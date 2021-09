MENSONGES TF1. Remake de la série britannique Liar, Mensonges est la série TF1 à suivre en cette rentrée. Audrey Fleurot et Arnaud Ducret jouent les têtes d'affiche.

[Mis à jour le 2 septembre 2021 à 14h43] Le bal des séries de rentrée est officiellement lancé par TF1. La première chaîne diffuse dès le 2 septembre 2021 "Mensonges". Adaptation du thriller britannique Liar, cette fiction est portée par les acteurs Arnaud Ducret et Audrey Fleurot. Le public découvrira la bataille entre Thomas, un chirurgien, et Jeanne, professeure, la seconde accusant le premier de l'avoir violée au cours d'une soirée romantique. Mais le chirurgien récuse les accusations de Jeanne et clame son innocence, mettant le doute dans l'esprit de la professeure.

Mensonges est une série en six épisodes à découvrir chaque jeudi à 21h05. Durant l'ensemble de cette première saison, le spectateur se retrouve assailli de doute, s'interrogeant lequel des deux protagonistes dit la vérité sur cette soirée qui vire au drame, et lequel ment. Au casting, Arnaud Ducret et Audrey Fleurot sont accompagnés des acteurs et actrices Alice David, Amaury de Crayencour et Anne Azoulay, mais aussi d'Olivia Côte et Lionnel Astier dans le rôle des policiers en charge de l'enquête. Mensonges est indubitablement une série indispensable pour le public friand de fictions policières.

Synopsis - Thomas, un chirurgien réputé, propose un rendez-vous à Jeanne, une professeure qui est aussi la soeur d'une de ses collègues. Alors que la soirée semble bien se passer, au lendemain, Jeanne accuse Thomas de l'avoir violée. Le chirurgien nie et clame son innocence.

Mensonges est une série diffusée les jeudis à 21h05 du 2 septembre 2021 au 16 décembre 2021 sur TF1. Il est possible de voir la série en direct sur la première chaîne ou sur le site MyTF1, mais également en replay, toujours sur MyTF1, au lendemain de sa diffusion. La série est également disponible en streaming sur la plateforme par abonnement Salto.