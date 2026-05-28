Miss France quitte Miss Univers 2026 : le patron du comité Miss France dévoile ses raisons, "je ne peux pas fermer les yeux"

Miss France n'ira pas à Miss Univers 2026. La nouvelle, annoncée par la société Miss France ce jeudi 28mais 2026 par communiqué, a créé la stupeur. Ce boycott est le fruit d'une décision inédite après les scandales de l'édition 2025.

La société Miss France a annoncé ce jeudi 28 mai qu'elle n'enverrait pas de candidate à Miss Univers 2026, dont l'édition se tiendra à Porto Rico en fin d'année. Une décision sans précédent, qui intervient quelques jours après la confirmation de la participation d'Indira Ampiot à Miss Monde 2026. Pour la première fois de son histoire moderne, la France ne sera donc pas représentée au concours Miss Univers, qu'elle a pourtant remporté il y a 10 ans, en 2026, avec la victoire d'Iris Mittenaere.

Le concours Miss Univers avait été remporté en novembre dernier par Miss Mexique, sur fond de polémiques. Une édition 2025 particulièrement controversée. Alors que les Miss France participent traditionnellement aux deux principaux concours mondiaux de beauté depuis plusieurs décennies, cette rupture marque un tournant dans les relations entre l'organisation française et Miss Univers.

Le comité Miss France invoque dans son communiqué une divergence de valeurs avec l'organisation internationale, sans toutefois détailler précisément les motifs de cette rupture. Le communiqué, que nous avons consulté, évoque simplement sa "volonté de rester fidèle à l'identité, aux engagements et aux valeurs du concours Miss France" qui ne seraient "plus en adéquation avec l'évolution et les orientations récentes du concours international". Cette formulation diplomatique mais ferme suggère des désaccords profonds sur la direction prise par Miss Univers.

Le président de la société Miss France, Frédéric Gilbert, s'explique

Le président de la société Miss France, Frédéric Gilbert, a donné plus d'explications sur cette décision dans Paris Match ce jeudi après-midi, évoquant un manque total de transparence de la part de Miss Univers. Il rapporte notamment un échange de deux heures avec l'organisation, qui ne lui aurait donné aucune garantie que les incidents de 2025 ne se reproduiraient pas. Il souligne qu'à l'inverse, des concours comme Miss Monde ou Miss France affichent un organigramme et un fonctionnement parfaitement clairs.

Le patron de Miss France justifie en outre sa décision par son devoir de protection envers les jeunes femmes envoyées à l'international. "Je ne peux pas envoyer de candidate si je n'ai aucune garantie", résume-t-il, estimant ne pas pouvoir cautionner un concours dont il ignore les règles d'équité et de gestion des participantes. "L’organisation est opaque, ils ne communiquent pas beaucoup, et je ne peux pas fermer les yeux seulement parce qu’il s’agit d’un concours international", ajoute Frédéric Gilbert. "Lors de cette réunion, on ne m’a pas donné de garanties sur le fait que de tels incidents ne se reproduiront pas."

Frédéric Gilbert date le début des dysfonctionnements de Miss Univers au changement de propriétaires, survenu en 2022 avec son rachat par JKN Global Group, devenu le propriétaire de la marque. "Or, si la première année, la passation de pouvoir entre les anciens et les nouveaux dirigeants s’est plutôt bien déroulée, depuis deux ans, on constate que l’organisation est plus compliquée", plaide-t-il.

Il a débriefé avec Ève Gilles et Indira Ampiot, qui ont vécu l'expérience de l'intérieur et a précisé qu'Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, ne souhaitait de toute façon pas participer à Miss Univers. Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2024, qui devait représenter la France cette année, a exprimé une certaine déception mais s'est rangée derrière les arguments de Frédéric Gilbert. Un choix qui semble donc pleinement assumé au nom de l'image et de l'aura du concours Miss France.

Miss Univers plombé par les scandales l'année dernière

Miss France faisait auparavant référence aux "nombreux dysfonctionnements de l'édition 2025", sans les énumérer explicitement. Un euphémisme qui masque mal les multiples scandales qui ont émaillé le dernier concours. L'édition thaïlandaise avait effectivement connu des épisodes particulièrement houleux. Le patron de Miss Univers Thaïlande, Nawat Itsaragrisil, avait publiquement humilié Miss Mexique, Fatima Bosch, la traitant "d'idiote" devant les caméras pour ne pas avoir suffisamment fait la promotion de la Thaïlande sur les réseaux sociaux. L'incident avait pris une telle ampleur que la présidente du Mexique elle-même était intervenue pour défendre sa candidate.

Le concours Miss Univers avait également connu une descente de police après des accusations de promotion illégale de jeux d'argent, plusieurs candidates ayant été filmées en train de faire la publicité d'un casino en ligne, violant ainsi les lois thaïlandaises. Plus récemment encore, deux membres du jury, le musicien franco-libanais Omar Harfouch et l'ancien footballeur Claude Makélélé avaient claqué la porte en dénonçant des votes truqués et des conflits d'intérêts. Harfouch avait notamment évoqué "la fraude, l'abus de pouvoir, la corruption" et l'existence d'un vote secret illégitime pour sélectionner les finalistes avant même l'arrivée du jury officiel.

Miss France reviendra-t-elle dans le concours Miss Univers ?

"La participation à Miss Univers a toujours représenté un moment fort et une belle opportunité de faire rayonner la France à l'international. Cependant, notre responsabilité est de garantir la fidélité et l'intégrité à nos valeurs et à l'identité du concours Miss France", a déclaré Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, dans le communiqué. Il précise que cette suspension concerne uniquement l'édition 2026 et que l'organisation française "restera attentive aux évolutions futures du concours" en espérant pouvoir "y participer à nouveau, dans un avenir proche".

Cette décision de boycott de Miss Univers ne signifie pas pour autant un retrait complet de la France des compétitions internationales. Le comité Miss France a confirmé sa participation au concours Miss Monde 2026. C'est Indira Ampiot, Miss France 2023, qui portera les couleurs françaises lors de cette compétition qui se tiendra au Vietnam en septembre prochain. "Représenter la France à Miss Monde est un immense honneur. Trois ans après avoir été élue Miss France, je suis heureuse et déterminée à porter haut les couleurs de notre pays et à vivre cette expérience unique au Vietnam", a confié la Guadeloupéenne dans un communiqué séparé. "La Société Miss France se réjouit d'accompagner Indira pour cette 73ᵉ édition de Miss Monde, un concours international emblématique", a confirmé Frédéric Gilbert à cette occasion.

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