POURQUOI JE VIS TF1 - La première chaîne a diffusé lundi soir un biopic centré sur Grégory Lemarchal. Sa famille, et son ex-compagne Karine Ferri, se sont exprimés sur le sujet.

[Mis à jour le 8 septembre 2020 à 9h21] Les fans ont répondu présent pour la diffusion du premier biopic centré sur Grégory Lemarchal. Près de 7,34 millions de curieux ont suivi Pourquoi je vis, téléfilm diffusé lundi 7 septembre 2020 sur TF1, revenant sur le parcours du gagnant de la Star Academy 4. Ce film revenait sur les différentes étapes de la vie du jeune chanteur, jusqu'à son décès à 23 ans des suites contre la mucoviscidose. Au départ réticents à l'idée de voir la vie de leur fils raconté sur petit écran, Pierre et Laurence Lemarchal ont fini par donné le feu vert à TF1, après avoir obtenu quelques garanties : ils ont demandé à ce que le quotidien d'un malade de la mucoviscidose soit retranscrit avec exactitude, mais également à avoir leur mot à dire sur le choix du comédien principal.

Finalement, les parents de Grégory Lemarchal ont été émus par Pourquoi je vis, comme ils l'expliquent dans les colonnes du Parisien : "Cela remue beaucoup mais après le choc, les pleurs, on se recentre sur l'objectif. Dans le téléfilm, on sent la vie malgré tout. C'est vraiment nous, même si on ne peut pas résumer 24 ans en 92 minutes", juge Laurence Lemarchal. Questionné sur la prestation de celui qui incarne leur fils à l'écran, à savoir le comédien Mickaël Lumière, Pierre Lemarchal ne tarit pas d'éloge : "Il avait tout capté de Grégory : son regard, sa gestuelle."Peu présente dans le biopic, malgré son lien très fort avec son frère, la soeur de Grégory Lemarchal, Leslie, s'est également confiée sur LCI dimanche 6 septembre. "Quand on se voit jouer à l'écran en 1h30 forcément y a pas tout ce qu'on est, tout ce qu'on représente, toutes les émotions qu'on ressent [...], mais ça reste une belle réussite ce biopic avec des beaux messages qui sont passés", a-t-elle confié.

De son côté, Karine Ferri, compagne du chanteur jusqu'à son décès, a semble-t-il suivi le projet de loin. Elle a néanmoins partagé l'affiche sur son compte Instagram, en rendant à nouveau hommage à son ancien compagnon, appelant ses abonnés à suivre la diffusion de Pourquoi je vis. Karine Ferri a notamment complimenté salué le travail de l'interprète de Grégory Lemarchal : "Bravo à Mickaël Lumière pour cette interprétation bouleversante." L'animatrice a également appelé ses abonnés à faire un don à l'association Grégory Lemarchal, créée par les parents du chanteur après sa mort pour lutter contre la mucoviscidose.

Synopsis - Pourquoi je vis est un biopic sur Grégory Lemarchal retraçant sa vie entière. Diagnostiquée de la mucoviscidose à seulement 20 mois, le jeune chanteur va toutefois réaliser son rêve de musique en remportant la Star Academy en 2004. Il connaîtra un immense succès jusqu'à sa mort, le 30 avril 2007, à seulement 23 ans.

Le casting était l'un des éléments-clés de la réussite de Pourquoi je vis. Et TF1 a misé gros ! C'est le jeune acteur Mickaël Lumière, vu auparavant dans La vérité si je mens ! Les débuts, qui endosse le rôle de Grégory Lemarchal. Il est également interprété à différents âges par Johan Cardot da Costa et Joann Bliard. Dans le rôle des parents du jeune chanteur, on retrouve Arnaud Ducret (Parents mode d'emploi, Les profs) et Odile Vuillemin (Profilage), tandis que Lou Gala incarne sa petite-soeur, Leslie Lemarchal. C'est également Candice Dufau qui prête ses traits à Karine Ferri, qui a été la compagne de Grégory Lemarchal jusqu'à sa mort en 2007. Du côté de la Star Academy, Sifiane Francine joue Sofiane, Ilona Bachelier la finaliste Lucie, et Alexis Loizon prête ses traits à Kamel Ouali. Enfin, vous reconnaîtrez très certainement Nikos Aliagas dans son propre rôle !

La ressemblance est bluffante. Et pourtant, ce n'était pas forcément évident de trouver le parfait interprète pour jouer Grégory Lemarchal. Ce lundi 7 septembre, Pourquoi je vis revient sur le parcours, court mais fulgurant, du gagnant de la Star Academy 4, décédé tragiquement en 2007 des suites de la mucoviscidose. Pour ce téléfilm TF1, le choix de l'incarnation a été crucial. Et c'est Mickaël Lumière, 24 ans, qui a été choisi pour le rôle, avec l'accord des parents de la star, bluffés par son interprétation et sa ressemblance avec Grégory Lemarchal. Le comédien n'en est cependant pas à son premier rôle puisqu'il est auparavant apparu au casting dans La vérité si je mens ! Les débuts mais aussi Mon bébé de Lisa Azuelos. A la télévision, Mickaël Lumière a joué dans Skam et Plus belle la vie.

Si Mickaël Lumière ressemble physiquement presque comme deux gouttes d'eau à Grégory Lemarchal, encore fallait-il que le comédien réussisse à se mettre dans la peau du jeune chanteur. "Il est venu au casting les cheveux lisses, il avait super bien bossé, préparé le playback à fond… et ça a été une évidence ", se souvient auprès d'Allociné le producteur Sébastien Charbit. Le jeune comédien a effectivement tenté de se rapprocher au maximum de la gestuelle de Grégory Lemarchal. "Sur certaines prestations emblématiques, ça me semblait important de refaire les gestes au plus près tout en trouvant ma propre émotion, nourrir chaque phrase de ce que je pouvais imaginer de son émotion à lui à ce moment précis", note l'acteur auprès d'Allociné, qui déjà jeune avait été marqué par le parcours du gagnant de la Star Academy.

Est-ce Mickael Lumière qui chante dans Pourquoi je vis ?

Mickael Lumière est l'interprète -plébiscité par la presse et les parents du chanteur- de Grégory Lemarchal dans Pourquoi je vis. Plusieurs scènes montrent d'ailleurs le gagnant de la Star Academy 4 en train de chanter dans ce biopic. Mais est-ce Mickael Lumière qui chante dans le téléfilm TF1 ? La réponse est non : le comédien a fait du play-back, imitant la gestuelle et l'émotion de Grégory Lemarchal. Mais c'est bien la voix du jeune chanteur que l'on entend dans Pourquoi je vis. Les fans de l'interprète d'Ecris l'histoire seront rassurés.

Plutôt que de miser sur une bande-annonce regroupant plusieurs moments du téléfilm, TF1 a préféré proposer à ses téléspectateurs de découvrir les premières minutes de son biopic Pourquoi je vis. Idéal pour découvrir Mickaël Lumière dans le rôle de Grégory Lemarchal, bluffant de ressemblance avec le jeune chanteur décédé. Le film s'ouvre ainsi sur le plateau de la Star Academy, lorsque Grégory Lemarchal incarne SOS d'un terrien en détresse. Vous pouvez découvrir l'ouverture de Pourquoi je vis dans la vidéo ci-dessous.

Mickaël Lumière interprète Gregory Lemarchal dans le biopic "Pourquoi je vis".

En exclusivité, découvrez le premier extrait du film avec linterprétation de la chanson qui l'a révélé sur le plateau de la #StarAcademy

RDV lundi 07/09 à 21:05 pour #PourquoiJeVis pic.twitter.com/YaMijeHfpx — TF1 (@TF1) August 18, 2020

TF1 a dévoilé les premières images de Pourquoi je vis, téléfilm centré sur Grégory Lemarchal. Si vous souhaitez avoir un premier aperçu de ce biopic événement, vous pouvez retrouver ci-dessous les premières photos révélant Mickaël Lumière dans le rôle principal, Arnaud Ducret et Odile Vuillemin dans celui de ses parents, mais aussi des images du passage du jeune chanteur à la Star Academy.

Pourquoi je vis revient sur le parcours de Grégory Lemarchal, qui a réussi à réaliser son rêve de musique malgré sa maladie. Plusieurs chansons émaillent donc le biopic de TF1, qui s'ouvre sur l'interprétation du chanteur sur SOS d'un terrien en détresse, lors de la finale de la Star Academy en 2004. On l'entend également chanter Et maintenant. Retrouvez ci-dessous la playlist de l'album " Pourquoi je vis ".

Pourquoi je vis est diffusé sur TF1 le 7 septembre 2020 dès 21h05. Mais si vous ne pouvez pas le regarder lors de sa diffusion à la télévision, pas de panique : le téléfilm sera disponible en replay dès le lendemain sur la plateforme de streaming MyTF1. Attention toutefois, les replays de TF1 ne sont disponibles que pendant 8 jours à compter de la diffusion.

