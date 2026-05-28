Miss Univers 2026 : coup de tonnerre, pourquoi le comité Miss France a décidé de quitter le concours
Le comité Miss France a décidé de boycotter le concours Miss Univers 2026, une décision inédite après les scandales de l'édition 2025.
La nouvelle a créé la stupeur dans l'univers des concours de beauté internationaux. Pour la première fois de son histoire moderne, la France ne sera pas représentée au concours Miss Univers. La société Miss France a officialisé ce jeudi 28 avril sa décision de boycotter l'édition 2026 du prestigieux concours international, une décision sans précédent qui intervient après une édition 2025 particulièrement controversée. Alors que les Miss France participent traditionnellement aux deux principaux concours mondiaux de beauté depuis plusieurs décennies, cette rupture marque un tournant dans les relations entre l'organisation française et Miss Univers.
Le comité Miss France invoque dans son communiqué une divergence de valeurs avec l'organisation internationale, sans toutefois détailler précisément les motifs de cette rupture. Le communiqué, que nous avons consulté, évoque simplement sa "volonté de rester fidèle à l'identité, aux engagements et aux valeurs du concours Miss France" qui ne seraient "plus en adéquation avec l'évolution et les orientations récentes du concours international". Cette formulation diplomatique mais ferme suggère des désaccords profonds sur la direction prise par Miss Univers.
Miss Univers plombé par les scandales
Miss France fait également référence aux "nombreux dysfonctionnements de l'édition 2025", sans les énumérer explicitement. Un euphémisme qui masque mal les multiples scandales qui ont émaillé le dernier concours. L'édition thaïlandaise avait effectivement connu des épisodes particulièrement houleux. Le patron de Miss Univers Thaïlande, Nawat Itsaragrisil, avait publiquement humilié Miss Mexique, Fatima Bosch, la traitant "d'idiote" devant les caméras pour ne pas avoir suffisamment fait la promotion de la Thaïlande sur les réseaux sociaux. L'incident avait pris une telle ampleur que la présidente du Mexique elle-même était intervenue pour défendre sa candidate.
Le concours Miss Univers avait également connu une descente de police après des accusations de promotion illégale de jeux d'argent, plusieurs candidates ayant été filmées en train de faire la publicité d'un casino en ligne, violant ainsi les lois thaïlandaises. Plus récemment encore, deux membres du jury, le musicien franco-libanais Omar Harfouch et l'ancien footballeur Claude Makélélé avaient claqué la porte en dénonçant des votes truqués et des conflits d'intérêts. Harfouch avait notamment évoqué "la fraude, l'abus de pouvoir, la corruption" et l'existence d'un vote secret illégitime pour sélectionner les finalistes avant même l'arrivée du jury officiel.
Miss France reviendra-t-elle dans le concours Miss Univers ?
"La participation à Miss Univers a toujours représenté un moment fort et une belle opportunité de faire rayonner la France à l'international. Cependant, notre responsabilité est de garantir la fidélité et l'intégrité à nos valeurs et à l'identité du concours Miss France", a déclaré Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, dans le communiqué. Il précise que cette suspension concerne uniquement l'édition 2026 et que l'organisation française "restera attentive aux évolutions futures du concours" en espérant pouvoir "y participer à nouveau, dans un avenir proche".
Cette décision de boycott de Miss Univers ne signifie pas pour autant un retrait complet de la France des compétitions internationales. Le comité Miss France a confirmé sa participation au concours Miss Monde 2026. C'est Indira Ampiot, Miss France 2023, qui portera les couleurs françaises lors de cette compétition qui se tiendra au Vietnam en septembre prochain. "Représenter la France à Miss Monde est un immense honneur. Trois ans après avoir été élue Miss France, je suis heureuse et déterminée à porter haut les couleurs de notre pays et à vivre cette expérience unique au Vietnam", a confié la Guadeloupéenne dans un communiqué séparé. "La Société Miss France se réjouit d'accompagner Indira pour cette 73ᵉ édition de Miss Monde, un concours international emblématique", a confirmé Frédéric Gilbert à cette occasion.
11:05 - La société Miss France en alerte dès l'année dernière
La société Miss France avait suivi de très près l'édition chaotique de Miss Univers 2025. Lors de l'altercation entre Miss Mexique et l'organisateur thaïlandais, la représentante française Eve Gilles s'était levée pour quitter la salle en soutien, avant de se rasseoir dans la confusion. Le président Frédéric Gilbert s'était dit en "vigilance absolue", déclarant avoir prévenu Eve Gilles : "S'il y a le moindre truc, on prendra la décision de te retirer du concours et tu rentres."
10:57 - Une action en justice envisagée contre Miss Univers
Le compositeur franco-libanais avait sollicité un cabinet d'avocats new-yorkais pour un éventuel dépôt de plainte contre l'organisation Miss Univers. Les motifs invoqués étaient alors "fraude, abus de pouvoir, corruption, tromperie, rupture de contrat, conflit d'intérêts et préjudice moral et réputationnel". "J'ai été induit en erreur et instrumentalisé publiquement pour donner une crédibilité à un processus électoral déjà vicié", dénonçait-il.
10:51 - Des pressions alléguées en faveur de Miss Mexique
Vingt-quatre heures avant la finale de Miss Univers, Omar Harfouch, celui par lequel le scandale est arrivé, avait déclaré sur HBO avoir été poussé à voter pour Miss Mexique. Il accusait plus explicitement encore le président de l'organisation d'être en affaires avec le père de Fatima Bosch : "Raul Rocha et son fils m'ont incité, il y a une semaine à Dubaï, à voter pour Fatima Bosch car ils ont besoin qu'elle gagne, 'ce sera bon pour nos affaires', m'ont-ils dit !" Le père de la nouvelle Miss Univers, Bernardo Bosch Hernández, est ingénieur et fonctionnaire, ayant travaillé 27 ans pour la compagnie pétrolière nationale Pemex.