandra Sublet imagine Axel Bauer. Les internautes penchent plutôt pour Laurent Ournac de Camping Paradis ou l'animateur Bruno Guillon. Suite au second épisode de Mask Singer, le nom d'Anthony Kavanagh est évoqué par le jury.

L’Arbre est un homme qui sait particulièrement bien chanter. Les indices dévoilés par le premier magnéto sont les suivants : un dictionnaire français-anglais et une statue de la liberté. Il explique également avoir “la bougeotte” et ne “pas être stressé avant de monter sur la scène de Mask Singer. J’ai connu des terrains de jeu bien plus grands". L’Arbre est un artiste qui vit de la musique. Son second magnéto dévoile la couleur dorée ainsi que les drapeaux du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Son indice objet représente un moule en forme d'étoile. Les enquêteurs comme les téléspectateurs sont persuadés que l’Arbre cache en réalité Gilbert Montagné.

Le premier épisode de Mask Singer, diffusé sur TF1 le 1er avril 2022, a révélé que la Banane est une femme. Sur son premier magnéto, on découvre une baguette de pain, des billets de 50 euros et une montre. On sait également que son nom a déjà été cité par les enquêteurs lors des premières saisons de l'émission et qu'elle n'a jamais été championne du monde dans une discipline sportive. Elle sait jouer de la musique mais a également obtenu plusieurs médailles. Son indice objet est une paire de lunettes aux couleurs du drapeau français.

Dans l'épisode 1 de Mask Singer, on découvre que le Papillon est une femme relativement petite qui parle bien anglais et qui connaît très bien certaines personnes sur le plateau. Cependant, elle n'est ni humoriste ni comédienne humoriste. Sur son premier magnéto, on aperçoit un deux de coeurs (avec trois coeurs) et un chandelier. Pour les internautes avant l'épisode 1, cela ne fait pas de doutes, Denitsa Ikonomova se cache sous le costume du Papillon. Mais le second magnéto de l'épisode 2 trouble les pistes, puisqu'elle dit avoir tourné avec Will Smith et Leonardo DiCaprio et avoir joué "des rôles de flics ou de baroudeuse en France ou à l'international". Son indice objet est le totem de Koh Lanta.

Dans les premiers épisodes de Mask Singer, on découvre que le Caméléon est une femme. Sur son premier magnéto, on aperçoit un origami de bâteau ou de couronne et le chiffre 20. Elle révèle qu’elle a appris à se mettre en retrait, et qu’on l’a déjà vue en tant qu’actrice, même si ce n’est pas pour cet aspect qu’on la connaît. Sur Twitter, on découvre également qu’elle a cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs. Son indice objet est une télévision, tandis que son second magnéto révèle une image de Jean-Paul Gaultier et de la Fashion Week. Pour les internautes, pas de doute, Sylvie Tellier se cache sous le costume. A l'issue de l'épisode 3 ce vendredi 15 avril 2022, on découvre que Sylvie Tellier se cache sous le costume du Caméléon.

Lors de l'épisode 4 de Mask Singer saison 3, c'est le chef cuisinier Yves Camdeborde qui a été démasqué sous le costume du Cochon. Les précédents indices avaient établi les informations suivantes : le Cochon est un homme qui n’est pas un sportif spécialisé dans l’athlétisme. Il révèle toutefois avoir “perdu sa première finale” dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Les indices du premier magnéto révèlent une médaille et un témoin de relais. Dans son second magnéto, on aperçoit des pâquerettes plantées dans un pot, et une plume d'écriture. Son indice objet est une petite voiture qui tire des casseroles.

Le Cosmonaute est une homme dont le nom est souvent associé à la Lune, découvre-t-on dans le premier épisode de Mask Singer. Il a présenté également des émissions TV, mais à caractère exceptionnel. Dans son premier magnéto, on découvre un ballon en forme de cœur et des couverts. Dans le second épisode, on découvre qu'il a "l'habitude de recevoir tout le gratin chez moi et de mettre les petits plats dans les grands", mais aussi que c'est un homme à femmes, "elles occupent une place importante dans mon boulot et dans mon cœur". Il a dévoilé son identité au milieu de l'épisode 3, diffusé le 15 avril 2022 : c'était Pierre Palmade qui se cachait sous le costume, comme le pensaient les enquêteurs et les internautes.

Pendant plusieurs épisodes, les téléspectateurs étaient persuadés que Mika se cachait sous le costume du Crocodile. Les indices concordaient, puisqu'on savait qu'il a l’habitude de la scène mais n’est pas un animateur TV, même s’il est apparu plusieurs fois à la télévision. Dans son premier magnéto, on découvre un V et une télécommande. Dans son second magnéto, on découvre le Brésil, un chiffre et un casque stylisé à la ceinture. Mais surprise au moment de son démasquage dans l'épisode 5 le 29 avril dernier, c'était finalement Marc-Antoine Lebret, qui se cachait également sous le costume de la Tigresse démasquée quelques épisodes plus tôt, qui se cachait sous le costume du Crocodile.

L'épisode 2 de Mask Singer saison 3 a introduit la Coccinelle, une star internationale. A la fin de l'épisode, on découvre que Teri Hatcher, l'interprète de Susan Mayer dans la série américaine Desperate Housewives, se cachait sous le costume. Les indices pointaient en effet dans sa direction : elle a décroché un Golden Globes en 2005, la mention de ses "voisines" était un indice sur la série, tout comme le 8 au rouge à lèvre, qui symbolisait les 8 saisons de Desperate Housewives.

La Tigresse a véritablement perdu les enquêteurs de Mask Singer dans les deux premiers épisodes. Pendant longtemps, on pensait qu'il s'agissait d'une femme, et notamment d'une actrice. Sa révélation à l'issue de l'épisode 2 a dévoilé Marc-Antoine Le Bret sous le costume de la Tigresse. Le jury n'avait donc pas vu juste du tout, tout comme les internautes ! L'imitateur avait prévu de changer de voix à chaque prestation.

Le Bernard l’Hermite a été démasqué au cours du premier épisode de Mask Singer le 1er avril 2022. On découvre au cours de la séquence de révélation que l'ancien nageur médaillé olympique Alain Bernard se cachait sous le costume. Les indices pour le découvrir étaient les suivants : la voiture symbolisait la vitesse, les flammes représentent les Jeux Olympiques, la montre les chronos et sa médaille d’or.

A l’issue du premier épisode de Mask Singer, diffusé sur TF1 le 1er avril 2022, on découvre que la navigatrice Maud Fontenoy se cachait sous le costume du Poisson Corail. Le voile de mariée rappelait en effet son sport de prédilection et la légion d’honneur était une référence aux insignes de Chevalier de l’ordre national du mérite. Elle est également très active dans la défense et la protection des océans.

Mask Singer est diffusé à partir du 1er avril 2022 sur TF1. C'est le vendredi soir à partir de cette date que les fidèles pourront retrouver l'émission de la Une. Le programme d'enquête animé par Camille Combal avec Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams est diffusé dès 21h10.

Du côté des enquêteurs stars de Mask Singer, le casting n'a pas changé en saison 3. On retrouvera toujours Kev Adams, mais aussi Alessandra Sublet, Anggun ou encore Jarry. Toutefois, Alessandra Sublet et Jary ne seront pas de retour pour la saison 4 attendue probablement l'an prochain. Camille Combal, nouveau visage de TF1 depuis plusieurs années, assure quant à lui à nouveau l'animation de cette troisième saison de Mask Singer.