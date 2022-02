PEKIN EXPRESS. Tarik et Ahmed ont révélé avoir été évacués par la sécurité de l'émission lors d'une soirée chez l'habitant. Leur récit.

[Mis à jour le 24 février 2022 à 17h00] Pékin Express est source d'émerveillement et de dépassement pour les candidats qui se lancent dans l'aventure. Mais l'émission de M6 peut également réserver des surprises ! Avant la diffusion de l'épisode 3 ce jeudi 24 février 2022, Tarik et Ahmed ont confié à Purebreak qu'ils ont eu une "grosse peur" sur le tournage. Les "cousins farceurs" ont ainsi avoué avoir "dormi chez un habitant, à la fin c'est la sécurité qui est venu nous chercher".

Tarik et Ahmed n'ont pas précisé au cours de quelle étape de Pékin Express s'est déroulée cette mésaventure. Mais ils donnent des détails sur cette soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier : "on est arrivé c'était tout joyeux parce qu'ils étaient en mode fête, ils étaient pompettes. (...) Mais l'alcool dès que ça chute et que ça redescend c'est plus pareil. Donc le soir, dès que c'est redescendu c'était explosif". Alors que le binôme va se coucher, ils entendent leurs hôtes hurler : "ça gueulait, ça crie de partout, ça tape sur les tables." Ce qui est sûr, c'est que les deux cousins de la saison 15 ne sont pas prêts d'oublier cette soirée.

Lors du dernier épisode de Pékin Express, diffusé le 17 février 2022, Alex et Sylvie formaient le binôme cachés. S'ils ont usé de plusieurs ruses pour ne pas se faire remarquer des autres candidats, cela n'aura pas suffit à leur assurer la victoire. Dans les derniers kilomètres de la course, ils ont été repérés par d'autres candidats de Pékin Express, Jean-Claude et Axel. Le duo grand-père et petit-fils a réussi à les attraper et à les éliminer définitivement du jeu d'aventure de M6. En quinze saisons, c'est la première fois qu'un binôme caché se fait attraper et éliminer par d'autres candidats.

Pékin Express est un jeu d'aventure diffusé depuis 2006 sur M6. Cette émission de télévision, présentée par Stéphane Rotenberg, voit chaque année des binômes partir à l'étranger. Le but : survivre grâce à l'habitant et se rendre à différents points d'étape dans le pays, pour se frotter à des épreuves qui leur permettent de se qualifier pour la suite de la compétition.

La saison 2022 de Pékin Express est diffusée sur M6 à partir du 10 février 2022. Attention, le jour de diffusion a changé : ce n'est plus le mardi soir, mais désormais le jeudi soir que les téléspectateurs pourront retrouver le jeu d'aventure à l'autre bout du monde.

Durant l'édition 2022 de Pékin Express, huit binômes s'affronteront dans le jeu de M6 dans l'espoir de devenir les grands gagnants de cette saison 15. Dès le 10 février 2022, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les profils et parcours des duos suivants :

Etienne et Vanessa, le binôme d'inconnus

Jean-Claude et Alex, le grand-père et son petit-fils du Gers

Arlette et Caroline, mère et fille fusionnelles de Toulon

Charlotte et Sarah, les soeurs inséparables de Monaco

Lucas et Nicolas, les frères Belges

Fanny et Jérémy, couple de la région lyonnaise

Tarik et Ahmed, les cousins de Bourgogne-Franche-Comté

Sylvie et Alex, les amoureux aux caractères opposés de la région PACA

En quoi consiste le Pass Express ?

Dans l'épisode 1, les téléspectateurs ont découvert une nouvelle règle qui viendra bousculer la compétition : le pass express. Cet avantage permettra au binôme qui le remporte cette saison (dans le premier épisode) d'éviter le duel final s'il termine une étape en n'étant ni premier, ni dernier. Le duo qui en bénéficie peut le jouer jusqu'au septième épisode. Une fois utilisé, le pass express ne peut plus être utilisé par un autre binôme et cet avantage disparaît de la compétition.

Pékin Express est diffusé dès le 10 février 2022, le jeudi soir, à partir de 21h05. C'est M6 qui diffuse ce jeu d'aventure depuis sa création. Le premier épisode est diffusé chaque semaine : le 10 février, le 17 février, le 24 février, le 3 mars... Si vous avez raté un épisode, il est toutefois possible de le rattraper en replay. Dès le lendemain de sa diffusion, la sixième chaîne le met en ligne pendant huit jours sur sa plateforme de streaming et de replay 6play.

Pour l'heure, on ne connaît pas les gagnants de Pékin Express 2022, la saison n'ayant pas encore été diffusée sur M6. Lors de la dernière saison de Pékin Express, dont la finale a été diffusée sur M6 le 27 avril 2021, Claire et Christophe sont devenus les gagnants 2021 face à Cinzia et Rose-Marie. Le duo père-fille a remporté 58 730 euros. L'édition précédente, Pékin Express All Stars, a vu la victoire du couple corse Julie et Denis, finalistes de la saison 2013.

Vous souhaitez vous aussi participer à la prochaine saison de Pékin Express ? Rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site casting-pekinexpress.fr et remplir sa candidature. Pour participer, il faut toutefois avoir au moins 18 ans et pouvoir se rendre disponible durant 45 jours. M6 demande aux candidats d'envoyer trois photos par personne (portrait, silhouette et une résumant la personnalité) ainsi qu'une photo du binôme. Il faut ensuite remplir ses informations personnelles et répondre à plusieurs questions sur sa personnalité.