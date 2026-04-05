Mask Singer : la date de l'édition 2026 est connue, TF1 promet la saison de "toutes les nouveautés" et même une star du Super Bowl

La prochaine saison de "Mask Singer" a déjà une date sur TF1. La chaîne promet une édition révolutionnaire, avec des premières mondiales.

Mask Singer fait son grand retour sur les écrans français et a visiblement envie de marquer les esprits cette année. L'émission phare de TF1, qui transforme chaque vendredi soir en une soirée d'enquête musicale géante, prépare une saison qui s'annonce comme la plus spectaculaire depuis sa création, selon le communiqué reçu cette semaine. On sait déjà que Camille Combal reprendra les commandes du programme et que le quatuor d'enquêteurs ne change pas cette année : Michaël Youn, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier formeront à nouveau l'équipe de choc.

Mais pour cette saison 2026 de Mask Singer, leur mission sera plus complexe que jamais, avec de nombreuses innovations qui bouleverseront les codes établis. TF1 a en effet promis "la saison la plus riche en nouveautés de toute l'histoire du programme", rien que ça. Des enquêteurs invités viendront par exemple renforcer cette équipe de temps à autres, notamment un duo mystérieux qui promet de bousculer les certitudes des habitués.

Des indices sur les costumes de Mask Singer 2026

TF1 a déjà annoncé la date du lancement de Mask Singer 2026, le vendredi 24 avril, à 21h10. La chaîne a aussi donné quelques infos sur les 23 costumes de cette édition, avec certains noms évocateurs : "La Vénitienne", "Le Cyborg", "Le Bouquet" et "Le Caillou" font partie des personnages annoncés. "Le Clown" marquera une première mondiale en relevant "le pari fou de ne pas porter de masque, mais seulement du maquillage", changeant d'apparence à chaque épisode. "Les Poupées Russes" introduiront un concept inédit en étant "de plus en plus nombreuses d'épisode en épisode". Un troisième personnage surprendra en performant non pas sur le plateau, mais "en extérieur, avec une mise en scène de Flash Mob".

© Communiqué de presse TF1

Mask Singer instaure une nouvelle mécanique pour les téléspectateurs

L'aspect interactif de Mask Singer prend aussi une nouvelle dimension en 2026, avec un système de jeu inédit. Les enquêteurs devront désormais remporter des défis pour accéder aux précieux magnétos indices. En cas d'échec, seul le public à la maison pourra découvrir ces informations cruciales, créant ainsi une dynamique nouvelle entre le plateau et les téléspectateurs. Cette mécanique ludique entend renforcer l'engagement du public qui devient acteur privilégié de l'enquête.

Côté digital, près de 400 000 fans suivent l'émission sur les réseaux sociaux, partageant leurs théories et leurs pronostics affirme la première chaîne. TF1+ proposera donc une expérience enrichie avec l'intégralité des saisons disponibles en replay, accompagnées de contenus exclusifs comme des indices supplémentaires, des reveals et des moments forts.

La production de Mask Singer va déployer des moyens techniques considérables selon TF1 pour transformer chaque prestation en véritable spectacle visuel. Les dernières technologies de réalité augmentée seront utilisées pour créer des univers visuels immersifs et féériques. Plus de 100 artistes accompagneront les personnages masqués tout au long de la saison : danseurs, acrobates, patineurs, voltigeurs aériens, cracheurs de feu, magiciens et équilibristes. Les prestigieuses troupes du Moulin Rouge et du Paradis Latin apporteront également leur expertise scénique. Les équipes de production ont confectionné près de 1000 costumes pour habiller ces tableaux grandioses.

Parmi les candidats de Mask Singer 2026, une star de la mi-temps du Super Bowl

Le casting de Mask Singer fait lui aussi l'objet de bien des superlatifs. Il serait "le plus prestigieux de l'histoire de MASK SINGER avec notamment des victoires aux César, Victoires de la Musique, Molières, Grammy Awards, Ours de Berlin, NRJ Music Awards ou encore aux MTV Music Awards", dixit TF1. Deux stars internationales exceptionnelles rejoindront l'aventure le temps d'un épisode chacune : "l'une a performé à la mi-temps du SUPER BOWL et l'autre compte plus de 100 millions d'abonnés", écrit TF1 (majuscules comprises). Plusieurs célébrités étrangères enrichiront également le casting principal.

L'aventure Mask Singer dépassera même les frontières du petit écran avec une tournée nationale qui débutera en janvier 2027. De Lyon à Marseille, en passant par Paris, Amnéville, Toulouse, Strasbourg, Lille et Montpellier, le spectacle prendra vie sur scène. Les spectateurs pourront voir leurs costumes préférés s'affronter en face-à-face sur les plus grands tubes. Le concept restera fidèle à l'émission : le public votera à l'issue de chaque duel et deux célébrités se démasqueront dans chaque ville, avec des personnalités différentes selon les étapes. Les billets sont déjà disponibles dans tous les points de vente habituels pour ces concerts mêlant jeu et grand spectacle.