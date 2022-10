Armande Altaï : que devient la célèbre prof de chant de la Star Academy ?

ARMANDE ALTAI. C'était l'une des figures de la Star Academy des années 2000 mais Armande Altaï ne devrait pas faire partie de la nouvelle aventure Star Academy sur TF1. La prof de chant a continué à donner des cours, à des stars comme à des apprentis chanteurs.

Armande Altaï, Oscar Sisto, Raphaëlle Ricci... Autant de noms qui fleurent bons la TV des années 2000 et qui ont marqué un programme culte : la Star Academy. L'émission fait son grand retour sur TF1 à partir du samedi 15 octobre mais devrait être marquée par l'arrivée de nombreux nouveaux visages. Armande Altaï, c'est un look atypique, des expressions entrées dans l'histoire de la TV, des exercices de diction légendaires et quelques échanges savoureux avec des élèves réfractaires comme Jean-Pascal ou le culte George-Alain. "Apparemment je suis un baryton. Baryton, je croyais que c'était un poisson moi", avait ainsi débriefé Jean-Pascal à la fin d'un des cours de la chanteuse !

Armande Altaï à la Star Academy

Armande Altaï fera-t-elle partie du jury de cette nouvelle Star Ac' ? Peu probable tant TFA souhaite faire de cette Star Ac' 2.0 une nouvelle aventure, teintée certes d'un peu de vintage avec des portraits des ex-candidats, des visites d'anciennes gloires du programme au château mais a priori pas parmi le jury. Pour rappel, Armande Altaï avait assuré les cours de chant lors des trois premières saisons de la Star Academy, coachant ainsi Jenifer, Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy, Emma Daumas ou encore Elodie Frégé. Elle revient en 2008, cette fois dans le costume de directrice de la Star Academy remporté par Mickels Réa.

Que devient Armande Altaï ? Quel âge a l'ex-prof de la Star Academy ?

Après la Star Academy, Armande Altaï, aujourd'hui âgée de 78 ans, a repris ses cours de chant via sa société "Les classes d'Armande Altaï" qu'elle avait fondé en 2002, ayant parmi ses élèves Nolwenn Leroy, future vainqueure de la Star Academy 2. Elle donne également des concerts dans des salles parisiennes comme le New Morning. En 2020, elle révélait toucher 900 euros de retraite et continuer à travailler. "Les artistes, même ceux qui travaillent beaucoup, ont des petites retraites par rapport à ce qu'ils ont gagné dans leur vie. Si je ne travaillais pas, il faudrait que je vive avec quoi ?", confiait-elle à Femme Actuelle en 2021.