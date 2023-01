France 2 diffuse les premiers épisodes de sa nouvelle série policière, "Piste noire", ce lundi 23 janvier 2023. De quoi parle cette nouvelle fiction avec Constance Labbé et Thibault De Montalembert ?

Piste noire est la nouvelle série policière à découvrir sur France 2. Elle est diffusée à partir de ce lundi 23 janvier 2023, à 21h10. Deux épisodes sont proposés au programme TV ce soir. Les téléspectateurs vont pouvoir mener l'enquête avec Emilie Karras (Constance Labbé) et le major Servoz (Thibault de Montalembert) en plein cœur d'une station de ski. La série s'ouvre avec une fête organisée pour célébrer la nouvelle victoire de l'enfant du village des Clairies, Boris Arnoux, champion de ski. Au même moment, une caravane prend feu sur un campement de saisonnier et un corps calciné est retrouvé par les autorités. L'occasion de déterrer de sombres secrets des habitants de cette station de ski des Alpes.

Au casting de Piste noire, outre Constance Labbé (vue dans Balthazar et Joyeuse retraite) et Thibault de Montalembert (Dix pour cent), on retrouve les acteurs Hélène Seuzaret, Solène Rigot, Christian Rauth, Michaël Abiteboul, Pierre-Yves Bon, Christiane Millet, Dimitri Storoge ou encore Jules Sagot. Les six épisodes de la série sont déjà disponibles en streaming sur la plateforme par abonnements Salto, mais aussi sur la plateforme gratuite sur inscription france.tv.