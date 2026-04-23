Fort Boyard : Olivier Minne officiellement remplacé, on a failli ne pas vous donner le nom du nouveau présentateur

Cyril Féraud remplacera bien Olivier Minne dans "Fort Boyard" dès cet été. Fallait-il vraiment vous l'annoncer ?

Dans Fort Boyard, l'ère Olivier Minne s'achève définitivement. Après avoir animé le jeu de France 2 pendant 23 années consécutives, l'animateur emblématique du jeu d'aventures a tourné la page du service public en septembre dernier pour rejoindre le groupe M6. Un départ qui a marqué les esprits, d'autant plus qu'il laissait derrière lui l'un des programmes les plus iconiques de la télévision française, diffusé chaque été depuis 1990. La question de sa succession d'Olivier Minne dans Fort Boyard a immédiatement occupé tous les esprits chez France Télévisions, mais aussi parmi les millions de téléspectateurs attachés à l'émission.

Fort Boyard, qui rassemble en moyenne 2,2 millions de téléspectateurs chaque été en comptant les replays, réclamait un animateur capable de perpétuer la tradition tout en insufflant un nouveau souffle. Et c'est évidemment Cyril Féraud qui a été choisi. Le présentateur de Tout le monde veut prendre sa place a lui-même annoncée qu'il reprenait les clés du fort ce 23 avril à l'AFP, mettant fin à des mois de spéculations. "C'est le rêve d'un petit garçon qui se réalise", a-t-il déclaré, fier de prendre la relève de "trois grands animateurs" dont il est "très fier" de suivre les pas.

Cet avantage de Cyril Féraud sur les autres animateurs

La nomination de Cyril Féraud dans Fort Boyard n'a surpris personne tant elle paraissait évidente. Elle confirme la stratégie de France Télévisions de miser sur ses valeurs sûres internes plutôt que de chercher un profil extérieur. C'est donc sans surprise que le public découvrira cet été le gendre le plus parfait du PAF aux commandes du célèbre fort charentais, une transition naturelle pour celui qui connaît déjà par cœur les moindres recoins de cette forteresse mythique.

Cyril Féraud incarnait avec pas mal d'autodérison "Cyril Gossbo" dans Fort Boyard jusqu'à présent. © Laurent VU / ALP / France Télévisions, via PhotoTélé

Cyril Féraud a d'ailleurs un lien particulier avec Fort Boyard puisqu'il incarnait depuis six saisons le personnage de Cyril Gossbo dans l'univers de l'émission. Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions, et Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, ont confirmé que le choix de Cyril Féraud s'était imposé comme "une évidence". "C'est un visage profondément aimé des Français de toutes les générations, et il incarne une énergie, une proximité, une sincérité", a précisé Alexandra Redde-Amiel. Alexia Laroche-Joubert a ajouté : "Il est l'un des rares animateurs de plateau qui sait parfaitement traiter les tournages en extérieur et dans des situations complexes." Des arguments qui ont pesé dans la balance face aux autres candidats potentiels, même si, dans les faits, peu de monde imaginait un autre choix possible.

Une histoire personnelle avec Fort Boyard et la promesse de nouveautés

L'histoire personnelle de Cyril Féraud avec Fort Boyard rendait sa nomination presque inéluctable. "Mon histoire avec Fort Boyard, c'est une histoire de film : l'émission a commencé quand j'avais 4 ans et c'est elle qui m'a donné envie de faire de la télévision", a-t-il confié à l'AFP. Son parcours avec le programme est fascinant : à 13-14 ans, il envoyait des idées d'épreuves à la production, ce qui lui a valu un premier stage sur le fort à 18 ans. Il a ensuite été candidat à cinq reprises avant d'intégrer l'équipe comme personnage récurrent. Cette ascension progressive fait de lui le successeur le plus légitime d'Olivier Minne, mais aussi de Jean-Pierre Castaldi et Patrice Laffont qui l'ont précédé.

Pour marquer son arrivée dans Fort Boyard et apporter sa touche personnelle, Cyril Féraud a annoncé plusieurs nouveautés dont le retour des anonymes parmi les candidats : "Dans chaque émission, un téléspectateur ou une téléspectatrice va intégrer l'équipe de célébrités." Une façon de renouer avec l'esprit originel du programme tout en maintenant la formule des célébrités. Il promet également "des grosses surprises" et des choses "qui n'ont jamais été faites en 36 ans d'émission", tout en rassurant sur la présence des personnages emblématiques du fort.