MENSONGES TF1. Mensonges est la nouvelle série à succès de TF1 avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducret. Deux épisodes étant diffusés chaque jeudi, combien d'épisodes les téléspectateurs pourront-ils découvrir ?

[Mis à jour le 9 septembre 2021 à 14h00] Les téléspectateurs ont répondu présent pour la diffusion des deux premiers épisodes de Mensonges, le 2 septembre 2021 : 5,54 millions de curieux en moyenne se sont laissé séduire par le thriller porté par Audrey Fleurot et Arnaud Ducret. Les fans sont d'ores et déjà impatients de découvrir la suite, et surtout de savoir qui de Jeanne ou de Thomas ment. La réponse arrivera rapidement, puisque Mensonges est une série en six épisodes : le final de cette série, qui n'a pas officiellement de saison 2 pour le moment, sera donc à découvrir la semaine prochaine, jeudi 16 septembre 2021.

Mensonges est une série à découvrir chaque jeudi à 21h05. Durant l'ensemble de cette première saison, le spectateur se retrouve assailli de doute, s'interrogeant lequel des deux protagonistes dit la vérité sur cette soirée qui vire au drame, et lequel ment. Au casting, Arnaud Ducret et Audrey Fleurot sont accompagnés des acteurs et actrices Alice David, Amaury de Crayencour et Anne Azoulay, mais aussi d'Olivia Côte et Lionnel Astier dans le rôle des policiers en charge de l'enquête. Mensonges est indubitablement une série indispensable pour le public friand de fictions policières.

Le tournage de la scène de sexe de Mensonges a-t-il été difficile ?

Nouvelle série policière de TF1, Mensonges est une série qui confronte la parole opposée de deux protagonistes, la première qui accuse le second de l'avoir violée, l'autre qui dément. Dans un tel contexte, on aurait pu s'attendre que le tournage de la scène sexuelle/de viol soit difficile à vivre pour Arnaud Ducret et Audrey Fleurot. Mais à en croire l'actrice, qui s'est confiée à Télé Loisirs, ce n'était absolument pas le cas : "Durant la scène de sexe, on a énormément ri. Il n'y avait pas de gêne entre nous, c'était très désinhibant". Les acteurs se connaissant déjà (ils ont tourné Divorce Club auparavant), le moment qui aurait pu être difficile ou gênant a été plus agréable à vivre. "Il existe un bêtisier de la scène de sexe qui est à mourir de rire", conclut-elle dans son interview au média spécialisé dans la télévision.

les infos sur mensonges, série de tf1

Synopsis - Thomas, un chirurgien réputé, propose un rendez-vous à Jeanne, une professeure qui est aussi la soeur d'une de ses collègues. Alors que la soirée semble bien se passer, au lendemain, Jeanne accuse Thomas de l'avoir violée. Le chirurgien nie et clame son innocence.

Mensonges est une série diffusée les jeudis à 21h05 du 2 septembre 2021 au 16 décembre 2021 sur TF1. Il est possible de voir la série en direct sur la première chaîne ou sur le site MyTF1, mais également en replay, toujours sur MyTF1, au lendemain de sa diffusion. La série est également disponible en streaming sur la plateforme par abonnement Salto.

Audrey Fleurot : Jeanne Sarlat

Arnaud Ducret : Thomas Villeneuve

Alice David : Chloé Marzin

Jean-Stan du Pac : Lucas Villeneuve

Olivia Côte : Lieutenant Morgane Artaud

Lionnel Astier : lieutenant Guy Becker

Amaury de Crayencour : Sébastien Fiorli

Anne Azoulay : Vanessa Comolet

Cyril Guëi : Yann Marzin

Arièle Semenoff : Nanou Villeneuve

Pour l'heure, la série TF1 Mensonges avec Arnaud Ducret et Audrey Fleurot n'est composée que d'une seule saison. Mais étant un remake de la série britannique Liar, on peut espérer voir un jour une saison 2. En effet, son homologue anglophone est une série certes terminée mais composée de deux saisons, avec un total de 12 épisodes. Mensonges étant très proche de la série anglaise dans toute son intrigue, une saison 2 à venir dans quelques mois est loin d'être impossible.