Finale The Voice : qui a été éliminé ce samedi et qui sont les quatre qualifiés ?

La grande finale de "The Voice" approche. Qui s'est qualifié lors de la demi-finale ce samedi soir ?

La quinzième saison de The Voice touche à sa fin sur TF1. Depuis son lancement le 28 février 2026, le télé-crochet animé par Nikos Aliagas a décidé d'en faire encore plus pour cette édition anniversaire. Après treize semaines de compétition, des auditions à l'aveugle aux "Performances", en passant par les batailles, les candidats ont tout donné pour décrocher leur place en demi-finale. Ils étaient huit à se battre pour une place en finale ce samedi soir. Ils ne sont plus que quatre pour succéder au trio Il Cello, protégés de Florent Pagny et grands gagnants de la saison 14 l'année dernière.

Quatre candidats ont été éliminés ce samedi. Les quatre finalistes de The Voice sont désormais connus. Florent Pagny, recordman absolu de victoires dans l'émission, pourrait décrocher un septième titre grâce à Lady O. Ses rivaux dans la course sont Lara Fabian avec Hugo Derose, Tayc avec Tessa B et Amel Bent avec CJM'S.

Qui sont les quatre qualifiés pour la finale de The Voice ?

Lady O est la caution mystérieuse et envoûtante de cette saison 2026 de The Voice. La chanteuse cultive une aura singulière qui tranche avec les autres candidats. Son identité artistique forte lui a permis de séduire Florent Pagny, qui voit en elle l'une des personnalités les plus marquantes de cette saison.

Hugo Derose, candidat hors du commun, cumule deux talents rares : il chante et joue du violon, souvent en même temps. Pour convaincre son coach lors des Performances, il a mis en scène un tableau spectaculaire sur "El Tango de Roxanne", performé depuis l'extérieur du studio. Lara Fabian lui avait déjà proposé d'assurer sa première partie à l'Accor Arena : le signe que la chanteuse croit profondément en lui.

CJM'S avait marqué les esprits lors des Performances en revisitant "Harlem" de Claude Nougaro, un choix audacieux qui dit beaucoup de son rapport à la musique. Amel Bent l'a notamment retenu face à Virginia Sirolli, preuve que son univers a su toucher juste.

Premier talent révélé par le tout nouveau coach Tayc, Tessa B. s'est notamment illustrée cette saison avec une interprétation de "Melodrama" de Theodora, une chanson exigeante qu'elle a su s'approprier. Pour Tayc, elle représente l'une des cartes maîtresses pour sa toute première finale.

Lohi (équipe Lara Fabian), Sam (équipe Florent Pagny), Gros Monsieur (équipe Amel Bent) et Mickaëlle Leslie (équipe Tayc) ont été éliminés.

Un programme clinquant à souhait pour la finale de The Voice

C'est le samedi 30 mai 2026 à 21h10 que TF1 diffusera la grande finale de cette quinzième saison de The Voice. Les quatre candidats qualifiés monteront une dernière fois sur scène pour une soirée en deux temps. D'abord, chacun défendra ses chances à travers des prestations en solo et des duos avec des invités. Le public aura ensuite la parole pour désigner les deux talents qui accèderont à la "Super-Finale", ultime face-à-face où s'enchaîneront reprises et compositions originales, avant que le grand vainqueur de The Voice 2026 ne soit révélé.

La finale de The Voice sera également marquée par une page qui se tourne : Florent Pagny, coach historique de l'émission depuis la toute première édition en 2012, quittera le programme à l'issue de cette saison. En douze participations au total, il a remporté cinq victoires, un record absolu. Ses adieux promettent d'être un moment fort d'une soirée qui s'annonce déjà inoubliable.