PEKIN EXPRESS 2023. Le temps d'une interview, Chirine a évoqué un des gros défauts, selon elle, de la diffusion de Pékin Express sur M6 : le public serait trop "influencé" dans sa perception des candidats.

[Mis à jour le 9 mars 2023 à 20h30] L'aventure telle qu'elle est vécue par les candidats n'est pas toujours la même que celle que les téléspectateurs découvrent à l'écran. Les aventuriers d'émission comme Koh Lanta ou Pékin Express s'en rendent compte à leur retour en France au moment de la diffusion des épisodes auxquels ils participent. C'est visiblement le cas de Chirine, qui s'est exprimée sur la question dans une interview auprès de Télé Loisirs. Celle qui partage l'aventure avec son binôme Alexandre explique que la production leur a collé une étiquette qui "nous dessert sur notre image personnellement." Elle poursuit "un couple stratège, le public va forcément se méfier."

Cette étiquette que la production leur a donnée est celle des "amoureux stratèges" et Chirine est loin de revendiquer cette appellation. "Chaque chose qu'on va dire sera influencée par notre nom. Alors que quelqu'un qui s'appelle comme 'le drôle de couple belge', ou 'Xavier et Céline son employée', ils peuvent dire exactement la même phrase que nous et elle ne sera pas interprétée pareil. Donc déjà l'avis du public, il est influencé par ce nom qui est pas forcément positif". Cela peut d'ailleurs générer des critiques parfois acerbes sur les réseaux sociaux même si Chirine explique qu'elle ne s'en incommode pas trop. "Il y a des fois où ça nous fait mal parce qu'on se dit 'On n'est pas méchants, j'aimerais bien qu'on voit une autre image de nous'. Mais en réalité, on prend un peu de recul."

Le récap de Pékin Expression épisode 3

La semaine dernière, Pékin Express a été totalement bouleversé dans l'épisode 3, diffusé sur M6 ce jeudi 2 mars 2023. Le binôme surprise, Emeline et Clément, a fait son arrivée en plein milieu de la compétition. De quoi en faire une cible toute choisie pour le choix secret, qui conclut désormais chaque épisode avant le duel final.

La seule chance du binôme surprise était d'obtenir l'immunité ou de se qualifier pour la semaine suivante. Mais manque de chance pour Emeline et Clément de Pékin Express, les animateurs de camping n'ont pas réussi à s'imposer. D'autant plus que la règle du drapeau noir a fait son arrivée dans la compétition.

Jason et Paloma ont finalement obtenu l'immunité, tandis qu'Alexandra et Laura ont remporté leur troisième étape consécutive. Tanguy et Florian ont été envoyés au duel final face à Emeline et Clément, désignés par le choix secret. Le binôme surprise a toutefois réussi à se qualifier durant cette épreuve éliminatoire. C'est finalement Tanguy et Florian qui ont été éliminés lors du troisième épisode de Pékin Express.

Le troisième épisode de Pékin Express était diffusé ce jeudi 2 mars 2023 sur M6. Tanguy et Florian ont quitté l'aventure, après avoir affronté Emeline et Clément en duel final. La semaine précédente, Cyrille et Luc avaient été éliminés. Colette et Léa ont également quitté la compétition à l'issue du premier épisode.

Fiche programme

Pékin Express est un jeu d'aventure diffusé depuis 2006 sur M6. Cette émission de télévision, présentée par Stéphane Rotenberg, voit chaque année des binômes partir à l'étranger. Le but : survivre grâce à l'habitant et se rendre à différents points d'étape dans le pays, pour se frotter à des épreuves qui leur permettent de se qualifier pour la suite de la compétition.

Durant l'édition 2023 de Pékin Express, huit binômes s'affrontent dans le jeu de M6 dans l'espoir de devenir les grands gagnants de cette saison 17. Au cours de cette édition, les téléspectateurs peuvent découvrir différents profils atypiques et les parcours des duos suivants :

Paloma et Jason, le couple belge

Alexandra et Laura, les sœurs de Neuilly-sur-Seine

Alexandre et Chirine, les amoureux de Paris

Xavier et Céline, le patron et l'employée lorrains

Nathalie et Angie, les inconnues

Tanguy et Florian, les cousins de l'Aude, éliminés dans l'épisode 3

Cyrille et Luc, le couple breton, éliminés dans l'épisode 2

Colette et Léa, la tante et la nièce marseillaises, éliminées dans l'épisode 1

Pékin Express revient sur la grille de programme de M6 à partir du 16 février 2023. Les téléspectateurs pourront retrouver un nouvel épisode chaque jeudi à partir de 21h10 sur la sixième chaîne. Généralement, une saison dure deux mois et la saison 17 devrait ainsi s'achever courant avril 2023, si la Six conserve son rythme de diffusion habituel. Si vous avez raté un épisode, il est toutefois possible de le rattraper en replay. Dès le lendemain de sa diffusion, la sixième chaîne le met en ligne pendant huit jours sur sa plateforme de streaming et de replay 6play.

La finale de Pékin Express saison 15 a été diffusée sur M6 le 14 avril 2022 et s'est déroulée à Dubaï. Lucas et Nicolas, les frères belges, ont remporté cette édition 2022 face à Jérémy et Fanny. Le binôme gagnant a remporté la plupart des étapes de Pékin Express 2022, cumulant 8 amulettes avant la finale. Lucas et Nicolas ont réussi à remporter 100 000 euros à l'issue de cette finale.

Comment s'inscrire à Pékin Express ? Les castings pour la saison 2024 ne sont pas encore ouverts. L'an dernier, il suffisait de se rendre sur le site casting-pekinexpress.fr et remplir sa candidature. Pour participer, il faut toutefois avoir au moins 18 ans et pouvoir se rendre disponible durant 45 jours au 3e trimestre. M6 demande aux candidats d'envoyer trois photos par personne (portrait, silhouette et une résumant la personnalité) ainsi qu'une photo du binôme. Il faut ensuite remplir ses informations personnelles et répondre à plusieurs questions sur sa personnalité.