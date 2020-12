"Prodiges : qui est Isabelle Valot, gagnante de la saison 7 ?"

Isabelle Valot, 16 ans, lauréate de la catégorie Chant a été sacrée "Prodige de l'année 2020", ce mardi 8 décembre 2020, lors de la finale diffusée sur France 2. Portrait de cette jeune prodige.

[Mis à jour le mercredi 9 décembre 2020 à 12h41] Hier soir, avait lieu la grande finale de Prodiges 2020. Présentée par Marie-Sophie Lacarrau, la finale de cette 7ème saison a été riche en émotion. Les membres du jury, composé de la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, de la soprano Julie Fuchs et du violoncelliste Gautier Capuçon ont chacun désigné le Prodige de leur catégorie parmi les 9 finalistes en lice. Le prodige de la catégorie instruments est Liam, pianiste de 15 ans. Pour la catégorie chant, la gagnante est Isabelle, maintenant âgée de 17 ans et concernant la catégorie danse, c'est Juliette, 13 ans qui a remporté le titre. Les 3 prodiges se sont ensuite affrontés lors de la grande finale et c'est Isabelle de la catégorie chant qui a remporté le titre de "Prodige de l'année 2020". Cette consécration double sa bourse d'études qui s'élève alors à 10 000 euros et lui offre l'opportunité de produire un album chez Warner Classics.

Isabelle Valot, lauréate du concours s'est exprimée sur sa victoire et ses projets, lors d'une interview pour TV Magazine. Elle y explique que cela fait seulement un an qu'elle prend vraiment des cours à l'Atelier du chant, avec comme professeur Michel d'Ottaviani. La jeune chanteuse franco-américaine travaille également avec la soprano Annick Massis. Lors de cette finale elle a d'abord émue avec son interprétation de Somewhere over the rainbow du Magicien d'Oz, avant d'éblouir avec sa reprise de Your Love, d'Ennio Morricone (chant tiré du film Il était une fois dans l'Ouest). La gagnante a apprécié ce choix de chansons fait par la production EndemolShine. "Ces chansons ont beaucoup d'importance pour moi" a ainsi déclaré la gagnante. Isabelle tient cette passion du chant de son grand-père, décédé en 2018. Elle énonce "Chanter me donne ce pouvoir de me rapprocher de lui." Ayant grandi dans le Colorado avant de venir habiter en France avec sa famille, Isabelle a décidé d'utiliser son gain de 10 000 euros pour financer ses cours de chant. Voulant devenir chanteuse d'opéra, la jeune gagnante travaille déjà sur son premier album sur le thème "jeune amour", qui décrit sa relation avec la musique classique et le chant. Elle annonce même que des collaborations avec d'autres prodiges seront présentes sur cet album.

La finale de Prodiges 2020 comprenait 9 finalistes. Parmi eux, les deux frères Raphaël et Liam se sont affrontés dans la même catégorie, celle de la musique instrumentale. Pénélope, elle, a voulu se prouver qu'elle pouvait y arriver malgré la longue opération qu'elle a subi pour enlever un kyste qui lui bloquait les nerfs de la colonne vertébrale et l'empêchait ainsi de progresser. Concernant Isabelle, cela faisait seulement un an qu'elle prenait des cours de chant. Voici la liste complète des finalistes de Prodiges saison 7 :

Finalistes de la catégorie Instruments :

Stella au piano, 14 ans

Raphaël au violon, 13 ans

Liam au piano, 15 ans

Finalistes de la catégorie Chant :

Auguste, 16 ans

Armand, 12 ans

Isabelle, 16 ans

Finalistes de la catégorie Danse :

Juliette, 13 ans

Pénélope, 16 ans

Paul, 16 ans

Ces 3 artistes sont élèves à l'école du VM Ballet à Toulouse.

Chaque année, le jury de Prodiges est composé de 3 artistes. Chacun d'eux représente une des disciplines dans lesquelles s'affrontent les candidats. Pour la saisons 7, le jury a accueilli un nouveau juré pour la catégorie du chant. Il s'agissait de la soprano Julie Fuchs, qui a remplacé Élizabeth Vidal. Le jury était composé de deux autres jurés : La chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et le violoncelliste Gautier Capuçon.