"Plus belle la vie : la série de retour, que s'est-il passé dans le dernier épisode ?"

PLUS BELLE LA VIE - Après plus de deux mois de pause, Plus belle la vie est de retour lundi 29 juin à 20h20 pour un nouvel épisode inédit. On vous récapitule les derniers événements du feuilleton de France 3.

[Mis à jour le 29 juin 2020 à 18h00] L'attente a pris fin pour les fans de Plus belle la vie. Après plus de deux mois d'attente, France 3 diffuse lundi 29 juin de nouveaux épisodes inédits du feuilleton marseillais. L'épisode 4051 est à découvrir dès 20h20 sur la troisième chaîne : Irina va-t-elle accepter la demande en mariage de Jean-Paul ? Que deviendra la relation entre Luna et Andrès/Pavel ? Autant de questions que les fans de la série se posent depuis l'interruption de la diffusion d'inédits, le 4 mai dernier. Afin de se rafraîchir la mémoire avant la reprise de la série, nous vous proposons un récap du dernier épisode inédit diffusé sur France 3, le n°4050 du 1er mai.

Dans le dernier épisode de Plus belle la vie, Andrès et Irina se retrouvent après leur opération. Pour rappel, celui qui était Pavel a perdu l'usage de ses jambes pour sauver sa fille, disparue il y a de nombreuses années. Néanmoins, les retrouvailles seront de courte durée puisque Pavel doit être prochainement transféré à la prison des Baumettes. Alors qu'Irina est perturbée du tournant que prend sa vie, Jean-Paul la demande en mariage. En parallèle, Samia poursuit son projet de bus itinérant citoyen et demande le concours de Blanche pour faire du soutien scolaire. Alors que la professeure de français répète plusieurs fois qu'elle ne veut pas faire partie d'un projet politique, Lougane décide de récupérer le projet et apporte son financement au projet de Samia. Après plusieurs semaines de réflexion, cette dernière décide également d'accepter la demande en mariage d'Hadrien. Enfin, Rochat, Léo et Franck continuent de suivre les conseils de séduction de la part de Jimmy Moon. Toutefois, Léo commence à être de plus en plus dubitative des méthodes du coach en séduction.

Plus Belle la vie - les infos programme

Les téléspectateurs pressés de connaître la suite de Plus belle la vie peuvent découvrir les épisodes en avance. Tous les matins, l'épisode diffusé le soir-même est mis en ligne, sur le site officiel de Plus belle la vie, mais aussi sur France TV. Les prochains épisodes sont également disponible à la location sur le site de MyCanal, moyennant 0,99 € par épisode. Il est également possible de les acheter au prix de 1,49 €. Les trois prochains épisodes sont disponibles à la location. L'occasion de découvrir les prochains événements du feuilleton de France 3 en avance !

Les producteurs de Plus belle la vie tentent de tenir chaque soir en haleine les téléspectateurs avec des rebondissements en série chez leurs personnages. Et ils ont bien compris l'intérêt de dévoiler certaines scènes en avance. De courtes vidéos de spoilers sont ainsi proposées, souvent plusieurs jours avant leur diffusion, sur le site officiel de la série. On y retrouve de nombreux extraits de Plus belle la vie en avance, en particulier dans la rubrique "Indiscrétions" (voir ici). Attention, les passages ci-dessous contiennent d'importants spoilers sur la suite de Plus belle la vie.

Il n'est pas toujours aisé d'être présent devant son poste de télévision chaque jour à 20h20 pour découvrir les nouvelles aventures des habitants du Mistral ou même Demain nous appartient sur TF1. Mais ne vous en faites pas, France 3 a pensé à tout : les fans de Plus belle la vie peuvent découvrir en ligne dès le matin l'épisode qui sera diffusé quelques heures plus tard, à 20h20 le même jour. Il suffit de se connecter sur le site officiel de Plus belle la vie ou sur celui de France Télévision. Par ailleurs, les fans peuvent rattraper leur retard grâce au replay des épisodes sur ces deux plateformes. A noter que les épisodes restent disponibles pendant 6 jours sur le site. Par ailleurs, le streaming des épisodes est également disponible sur smartphone, ordinateur mais aussi tablette.

L'intrigue générale de Plus belle la vie est difficile à résumer tant la série a évolué depuis sa première saison en 2004. Plus belle la vie suit le quotidien d'un groupe de personnages reliés par un point commun, le Mistral, quartier imaginaire de Marseille dans lesquels ils se retrouvent et se racontent. Deux type d'intrigues s'entrecroisent chaque soir depuis déjà de nombreuses saisons : des intrigues retraçant les problématiques sociales et sociétales du quotidien et des intrigues policières allant de la recherche d'un serial killer à la lutte contre la mafia ou le terrorisme. Plus belle la vie a pris l'habitude de s'inspirer de l'actualité avec de nombreuses références à des événements réels ou à des faits divers au fil des épisodes.

Les acteurs et actrices de Plus belle la vie changent au fil des saisons. Cependant, des visages bien familiers continuent de parcourir le Mistral. Au casting, on retrouve notamment Laurent Kerusoré dans le rôle de Thomas Marci, Stéphane Henon qui joue Jean-Paul Boher ou encore Anne Décis dans le rôle de Luna Torres. Parmi les autres acteurs bien connus de la série, on retrouve Rebecca Hampton (Céline Frémont), Alexandre Fabre (Charles Frémont), Sylvie Flepp (Mirta Torres), Fabienne Carat (Samia Nassri), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Marwan Berreni (Abdel Fedala), Pauline Bresson (Emma) ou encore Pierre Martot (Léo Castelli). Voici une liste non exhaustive des principaux acteurs et actrices toujours à l'écran dans Plus belle la vie :

Marwan Berreni : Abdel Fedala

Jérôme Bertin : Patrick Nebout

Théo Bertrand : Kevin Belesta

Pauline Bression : Emma Rimez

Fabienne Carat : Samia Nassri

Jean-Charles Chagachbanian : Franck Ruiz

Michel Cordes : Roland Marci

Anne Décis : Luna Torres

Serge Dupire : Vincent Chaumette

Alexandre Fabre : Charles Frémont

Sylvie Flepp : Mirta Torres

Léa François : Barbara Évenot

Rebecca Hampton : Céline Frémont

Stéphane Henon : Jean-Paul Boher

Cécilia Hornus : Blanche Marci

Laurent Kerusoré : Thomas Marci

Léa Kerel : Thérèse Marci

Joakim Latzko : Gabriel Riva

Avy Marciano : Sacha Malkavian

Pierre Martot : Léo Castelli

Flavie Péan : Victoire Lissajoux

Caroline Riou : Laetitia Belesta

Myra Tyliann : Alison Valle

Plus belle la vie - au programme TV du lundi au vendredi à 20h20 sur France 3