Koh Lanta 2026 : la finale déprogrammée, la date repoussée et il va falloir attendre

La finale de Koh-Lanta 2026 a été déprogrammée sur TF1. Elle a trouvé une date et ce n'était pas facile : la chaîne a repoussé sa diffusion.

L'édition 2026 de Koh Lanta touche à sa fin. "Les Reliques du destin", ces fameuses poteries venues pimenter la compétition cette année, ont tenu en haleine des millions de téléspectateurs depuis le lancement de la saison le 3 mars dernier. Les aventuriers encore en lice ont mobilisé leurs dernières forces pour espérer succéder à Gaëlle, la gagnante de l'édition 2025 "La revanche des quatre terres", qui avait remporté la victoire après s'être imposée sur les poteaux puis avoir reçu la majorité des voix du jury final. Mas il y a un hic.

La finale de Koh-Lanta, initialement prévue ce mardi 16 juin 2026 sur TF1, ne sera pas diffusée à cette date. La chaîne a choisi de programmer à la place une rediffusion du téléfilm "Monk, le retour", laissant les téléspectateurs patienter pour connaître le vainqueur de la saison.

La finale de Koh Lanta, elle, n'est vraiment pas pour tout de suite. Clarisse, Cynthia et Guillaume, les trois candidats qualifiés pour la grande finale de Koh-Lanta (Caroline et Hugo ont été éliminés lors de l'épreuve d'orientation) devront donc attendre. La mythique épreuve des poteaux a été décalée à cause de la concurrence de M6, qui diffuse ce soir le premier match de l'équipe de France dans la Coupe du monde 2026, face au Sénégal. Face à un tel programme, TF1 a préféré ne pas exposer sa finale à une bataille perdue d'avance dans les audiences.

A quelle date la finale de Koh Lanta sera-t-elle diffusée ?

Selon Puremédias, "TF1 a jugé bon de reporter l'ultime soirée de son divertissement phare" car "la Six a mis en place un dispositif exceptionnel avant et après le coup d'envoi de cette rencontre, sifflé à 21h". Les performances d'audience des matchs de l'équipe de France restent en effet exceptionnelles. En 2022, lors de la dernière Coupe du monde, le match d'ouverture contre l'Australie avait rassemblé 12,53 millions de supporters sur TF1, soit 48,1% de part d'audience. Six rencontres des Bleus avaient même dépassé la barre symbolique des 10 millions de téléspectateurs, avec un record absolu pour la finale face à l'Argentine, qui avait réuni 24,08 millions de téléspectateurs en moyenne, représentant 81% du public global et 85,9% auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans.

Face à cette concurrence redoutable, Koh Lanta a préféré la prudence. Les fans de Koh-Lanta devront donc patienter deux semaines entre l'épisode de l'orientation et celui des poteaux, une configuration "assez peu courante" selon Télé-Loisirs. La grande finale sera finalement diffusée le mardi 23 juin à 21h10 sur TF1 et TF1+, proposant d'abord la mythique épreuve des poteaux, suivie immédiatement du plateau final où le jury désignera le grand vainqueur de cette saison des "Reliques du destin".