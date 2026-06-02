Koh Lanta 2026 : la date de la finale est connue, pourquoi il va falloir attendre

La finale de Koh-Lanta 2026 a trouvé une date sur TF1. Ce n'était pas facile : la chaîne a repoussé sa diffusion.

L'édition 2026 de Koh Lanta touche à sa fin. "Les Reliques du destin", ces fameuses poteries venues pimenter la compétition cette année, ont tenu en haleine des millions de téléspectateurs depuis le lancement de la saison le 3 mars dernier. Les aventuriers encore en lice mobilisent leurs dernières forces pour espérer succéder à Gaëlle, la gagnante de l'édition 2025 "La revanche des quatre terres", qui avait remporté la victoire après s'être imposée sur les poteaux puis avoir reçu la majorité des voix du jury final.

Les sept candidats encore en compétition dans Koh Lanta - Daniel, Cynthia, Hugo, Guillaume, Zakariya, Clarisse et Caroline - rêvent tous de soulever le trophée et d'empocher le chèque de 100 000 euros qui l'accompagne. Parmi eux, quatre anciens membres de la tribu rouge et trois anciens jaunes continuent de se battre pour leur survie dans le jeu.

Koh Lanta va vivre encore trois épisodes

L'avant-dernier épisode de Koh Lanta, diffusé le 26 mai, avait marqué les esprits avec l'élimination d'Antonin et les stratégies controversées de Daniel, le doyen de l'aventure. Ses manœuvres, qualifiées de "maladroites pour certains, vicieuses pour d'autres" selon Télé-Loisirs, lui ont valu l'hostilité de la quasi-totalité de ses camarades. Cette tension dramatique a contribué à maintenir l'audience autour de 2,5 millions de fidèles lors du dernier épisode diffusé. Celui de ce mardi 2 juin ne devrait pas non plus manquer de sel.

Mais le premier temps fort de Koh Lanta 2026, l'épreuve d'orientation, qui départagera les cinq derniers compétiteurs pour déterminer les trois finalistes, sera diffusée dans une semaine, le mardi 9 juin. C'est cette épreuve mythique, nécessitant autant de perspicacité que de maîtrise de la boussole, qui va déterminer les trois finalistes qui grimperont ensuite sur les fameux poteaux lors de la grande finale, avant que deux d'entre eux tentent de convaincre leurs anciens camarades qu'ils méritent d'inscrire leur nom au palmarès.

La date de la finale de Koh Lanta repoussée

La finale de Koh Lanta, elle, n'est vraiment pas pour tout de suite. La chaîne avait initialement prévu de diffuser l'ultime soirée de son divertissement phare le 16 juin, mais a dû faire face à un impératif de programmation. Le premier match de l'équipe de France au Mondial de football 2026 sera en effet diffusé le même soir sur M6, opposant les Bleus au Sénégal, dans le New Jersey. Selon Puremédias, "TF1 a jugé bon de reporter l'ultime soirée de son divertissement phare" car "la Six a mis en place un dispositif exceptionnel avant et après le coup d'envoi de cette rencontre, sifflé à 21h."

Les performances d'audience des matchs de l'équipe de France restent exceptionnelles. En 2022, lors de la dernière Coupe du monde, le match d'ouverture contre l'Australie avait rassemblé 12,53 millions de supporters sur TF1, soit 48,1% de part d'audience. Six rencontres des Bleus avaient même dépassé la barre symbolique des 10 millions de téléspectateurs, avec un record absolu pour la finale face à l'Argentine, qui avait réuni 24,08 millions de téléspectateurs en moyenne, représentant 81% du public global et 85,9% auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans.

Face à cette concurrence redoutable, Koh Lanta a préféré la prudence et TF1 proposera à la place une rediffusion du téléfilm événement "Monk : le retour" le 16 juin. Les fans de Koh-Lanta devront donc patienter deux semaines entre l'épisode de l'orientation et celui des poteaux, une configuration "assez peu courante" selon Télé-Loisirs. La grande finale sera finalement diffusée le mardi 23 juin à 21h10 sur TF1 et TF1+, proposant d'abord la mythique épreuve des poteaux, suivie immédiatement du plateau final où le jury désignera le grand vainqueur de cette saison des "Reliques du destin".