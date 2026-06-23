Koh Lanta 2026, la finale : après le ou la gagnant(e), pourquoi il faut absolument regarder la suite

La finale de "Koh Lanta, les reliques du destin" s'annonce palpitante ce mardi 23 juin 2026. Mais ce n'est pas une raison d'oublier l'émission de TF1 ensuite.

La finale de Koh Lanta est enfin arrivée. Ce mardi 23 juin 2026, TF1 a programmé l'une des soirées les plus attendues de l'année et ce n'est même pas un match de l'équipe de France de football (rire jaune) : la grande finale de Koh Lanta, les Reliques du destin est diffusée à la télévision après une déprogrammation qui avait surpris. Et comme toujours, la promesse reste la même : à la fin, il n'en restera qu'un.

Cette finale de Koh Lanta oppose trois aventuriers qui se disputeront le titre cette année : Clarisse, Cynthia et Guillaume. Pour y parvenir, ils ont dû triompher de la redoutable épreuve d'orientation, disputée le 9 juin dernier. Une bataille de plusieurs heures dans la jungle, boussole en main, remportée par Clarisse, jeune handballeuse décidément pleine de ressources, qui a décroché le précieux poignard en 2h59 minutes à peine. Cynthia a suivi, après un peu plus de trois heures d'effort, devant Guillaume, qui a dû patienter jusqu'à 4h50 et a fini épuisé, mais qualifié.

Qui est le gagnant ou la gagnante de Koh Lanta 2026 ?

Pour cette finale de Koh Lanta 2026, il lui faudra tout de même un peu d'énergie. Mais qu'on ne s'y trompe pas : le gagnant ou la gagnante de l'épreuve des poteaux de Koh Lanta 2026 est d'ores et déjà désigné(e), le tournage ayant eu lieu aux Philippines en début d'année. Pour la victoire finale, Cynthia est la grande favorite selon les pronostics. Cette maman de 37 ans que personne n'avait vue venir, a réalisé un parcours remarquable au cours de la saison. Ce qui lui donne, sur le papier, toutes les chances de remporter l'épreuve des poteaux comme le vote des aventuriers.

Autre finaliste de Koh Lanta 2026, Clarisse, l'étudiante stratège, pourrait créer la surprise, elle qui a déjà réussi à renverser le jeu. La jeune femme de 22 ans s'est distinguée par ses stratégies spontanées qui ont bousculé le cours de l'aventure. Sa bonne humeur constante et ses victoires, dont la toute première épreuve de l'édition et l'orientation, en font également une candidate sérieuse lors du vote final qui se déroulera, lui, en direct.

Guillaume, le troisième rescapé de ce Koh Lanta 2026, n'a quant à lui pas eu un parcours linéaire : il a subi deux éliminations et a été confronté aux pouvoirs des reliques du destin. Sa force physique comme sa stratégie (quand il a révélé à Daniel l'existence du collier d'immunité de Cynthia) ont parfois flanché, mais son mental pourrait faire la différence.

Mais l'épilogue de Koh Lanta ce soir n'est qu'un début. Car TF1 a réservé une surprise de taille aux fans. Lors de sa conférence de presse de rentrée à La Seine Musicale la semaine dernière, la chaîne a annoncé le casting de la prochaine saison, une édition all stars. La dernière remontait à 2021, et elle avait été ternie par des actes de tricherie qui l'avaient privée de tout vainqueur. C'est dire si cette septième édition all stars de l'histoire du programme, tournée au Panama en avril dernier, était attendue.

Pourquoi il faut regarder la suite de Koh Lanta après la finale ce mardi ?

L'originalité de cette édition de Koh Lanta tient à une règle inédite : les candidats démarreront l'aventure en binôme, un homme et une femme issus d'une même saison. "Ce Koh Lanta est particulier. Il mettra les aventuriers aux prises tout de suite en destin lié, c'est-à-dire qu'ils vont commencer l'aventure en binôme. Dès le premier conseil, il y a une chance sur neuf de se faire éliminer", a expliqué Denis Brogniart. Le totem lui-même arbore cette année deux faces, une masculine et une féminine, reflet de cette nouveauté.

Le casting de la prochaine saison de Koh Lanta compte 18 candidats au total, avec son lot de retrouvailles. On retrouvera notamment Christina, gagnante de Koh Lanta Palau en 2009, qui fera alors sa troisième participation all stars. Naoil, victorieuse de "L'île des héros" en 2020, ou encore Tania, finaliste du "Feu sacré" en 2023, sont aussi de la partie. Côté hommes, les fans retrouveront Freddy Boucher pour une sixième participation, Ugo Lartiche, vainqueur de la saison Malaisie en 2012, et Moussa Niangane, aventurier historique présent depuis 2003.

Le casting complet : Christina Chevry et Freddy Boucher (Koh Lanta 9 à Palau), Camille Schneiderlin et Ugo Lartiche (Koh Lanta 12 en Malaisie), Clémentine Jullien et Yassin Metiri (Koh Lanta 17 au Cambodge), Naoil Tita et Moussa Niangane (Koh Lanta : L'île des héros, en 2020 aux Fidji), Lola Labesse et Dorian Louvet (Koh Lanta 21 : Les 4 terres en 2020 aux Fidji), Laure Canevarolo et Vincent Blier (Koh Lanta 22 : Les armes secrètes en 2021 en Polynésie), Tania Cakarevic et Nicolas Pretot (Koh Lanta 24 : Le feu sacré en 2023 aux Philippines), Charlotte Rasquin et Jacques Roque (Koh Lanta 26 : La tribu maudite en 2024 aux Philippines), Joana Callico et Maxime Lubian (Koh Lanta 27 : Le retour des 4 terres en 2025 aux Philippines). Une brochette de légendes qui promet des affrontements d'un niveau rarement atteint dès la rentrée.