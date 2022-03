Dominique Bonnet : la mystérieuse première femme de Jean-Pierre Pernaut

FEMME JEAN-PIERRE PERNAUT. Avant d'épouser Nathalie Marquay en 2007, Jean-Pierre Pernaut avait connu une première longue histoire d'amour avec la discrète Dominique Bonnet. De leur idylle, naîtront deux enfants qui avaient récemment fait de l'ex-présentateur du JT de TF1 un heureux grand-père.

L'histoire d'amour entre Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, ex-Miss France 1987, est bien connue du grand public, le couple ayant vécu dans la lumière et n'hésitant pas à revenir sur leur histoire et leur rencontre dans de nombreux articles et interviews. Mais savez-vous qu'avant de tomber sous le charme de l'ex-Miss Alsace, le présentateur star du JT de 13 Heures de TF1, décédé le mardi 2 mars 2022, avait eu une première longue histoire d'amour ?

L'heureuse élue se nommait Dominique Bonnet, que Jean-Pierre Pernaut aurait épousé en 1983. De cette union, naîtront deux enfants, Olivier et Julia nés en 1978 et 1991 qui feront de lui le grand-père de trois petits-enfants : Léo, Iris et Eléa. Le couple, discret, se serait rencontré à la fin des années 1970 avant de se séparer 20 ans plus tard, avant la rencontre entre Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay lors de la fameuse soirée d'élection de Miss France 2002.