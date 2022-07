PEKIN EXPRESS DUOS DE CHOC. Six binômes de célébrités se sont affrontés dans le premier épisode de Pékin Express : duos de choc sur M6. Le récap et les notes des candidats.

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 23h40] Pékin Express propose une nouveauté pour sa 16e saison. Fini les duos d'inconnus, ce 6 juillet 2022, ce sont des duos de célébrités qui se sont affrontés au Sri Lanka dans l'émission présentée par Stéphane Rotenberg. L'épisode 1 de cette saison "Duos de chocs" a réservé des surprises aux téléspectateurs qui ont découvert la compétition entre Inès Reg et sa soeur Anaïs, Théo Curin et son agent Anne, Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin, Valérie Trierweiller et son amie Karine, Just Riadh et son ami Abdallah et Xavier Doumergue et Yoann Riou.

La course Pékin Express débute dès la sortie de l'aéroport pour les binômes. Course à pied, paddle et premiers auto-stop sont de rigueur. Rachel Legrain-Trapani et son compagnon se disputent à plusieurs reprises sur la marche à suivre, tandis que Yoann Riou prend l'expérience à la rigolade, comme à son habitude. Les binômes Théo Curin - Anne, Inès Reg-Anaïs, Valérie Trierweiller-Karine se démarquent rapidement et participent à l'épreuve d'immunité. Celle-ci consiste en une course d'obstacle, qui semble un temps désavantager le champion handisport Théo Curin, qui fatigue en raison de ses prothèses aux jambes. Mais le jeune nageur ne lâche rien et réussit même l'exploit de se qualifier pour la suite de l'aventure avec son agent.

Et même si les stars françaises partent à l'autre bout du monde pour Pékin Express, ils ne sont pas à l'abri de surprises. Théo Curin se fait notamment reconnaître par un habitant du Sri Lanka qui l'héberge pour la nuit : "ça veut dire que le message passe même à l'autre bout du monde, je suis fier de ça et très touché. Le moment est tellement beau, tellement incroyable, j'ai juste envie de profiter de chaque instant et de remercier ce monsieur", lâche le jeune nageur avec émotion devant les caméras de M6.

La suite de ce premier épisode de Pékin Express - Duos de chocs n'était pas de tout repos pour les différents binômes, puisque Stéphane Rotenberg a sorti le drapeau noir. Celui-ci est revenu en premier à Valérie Trierweiller et sa meilleure amie Karine. Le fardeau revient entre toutes les mains, mais ce sont finalement Inès Reg et sa soeur Anaïs qui le conservent sur la fin, dépitées. Lors du duel final, elles affrontent Yoann Riou et Xavier Doumergue, arrivés avant-derniers de la course. C'est finalement Inès Reg et Anaïs qui sortent victorieuses du duel final. Heureusement pour Xavier Doumergue et Yoann Riou, l'épreuve était non-éliminatoire. Il n'y a pas eu d'éliminés cette semaine dans Pékin Express !

Pékin Express est de retour dès le 6 juillet 2022 pour une édition inédite, intitulée "duos de choc". Contrairement aux précédentes saisons, ce sont des duos de célébrités qui s'affrontent dans le jeu de M6 cet été. Pour rappel, la dernière saison "classique" de Pékin Express vient tout juste de se terminer, puisque Nicolas et Lucas, les frères Belges, ont été sacrés gagnants le 14 avril 2022.

La saison "duos de choc" de Pékin Express, diffusée à partir du 6 juillet 2022, se distingue des autres grâce à ses candidats. Ce ne sont que des célébrités qui participent, avec leurs proches. Les duos de candidats de la nouvelle saison de Pékin Express sont les suivants : Inès Reg et sa sœur Anaïs, Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin, Théo Curin et son agent Anne, Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, Just Riadh et son ami Abdallah, et enfin Xavier Domergue et Yoann Riou, qui forment le "duo d'inconnus" (ils ne se connaissent pas dans la sphère privée).

La diffusion de Pékin Express : duos de choc débute le 6 juillet 2022. Un nouvel épisode est diffusé chaque mercredi sur M6 (et non pas les mardi ou les jeudi, comme ça a pu être le cas les saisons précédentes). C'est à partir de 21h10 qu'il est possible de retrouver les six duos de célébrités participer au jeu de Stéphane Rotenberg.

Si vous ne pouvez pas suivre Pékin Express : duos de choc lors de sa diffusion sur M6 le mercredi soir, pas de panique : l'émission est proposée dès le lendemain en replay. Il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site de 6play pour visionner les épisodes au lendemain de leur diffusion. L'application est également accessible sur smartphone et tablette.

Si vous n'avez pas de télévision, sachez qu'il est possible de suivre Pékin Express en streaming et en direct. Le site 6play propose en effet de suivre ses émissions en même temps que leur diffusion tv. Il suffit d'avoir un compte, de cliquer sur l'onglet "en direct" et de sélectionner la chaîne M6 pour suivre la diffusion de Pékin Express : duos de choc les mercredi dès 21h10.