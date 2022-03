Enfants de Jean-Pierre Pernaut : qui sont Olivier, Julia, Lou et Tom ?

ENFANTS DE PERNAUT. Décédé le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut laisse quatre enfants (et trois petits-enfants), qu'il a eu avec deux femmes différentes. De Julia à Tom, le petit dernier, portrait de famille de l'ex-star du JT.

La mort de Jean-Pierre Pernaut a été annoncée le mercredi 2 mars 2022. L'ex-star du JT de TF1 laisse quatre enfants, qu'il a eu avec deux femmes différentes, Dominique Bonnet et l'ancienne Miss France Nathalie Marquay. C'est en 1978 que Jean-Pierre Pernaut devient père pour la première fois, d'une petite fille nommée Julia. Clin d'oeil du destin ou filiation, c'est à Amiens, fief de "JPP" que Julia Pernaut a choisi d'exercer en tant que gynécologue. Julia Pernaut a fait du journaliste un grand-père comblé puisqu'elle a donné naissance à deux enfants, deux filles nommées Iris et Eléa.

En 1983, c'est Olivier Pernaut qui rejoint la famille. Le jeune homme a rapidement partagé une passion avec son père, l'automobile et le sport automobile, un centre d'intérêt que Jean-Pierre Pernaut disait avoir tiré lui-même de son père, ex-pilote, cofondateur d'une automobile-club en Picardie et ancien commissaire de piste aux célèbres 24 Heures du Mans. Olivier et Jean-Pierre Pernaut avait même partagé le volant d'un bolide de course lors du Trophée Andros sur glace. Olivier Pernaut a également eu un fils, prénommé Léon faisant de Jean-Pierre Pernaut un triple grand-père comblé, comme il le confiait en 2016 au magazine Paris-Match.

De sa rencontre avec Nathalie Marquay en 2002, naîtront également deux enfants, Lou et Tom nés en 2002 et 2003. A 19 ans, Lou Pernaut est notamment très présente sur Instagram où elle est suivie par plus de 140 000 personnes et où elle posait régulièrement avec son père. "Redevenir père à 52 puis à 53 ans a bouleversé ma vie, avait glissé Jean-Pierre Pernaut à Paris-Match. "J'accompagne souvent Lou au judo et Tom au tennis. La paternité à plus de 50 ans, je croyais que ce n'était pas raisonnable. Je me trompais". Jean-Pierre Pernaut avouait aussi à cette époque ne pas leur consacrer autant de temps qu'il l'aurait souhaité : "J'ai une grande famille que je ne vois pas assez souvent à mon goût". Se rapprocher de sa famille, changer de rythme avait été à l'origine de sa décision de quitter le JT de 13 Heures de TF1 à la fin de l'année 2020.