Pékin Express : qui est le binôme gagnant de la finale de la saison 2026 "Au Royaume des dragons" ?

Pékin Express a désigné ses gagnants ce vendredi soir, sur M6. Qui des Belges Thelma et Claire ou du duo père-fille Anthony et Anna a remporté la finale de cette 22e saison à Bangkok ?

L'aventure de Pékin Express 2026 touche à son terme après avoir emmené les téléspectateurs à travers le Népal, la Chine et la Thaïlande. Les deux binômes finalistes se sont affrontés ce vendredi 22 mai 2026 (à la télévision en tout cas, l'émission étant enregistrée) dans les rues de Bangkok pour décrocher le titre tant convoité et la cagnotte qui l'accompagne. Ce "Sprint final à Bangkok", ultime étape de la saison 22 de Pékin Express, promettait une course haletante entre temples et marchés de la capitale thaïlandaise.

La finale de Pékin Express 2026 a tenu toutes ses promesses. La mégapole asiatique a servi de décor à une confrontation dantesque, terrain de jeu idéal avec ses canaux, ses tours modernes et son atmosphère urbaine dense. Les candidats ont dû composer avec la fatigue accumulée tout au long de la saison dans ce cadre "à la fois touristique, urbain et nerveux", selon les mots de la production. Cette année, M6 avait durci les règles de Pékin Express en interdisant les GPS et les outils de traduction, forçant les binômes à revenir aux fondamentaux du jeu.

Anthony et Anna grands gagnants de Pékin Express 2026

Et à ce petit jeu, ce sont Anthony et Anna qui s'en sont le mieux tirés et l'ont emporté sur Thelma et Claire. Les gagnants de Pékin Express 2026 ont incarné tout au long de cette saison la force du lien familial. Le père et sa fille ont traversé l'aventure en s'appuyant sur leur relation unique. Anthony a pu découvrir sa fille sous un nouveau jour pendant ce voyage extraordinaire, tandis qu'Anna a démontré sa capacité à soutenir son père dans les moments difficiles. Parmi les temps forts, outre cette finale de Pékin Express, on se souvient que leur parcours avait pourtant failli s'arrêter lors de la huitième étape, à la suite d'une erreur qui aurait pu leur être fatale, mais ils ont su rebondir pour atteindre cette finale tant espérée.

Anthony et Anna, gagnants de Pékin Express 2026. © Patrick ROBERT/M6

La mécanique de cette finale reposait sur le principe du "Time is money". Les deux équipes se sont affrontées lors de trois sprints intermédiaires où elles ont tenté d'amasser un maximum d'argent. Une fois arrivée, une équipe déclenchait une balise qui faisait perdre 10 euros par seconde à ses adversaires. Cette règle a totalement transformé la dynamique de la course. Les finalistes ont notamment dû gérer leur effort dans la durée et limiter leurs pertes monétaires avant le sprint final décisif. Les missions annoncées avaient aussi de quoi pousser les candidats dans leurs derniers retranchements, avec notamment une dégustation au marché flottant de Damnoen Saduak, une épreuve vertigineuse sur la tour MahaNakhon et des défis au stade de boxe de Rangsit.

Une saison 22 de Pékin Express très réussie

Cette saison 2026 de Pékin Express, marquée par un casting diversifié et attachant, aura été sans doute la plus rafraîchissante depuis pas mal d'années. Les dix binômes du départ ont incarné bien plus cette année que de simples candidats d'un jeu d'aventures, abordant des thèmes comme la tolérance, l'homophobie, la différence d'âge dans le couple ou encore le handicap. Les frères Sébastien et Julien ont notamment touché les téléspectateurs avec leur histoire de réconciliation, tandis que Laurent et Frédéric, éliminés en demi-finale, ont conquis le public avec leur bonne humeur communicative. Les binômes de cette édition 2026 se sont d'ailleurs retrouvés à plusieurs reprises après le tournage, tissant des liens qui dépassent le cadre du jeu.

Mais malgré cette saison de Pékin Express 2026 plutôt réussie de notre point de vue, les audiences n'ont pas suivi. L'avant-dernier épisode n'a attiré que 1,1 million de téléspectateurs, soit 6,5% de part de marché, loin des performances passées du programme. La chaîne relativise ces chiffres en soulignant que "près de 50% de l'audience globale se fait désormais en non-linéaire" sur la plateforme M6+. Mais cette finale de Pékin Express, dont les audiences seront dévoilées dans les prochaines heures, sera sans doute un couperet pour savoir si le binôme gagnant de Pékin Express ce soir dans la capitale thaïlandaise sera le dernier ou non.