Yanis Marshall : coming out, Kamel Ouali... Qui est le prof de danse de la Star Academy ?

YANIS MARSHALL. Le professeur de danse de la Star Academy 2022 se nomme Yanis Marshall. Le danseur, qui a notamment collaboré avec Le Cirque du Soleil, va succéder à l'icône Kamel Ouali, un chorégraphe qu'il connaît très bien...

Le grand public va découvrir un peu plus Yanis Marshall ce samedi 15 octobre à l'occasion du retour de la Star Academy sur TF1. Outre l'identité des 13 candidats de cette nouvelle promotion de la Star Academy, émission phare des années 2000, le premier prime time est l'occasion de découvrir les fameux professeurs qui entoureront cette promo avec la lourde tâche de les faire succéder à Jenifer, Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy, Emma Daumas, Elodie Frégé ou Grégory Lemarchal dans le cœur des Français et au top 50. Si le secret a été bien gardé pour nombre d'entre eux, les derniers jours ont permis d'en savoir un peu plus. Outre le parrain Robbie Williams et le directeur Michael Goldman, on sait déjà que le prof de danse sera Yanis Marshall, un danseur reconnu internationalement. Voici quelques éléments de son parcours et ce qu'il faut savoir sur le successeur de Kamel Ouali.

Alors que Denitsa Ikonomova, vedette du programme Danse avec les Stars, avait été le nom soufflé le plus régulièrement pour endosser le costume de professeur de danse de la Star Academy 2022, c'est finalement Yanis Marshall qui a été officialisé par la production de la Star Academy. Le danseur a été présenté à la veille du premier prime time ce samedi 15 octobre, étant l'invité, en compagnie de Nikos Aliagas, de l'émission Quotidien sur TMC vendredi 14 octobre.

Yanis Marshall est né le 11 novembre 1989 à Grasse (Alpes-Maritimes) et a grandi à Vallauris. Il est âgé de 32 ans au moment de prendre les rênes des cours de danse de la Star Academy 2022 à partir du 15 octobre 2022 sur TF1.

En tant que professeur de danse de la Star Academy, Yanis Marshall sera forcément comparé à Kamel Ouali, icône du programme dans les années 2000 et qui a ensuite chorégraphié de nombreuses comédies musicales comme Les 10 Commandements ou Le Roi Soleil. Interrogé à ce sujet vendredi 14 octobre dans l'émission Quotidien, Yanis Marshall a justement évoqué cette filiation. "J'ai commencé ma carrière avec Kamel Ouali ",a-t-il glissé avant d'ajouter : "Je le connais depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 15 ans". Et pour cause puisque c'est à cet âge-là qu'il avait effectivement rejoint la troupe de la comédie musicale Le Roi Soleil dirigée par Kamel Ouali...

Yanis Marshall s'est fait connaître d'abord sur YouTube en reprenant de nombreuses chorégraphies perché sur des talons aiguilles. Une particularité qu'il a exploité à fond dans de nombreuses créations. Sa chaîne Youtube compte aujourd'hui plus de deux millions d'abonnés. C'est à la télévision qu'il conquiert le public, en participant à l'émission Britain's Got Talent (l'équivalent de La France a un incroyable talent, diffusé sur M6) en compagnie de deux autres danseurs. Il parvient jusqu'en finale puis devient coach de plusieurs éditions de Danse avec les Stars à l'étranger, en Grande-Bretagne puis dans la version ukrainienne. Yanis Marshall est également le chorégraphe d'un des spectacles du Cirque du Soleil, Zumanity, qui se joue à Las Vegas.

Yanis Marshall avait révélé son homosexualité et l'avait revendiqué fièrement en 2016, choqué par l'attentat d'Orlando qui avait touché une discothèque gay. "I'am gay, very gay", avait-il publié sur sa page Facebook avant de préciser : "Je suis gay. J'ai toujours été gay. Je suis aussi très fier d'être gay et... Merci beaucoup ! Mais l'homophobie est bien réelle. Je le vois tous les jours dans mon flux de commentaires ici sur Instagram, sur Facebook ou sur ma page Youtube [...] Personnellement, je m'en fous. Totalement. Mais n'est tout le monde n'est pas aussi fort que moi. Je mourrai en portant mes talons ! Mais ce qui s'est passé à Orlando me rend si triste par sa pure cruauté, son ignorance et sa haine. S'il vous plaît, ne laissez pas cela vous empêcher d'être qui vous êtes". Il reste en revanche secret sur sa vie privée et son éventuel couple.

Les apprentis artistes de la Star Academy 2022 pourront aussi s'appuyer sur ses chorégraphies de clips. Yanis Marshall a notamment imaginé celui de Céline Dion pour le clip vidéo de la chanson Ashes. C'est lui qui est déguisé sous le costume de Deadpool et joue la doublure de Ryan Reynolds dans ce clip totalement déjanté qui avait surpris les fans de Céline Dion ! Le danseur était revenu sur son expérience dans les colonnes de plusieurs médias canadiens. "En tant que jeune Français, j'ai été son admirateur avant même que les Américains ne la découvrent", expliquait-il au sujet de la star québécoise. Elle est vraiment, vraiment gentille - un peu folle, je dirais, mais d'une bonne façon, et super aimable", souriait-il avant d'évoquer un tournage devenu torture, avec de la danse en talons haut pendant plusieurs heures. "J'étais comme mort lorsque ça s'est terminé", se souvient-il.