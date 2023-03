PEKIN EXPRESS 2023. Pékin Express est de retour au programme TV ce jeudi 30 mars 2023 pour un nouvel épisode. Des rumeurs sur un couple entre deux candidates fait jaser sur les réseaux sociaux.

[Mis à jour le 30 mars 2023 à 15h40] Pékin Express favorise les rivalités mais aussi les rapprochements entre les binômes de candidats. Alors qu'un nouvel épisode du jeu de M6 est diffusé ce jeudi 30 mars, une rumeur agite la toile : les internautes sont persuadés que Laura et Angie sont en couple. La raison ? Les deux participantes de Pékin Express s'affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui circulait sur Tik Tok les montreraient même en train de s'embrasser au cours d'une soirée en boîte de nuit.

Mais qu'en disent les principales intéressées ? Sur le réseau social, Laura s'est amusée de la situation, disant qu'elle ne "comprend pas pourquoi les gens disent qu'on est ensemble, il n'y a rien qui pousse à croire ça", au moment où Angie apparaît devant la caméra avec humour. Auprès de Télé-Loisirs, Angie a affirmé qu'elle "ne pouvait rien dire" sur la nature de sa relation avec Laura. "J'ai besoin de l'approbation de Laura, avant, pour pouvoir parler de ça… On doit se concerter et décider ensemble d'en parler". Enfin, Laura a promis de parler des rumeurs "toutes les deux lors de notre prochain débriefing des épisodes." Une vraie romance est-elle née grâce à Pékin Express, ou les internautes se sont-ils enflammés ? Affaire à suivre...

Le dernier épisode de Pékin Express était diffusé le 23 mars 2023 sur M6. Alexandra et Laura ont perdu le duel final et ont ouvert une épreuve, qui étaient heureusement non-éliminatoire, elles n'ont donc pas quitté l'aventure. Auparavant, Paloma et Jason avaient été éliminés. Colette et Léa, Cyrille et Luc et Tanguy et Florian ont également quitté la compétition dans les premiers épisodes.

Fiche programme

Pékin Express est un jeu d'aventure diffusé depuis 2006 sur M6. Cette émission de télévision, présentée par Stéphane Rotenberg, voit chaque année des binômes partir à l'étranger. Le but : survivre grâce à l'habitant et se rendre à différents points d'étape dans le pays, pour se frotter à des épreuves qui leur permettent de se qualifier pour la suite de la compétition.

Durant l'édition 2023 de Pékin Express, huit binômes s'affrontent dans le jeu de M6 dans l'espoir de devenir les grands gagnants de cette saison 17. Au cours de cette édition, les téléspectateurs peuvent découvrir différents profils atypiques et les parcours des duos suivants.

Pékin Express revient sur la grille de programme de M6 à partir du 16 février 2023. Les téléspectateurs pourront retrouver un nouvel épisode chaque jeudi à partir de 21h10 sur la sixième chaîne. Généralement, une saison dure deux mois et la saison 17 devrait ainsi s'achever courant avril 2023, si la Six conserve son rythme de diffusion habituel. Si vous avez raté un épisode, il est toutefois possible de le rattraper en replay. Dès le lendemain de sa diffusion, la sixième chaîne le met en ligne pendant huit jours sur sa plateforme de streaming et de replay 6play.

La finale de Pékin Express saison 15 a été diffusée sur M6 le 14 avril 2022 et s'est déroulée à Dubaï. Lucas et Nicolas, les frères belges, ont remporté cette édition 2022 face à Jérémy et Fanny. Le binôme gagnant a remporté la plupart des étapes de Pékin Express 2022, cumulant 8 amulettes avant la finale. Lucas et Nicolas ont réussi à remporter 100 000 euros à l'issue de cette finale.

Comment s'inscrire à Pékin Express ? Les castings pour la saison 2024 ne sont pas encore ouverts. L'an dernier, il suffisait de se rendre sur le site casting-pekinexpress.fr et remplir sa candidature. Pour participer, il faut toutefois avoir au moins 18 ans et pouvoir se rendre disponible durant 45 jours au 3e trimestre. M6 demande aux candidats d'envoyer trois photos par personne (portrait, silhouette et une résumant la personnalité) ainsi qu'une photo du binôme. Il faut ensuite remplir ses informations personnelles et répondre à plusieurs questions sur sa personnalité.