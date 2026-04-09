12 Coups de midi : pourquoi Cyprien a décidé de quitter le jeu, il s'explique sur son abandon

Cyprien a annoncé qu'il quitterait les "12 Coups de midi" à l'issue de sa 212e participation. Le maître de midi, qui survole le jeu de Jean-Luc Reichmann depuis septembre dernier sur TF1, s'en est expliqué ce jeudi 9 avril 2026.

Depuis septembre dernier, Cyprien règne en maître absolu sur le plateau des 12 Coups de midi. Avec sa culture impressionnante et son sang-froid remarquable, l'étudiant en musicologie s'est imposé comme l'un des plus grands champions de l'histoire du programme de TF1. À seulement 22 ans, il a déjà dépassé plusieurs figures emblématiques du jeu, accumulant plus de 833 827 euros de gains et de cadeaux.

Cyprien a d'ailleurs passé un cap symbolique cette semaine dans les 12 Coups de midi, avec sa 200e participation. Ce mardi, son père lui avait fait la surprise de débarquer sur le plateau pour lui remettre le trophée commémoratif, un moment touchant qui avait attendri Jean-Luc Reichmann et le public. Quelques heures après la diffusion, Cyprien avait d'ailleurs partagé sur son compte Instagram une photo où il apparaissait avec son trophée... cassé. "Peut-être que j'ai pété le trophée des 200 participations, on ne sait pas", ironisait le champion, tenant une étoile dans une main et le socle dans l'autre.

Cyprien usé par le rythme des 12 Coups de midi

Cette anecdote amusante cachait pourtant une réalité plus complexe. En coulisses, le rythme effréné des tournages commençait à peser sur le quotidien du jeune homme. Des rumeurs d'un départ volontaire de Cyprien des 12 Coups de midi avaient commencé à circuler dès le mois de mars, avec un possible abandon à la clé. Selon plusieurs informations relayées en ligne, Cyprien aurait en réalité décidé d'abandonner en pleine session d'enregistrement, le 19 mars 2026. Une information qui n'avait pas été confirmée officiellement par TF1, mais qui était jugée crédible par plusieurs sources spécialisées. Les observateurs s'interrogeaient déjà : le champion allait-il viser le million d'euros de gain ou préférerait-il se retirer au sommet de sa gloire ?

C'est finalement ce jeudi 9 avril que la situation s'est clarifiée. Selon le communiqué officiel de TF1, "Cyprien a fait une annonce aussi surprenante qu'inattendue dans les 12 Coups de midi. Quoi qu'il arrive, il quittera l'émission à l'issue de sa 212e participation, prévue le 19 avril prochain en espérant partir invaincu. Si toutefois, un candidat ne le bat pas avant cette date, c'est lui-même qui décidera de passer le flambeau, une décision totalement inédite dans l'émission depuis Xavier en 2013." Le 19 avril arrivant un mois précisément après le tournage du 19 mars, la rumeur semblait donc fondée.

"Ce qui est beau avec ce jeu, c'est que tout est remis en jeu à chaque fois", a philosophé Cyprien, résumant parfaitement l'esprit qui l'anime. Un départ volontaire reste un événement rare dans l'histoire du jeu : avant lui, seul Xavier avait en effet quitté les 12 Coups de midi de son plein gré, après 76 participations et plus de 300 000 euros de gains. "Lui avait des obligations professionnelles et vous c'est exactement la même chose", a d'ailleurs remarqué Jean-Luc Reichmann au moment où Cyprien a expliqué son choix.

Pourquoi Cyprien quitte les 12 Coups de midi

Cette décision de Cyprien, longuement réfléchie selon la chaîne, traduit la volonté du champion de privilégier sa vie d'étudiant en musicologie et sa carrière de chef d'orchestre. Cyprien n'a jamais caché où se situaient ses véritables priorités. "Ma priorité restera à jamais et toujours la musique", a-t-il pu déclarer, rappelant que sa passion première restait son art. Cette tension entre sa réussite fulgurante dans le jeu et ses aspirations professionnelles créait un dilemme que peu de champions avaient connu avant lui.

Au tout début des 12 coups de midi ce jeudi, Cyprien l'a lui-même souligné. "Depuis plusieurs mois voire semaines, il était question de partir, pas partir. J'ai pris la décision d'arrêter à la fin de la 212e émission. Je me ferais peut-être éliminer avant et c'est le jeu", a-t-il lâché en disant vouloir désormais se "consacrer à ses études et ses projets de fin d'année". "Je veux pouvoir partir sans regret et rester sans regret. Parce que vous le savez comme moi, les tournages c'est beaucoup de temps, d'investissement mental aussi", a-t-il ajouté devant un Jean-Luc Reichmann secoué. "C'est un coup de tonnerre, tout le monde est sous le choc", a réagi l'animateur.

"Je l'ai dit plusieurs fois, ma vie principale et ma passion, ce sera toujours la musique. Le jeu a été une magnifique parenthèse mais les gains sont déjà suffisamment énormes. Et j'ai fait mon temps sur ce plateau, c'est un plaisir de pouvoir donner cette place", a continué à expliquer Cyprien donnant rendez-vous aux téléspectateurs : "Il reste dix jours max !"

Cyprien : le 3e plus grand "Maître" des 12 Coups de midi

Entre ses études de musicologie, les mémoires à rendre, les concours de piano et ses engagements artistiques, l'équilibre devenait en effet de plus en plus difficile à maintenir pour le jeune champion. Cyprien dirige notamment un ensemble musical à Paris, avec lequel il s'était produit le 8 mars à l'église Saint-Léon dans le 15e arrondissement. Un prochain concert a même été programmé pour le 3 juillet 2026.

Le parcours de Cyprien dans les 12 Coups de midi restera néanmoins exceptionnel. Depuis son arrivée en septembre 2025, il a enchaîné les victoires avec une régularité impressionnante. Sa cagnotte le place déjà parmi les trois meilleurs candidats de l'histoire du jeu, derrière Emillien (2,5 millions d'euros) et Bruno (1 million d'euros). Après d'autres "Maîtres de midi" emblématiques comme Paul ou Emilien, les téléspectateurs s'étaient attachés à ce jeune homme cultivé qui parvenait de plus en plus à être lui-même sur le plateau, partageant des anecdotes sur sa vie et créant une véritable connexion avec le public.