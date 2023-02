Arte diffuse les premiers épisodes de la série "Profession Reporter" ce jeudi 2 février 2023. De quoi ça parle ? Les journalistes à l'écran ont-ils vraiment existé ? On vous explique tout.

Vous vous demandez comment fonctionne un journal télévisé ? "Profession : reporter" est faite pour vous. Cette série est diffusée dès le jeudi 2 février 2023, à 20h55, sur Arte. Celle-ci revient sur l'alliance improbable d'un reporter débutant mais ambitieux et d'une présentatrice tv en manque de reconnaissance d'un JT australien dans les années 1980. Au casting, les fans de "The Last of Us" et "Mindhunter" reconnaîtront Anna Torv dans le rôle principal, accompagnée de Sam Reid, Robert Taylor ou encore William McInnes. La série est d'ores et déjà disponible en streaming sur arte.tv.

Entre "The Morning Show" et "The Newsroom", "Profession : reporter" plonge les téléspectateurs dans les coulisses d'un journal télévisé australien. Mais si plusieurs événements historiques décrits dans la série se sont bien passés, que ça soit l'explosion de la navette Challenger, la catastrophe de Tchernobyl ou la crise du Sida, les protagonistes sont complètement fictifs. Helen Norville, Dale Jennings ou encore Geoff Walters n'existent pas ou ne s'inspirent pas de journalistes ayant réellement existé.