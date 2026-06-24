Koh Lanta : qui a remporté la finale de la saison 2026 ? Une grande gagnante dévoilée avant une suite très attendue

La finale de "Koh Lanta, les Reliques du destin" a dévoilé sa grande gagnante, ce mardi 23 juin 2026, sur TF1.

La saison 2026 de Koh Lanta, "les Reliques du destin", a enfin livré son verdict. Ce mardi 23 juin 2026, TF1 a programmé l'une des soirées les plus attendues de l'année et ce n'était même pas un match de l'équipe de France de football (rire jaune) : la finale du jeu d'aventure, diffusée à la télévision après une déprogrammation qui avait surpris, a désigné une gagnante. C'est Cynthia, cheffe d'entreprise tarnaise de 37 ans, qui a remporté cette édition 2026. Elle s'est imposée face à Clarisse lors du vote du jury final, avec une large avance.

Comme à chaque finale de Koh Lanta, le dépouillement de l'urne par Denis Brogniart a néanmoins tenu les téléspectateurs en haleine jusqu'au bout : après six bulletins, le score était à égalité parfaite (3-3) entre Cynthia et Clarisse. Les votes suivants ont finalement basculé en faveur de Cynthia, qui s'est imposée avec sept voix d'avance.

Un peu plus tôt, la finale de Koh Lanta avait débuté par la traditionnelle épreuve des poteaux, disputée sous 34 degrés aux Philippines il y a quelques mois. Guillaume, le troisième finaliste, avait chuté en premier après 1h45 d'épreuve, au moment où la partie avant du socle était retirée, réduisant l'espace à un rectangle de 15 cm sur 10 cm. Clarisse est tombée à son tour après 1h52, offrant la victoire à Cynthia, qui décrochait ainsi sa cinquième victoire individuelle depuis la réunification. Elle choisira logiquement Clarisse pour un duel 100% féminin pour le jury final.

"Ce sera le choix le plus stratégique de toute mon aventure. Face à Guillaume, j'ai moins de chances de l'emporter", a expliqué la future gagnante de Koh Lanta. Un choix auquel Guillaume a réagi sportivement : "Elle a raison de faire un dernier affrontement rouge contre jaune." Le jury final de Koh Lanta était composé de treize aventuriers éliminés au fil de la saison. Sur le papier, il comptait six ex-membres de la tribu jaune contre cinq rouges, ce qui posait la question de savoir si les alliances de départ allaient influencer le vote final. Caroline et Hugo, éliminés lors de la course d'orientation la semaine précédente, avaient rejoint le jury pour porter son total à treize membres.

Qui est Cynthia la gagnante de Koh Lanta 2026 ?

La gagnante de Koh Lanta 2026, Cynthia, était la grande favorite des pronostics avant cette finale. Cette maman de 37 ans, que personne n'avait vue venir, a réalisé un parcours remarquable au cours de la saison, avec quatre victoire lors des épreuves avant de remporter les poteaux. Ce qui lui donnait, sur le papier, toutes les chances de remporter l'épreuve mythique d'équilibre et d'endurance, comme le vote des aventuriers.

Originaire du Tarn Cynthia faisait partie de la tribu Kalao (camp jaune) au départ de ce Koh Lanta, "les Reliques du destin". La jeune maman, présentée comme discrète mais endurante, était venue se prouver qu'elle était plus forte qu'elle le croyait, elle qui a changé de vie professionnellement en créant sa propre entreprise de traiteur et de portage de repas à domicile pour les personnes âgées.

"Koh-Lanta, c'est vraiment sortir de ma zone de confort et me frotter à moi-même. J'y vais avant tout pour moi pour me retrouver", confiait-elle en début de saison. Cynthia comptait bien s'appuyer sur son instinct sur le camp : "J'ai plutôt une bonne intuition et c'est vrai que ça peut être une bonne qualité sur Koh-Lanta." Elle a aussi revendiqué l'authenticité plutôt que la stratégie : "Je suis au feeling, droite, sincère", affirmait elle lors des portraits. Sans prétendre être la meilleure sur le plan physique ou tactique, Cynthia a parfaitement assumé son approche : "Je ne serai pas la plus sportive, ni la plus stratège. Ce n'est pas mon caractère de calculer."

Mais l'épilogue de Koh Lanta ce mardi soir n'est qu'un début. Car TF1 a réservé une surprise de taille aux fans. Lors de sa conférence de presse de rentrée à La Seine Musicale la semaine dernière, la chaîne a annoncé le casting de la prochaine saison, une édition all stars. La dernière remontait à 2021, et elle avait été ternie par des actes de tricherie qui l'avaient privée de tout vainqueur. C'est dire si cette septième édition all stars de l'histoire du programme, tournée au Panama en avril dernier, était attendue.

Pourquoi il faut regarder la suite de Koh Lanta après la finale ce mardi ?

L'originalité de cette édition de Koh Lanta tient à une règle inédite : les candidats démarreront l'aventure en binôme, un homme et une femme issus d'une même saison. "Ce Koh Lanta est particulier. Il mettra les aventuriers aux prises tout de suite en destin lié, c'est-à-dire qu'ils vont commencer l'aventure en binôme. Dès le premier conseil, il y a une chance sur neuf de se faire éliminer", a expliqué Denis Brogniart. Le totem lui-même arbore cette année deux faces, une masculine et une féminine, reflet de cette nouveauté.

Le casting de la prochaine saison de Koh Lanta compte 18 candidats au total, avec son lot de retrouvailles. On retrouvera notamment Christina, gagnante de Koh Lanta Palau en 2009, qui fera alors sa troisième participation all stars. Naoil, victorieuse de "L'île des héros" en 2020, ou encore Tania, finaliste du "Feu sacré" en 2023, sont aussi de la partie. Côté hommes, les fans retrouveront Freddy Boucher pour une sixième participation, Ugo Lartiche, vainqueur de la saison Malaisie en 2012, et Moussa Niangane, aventurier historique présent depuis 2003.

Le casting complet : Christina Chevry et Freddy Boucher (Koh Lanta 9 à Palau), Camille Schneiderlin et Ugo Lartiche (Koh Lanta 12 en Malaisie), Clémentine Jullien et Yassin Metiri (Koh Lanta 17 au Cambodge), Naoil Tita et Moussa Niangane (Koh Lanta : L'île des héros, en 2020 aux Fidji), Lola Labesse et Dorian Louvet (Koh Lanta 21 : Les 4 terres en 2020 aux Fidji), Laure Canevarolo et Vincent Blier (Koh Lanta 22 : Les armes secrètes en 2021 en Polynésie), Tania Cakarevic et Nicolas Pretot (Koh Lanta 24 : Le feu sacré en 2023 aux Philippines), Charlotte Rasquin et Jacques Roque (Koh Lanta 26 : La tribu maudite en 2024 aux Philippines), Joana Callico et Maxime Lubian (Koh Lanta 27 : Le retour des 4 terres en 2025 aux Philippines). Une brochette de légendes qui promet des affrontements d'un niveau rarement atteint dès la rentrée.

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