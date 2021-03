Panne TNT en Bretagne : qui est touché ? Que faire en attendant ?

Depuis plusieurs heures, des foyers du Morbihan sont privés de télévision par TNT. La panne, qui n'est pas encore près d'être réglée, concerne de grandes chaînes dont TF1 et M6.

[Mis à jour le 23 mars 2021 à 12h44] D'après les informations rapportées par Ouest France et les titres de la presse régionale, le Sud de la Bretagne est en ce moment même touché par une panne à grande échelle au niveau de la diffusion de la télévision numérique terrestre (ou TNT). Nombre de foyers situés dans le département du Morbihan sont touchés par une panne qui les empêche de recevoir certaines grandes chaînes dont TF1, M6 mais aussi les autres chaînes des groupes (W9, TMC, TFX sont également impactées). La Gazette du Centre du Morbihan explique "qu'un incident a bien été détecté sur l'émetteur de Moustoir-Ac". Pour l'heure, la panne est qualifiée de "temporaire" mais aucune estimation n'est cependant donnée par l'Agence Nationale des Fréquences quant à un retour à la normale.

Qui est impacté par cette panne ?

Les personnes recevant la télévision via une antenne râteau et vivant dans le Morbihan sont concernées par cette panne qui atteint notamment les diffusions des chaînes des groupes TF1 et M6.

Que faire en attendant la réparation ?

Il est possible de relancer un balayage des chaînes de télévision mais il reste incertain que cela règle le problème. Si vous disposez d'une connexion internet relativement véloce, vous pouvez vous tourner vers les sites internet des chaînes que vous souhaitez regarder (mytf1.fr, 6play.fr) pour regarder aussi bien les chaînes en direct ou les catalogues de replay.

Quelles chaînes regarder sur quel site internet ?

Si vous êtes concernés par la panne de réception TNT dans le Morbihan et que vous avez à votre disposition une connexion internet, vous pouvez vous tourner vers les services en ligne de télévision pour regarder les chaînes TV en direct ou en replay. En général, ces sites web vous demandent de vous inscrire via une adresse mail pour pouvoir profiter des diffusions. Voici la liste des ressources télévisées en ligne qui pourraient vous intéresser.