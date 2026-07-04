Fort Boyard 2026 : Cyril Féraud ne veut vraiment pas ressembler à Olivier Minne, les premières images et les 6 nouvelles épreuves du jeu

"Fort Boyard" fait son grand retour ce samedi, sur France 2, avec Cyril Féraud à l'animation, bien déterminé à donner un nouveau visage au jeu culte, après 23 ans de règne d'Olivier Minne.

Un nouvel animateur arrive et c'est un fort entier qui chavire. Fort Boyard fait son retour comme chaque été sur France 2 ce samedi 4 juillet 2026, mais avec l'une des éditions les plus remaniées de l'histoire du programme, qui fête plus de 35 ans d'existence. Le changement le plus visible de cette saison est l'arrivée d'un nouvel animateur : Cyril Féraud succède à Olivier Minne, aux commandes depuis 23 ans, qui a depuis rejoint M6.

Et Cyril Féraud compte bien imprimer sa marque et son visage dans Fort Boyard, sans chercher à ressembler à son illustre prédécesseur. Fini la veste en cuir noire arborée par Olivier Minne pendant deux décennies, place désormais à la veste en jean pour poursuivre l'aventure. Et ce n'est pas la seule chose que Cyril Féraud va changer pour marquer les esprits. Déjà à la tête de plusieurs émissions de jeux sur France 2 et France 3, il prend les rênes d'un programme profondément remanié. "L'idée est de remettre le jeu au centre de Fort Boyard", résume le producteur artistique Guillaume Ramain pour expliquer ce passage de relais.

"Je peux vous dire que je me suis mis la pression vraiment parce que je voulais ne décevoir personne", a confié récemment le nouvel animateur de Fort Boyard dans l'émission Zoom Zoom Zen sur France Inter. Conscient du poids de l'héritage, Cyril Féraud ne compte pas révolutionner la formule, mais va tout de même lui apporter "une nouvelle évolution", sans doute un caractère moins froid que celui joué par son prédécesseur. Cyril Féraud veut en effet "vivre l'aventure avec les candidats, pleurer avec eux, trembler avec eux"...

Dans Fort Boyard, un nouveau personnage fantasque et un candidat anonyme

Les nouveautés seront nombreuses cette année dans Fort Boyard avec l'introduction d'épreuves collectives où l'échec d'un seul pénalise toute l'équipe. Un nouveau personnage fait son apparition : l'Amiral, directement inspiré de la version coréenne et clin d'œil évident à Napoléon. Installé dans la Poudrière face à huit canons dont un piégé, c'est le nouveau personnage déjanté du programme. Il vient aussi combler le vide laissé par Cyril Gossbo qu'incarnait Cyril Féraud dans Fort Boyard jusqu'ici. L'arrivée de nouveaux Maîtres du Fort enrichit également le casting du jeu. Ces personnages à tête de tigre, vêtus de bleu et de violet, ont pour mission de convoquer les candidats et de les escorter jusqu'à Blanche.

Autre grande nouveauté de la saison 2026 de Fort Boyard : chaque équipe de célébrités sera rejointe par un candidat anonyme, fan du programme. Pour les recruter, la production a écarté les appels à candidatures habituels sur les réseaux sociaux. "On a décidé de contacter les comités de fans de l'émission pour faire un casting d'anonymes qui admirent le programme", précise Guillaume Ramain. Florian Cochet, le premier candidat ce samedi, est consultant auprès d'agriculteurs dans le Maine-et-Loire. Fan de l'émission avec toute sa famille, il a participé pleinement aux épreuves aux côtés des célébrités, dont il est reparti avec une casquette dédicacée.

Fort Boyard 2026 introduit aussi des "temps forts" qui permettront de cumuler jusqu'à 10 000 euros avant même d'atteindre la salle du trésor. Chez Willy, les candidats choisiront par exemple eux-mêmes leur plat parmi trois options, et décideront à l'avance du bonus qu'ils espèrent remporter — 500, 1000 ou 2000 euros — s'ils parviennent à finir leur assiette.

Six nouveaux jeux dans Fort Boyard 2026

Six nouvelles épreuves ont été créées pour cette édition 2026 de Fort Boyard. Au programme : un Cabinet de curiosités, un Escalier glissant, et une Traversée vertigineuse, un défi collectif disputé à 25 mètres de hauteur au sommet du Fort. Parmi les défis les plus spectaculaires, un Tremplin, installé lui aussi au sommet du fort au-dessus de la mer, devra être franchi à vélo. "Il y a plus d'épreuves, plus d'aventure, des épreuves collectives", résume Féraud qui promet "des choses qui n'ont jamais été faites en trente-six ans d'émission".

La Poudrière : face à l'Amiral, nouveau personnage de Fort Boyard, les candidats doivent faire preuve d'intuition et éviter le canon piégé parmi 8 canons en face d'eux. Un mauvais choix peut leur faire perdre l'ensemble de leurs gains accumulés.

face à l'Amiral, nouveau personnage de Fort Boyard, les candidats doivent faire preuve d'intuition et éviter le canon piégé parmi 8 canons en face d'eux. Un mauvais choix peut leur faire perdre l'ensemble de leurs gains accumulés. Le Cabinet de curiosités : un candidat doit identifier cinq objets insolites uniquement au toucher, avant de les mimer pour que son partenaire les devine. Un moment de rire garanti.

un candidat doit identifier cinq objets insolites uniquement au toucher, avant de les mimer pour que son partenaire les devine. Un moment de rire garanti. Le Mât : un candidat doit se balancer au sommet d'un mât en utilisant uniquement le poids de son corps pour y attraper un indice.

un candidat doit se balancer au sommet d'un mât en utilisant uniquement le poids de son corps pour y attraper un indice. L'Escalier glissant : deux candidats doivent tenter de décrocher une clé positionnée en haut d'une structure géante recouverte d'eau savonneuse, au prix de nombreuses chutes.

deux candidats doivent tenter de décrocher une clé positionnée en haut d'une structure géante recouverte d'eau savonneuse, au prix de nombreuses chutes. Le Tremplin : à 25 mètres au-dessus de l'océan, un candidat doit s'élancer sur une poutre à vélo avant de sauter sur un tremplin pour décrocher un indice suspendu.

à 25 mètres au-dessus de l'océan, un candidat doit s'élancer sur une poutre à vélo avant de sauter sur un tremplin pour décrocher un indice suspendu. La Traversée vertigineuse : tous les candidats doivent traverser ensemble une poutre suspendue à 25 mètres de hauteur au sommet du Fort, pour décrocher 2000 euros supplémentaires et un indice.

Un sacrifice, un serpent géant, une "Tête voyageuse"... D'autres changements dans Fort Boyard

Fort Boyard voit aussi arriver d'autres nouveautés en 2026, comme un sacrifice difficile : si les sept clés indispensables ne sont pas réunies dans le temps imparti, les candidats doivent sacrifier autant de membres d'équipe que de clés manquantes. Ces "sacrifiés" disparaissent de manière spectaculaire dans la gueule d'un serpent géant, juste avant la phase finale dans la Salle du Trésor.

La phase du Conseil de Fort Boyard a également évolué. L'ensemble des candidats peut désormais miser 10 ou 20 secondes sur la réussite du coéquipier enfermé dans la Salle du Trésor. Ces paris collectifs peuvent rapporter jusqu'à trois minutes supplémentaires pour remplir la cagnotte. Des épreuves classiques de Fort Boyard se réinventent elles aussi. La mythique Tête chercheuse devient la Tête voyageuse, avec un nouveau parcours inspiré des lieux les plus emblématiques de la planète.

Enfin, le personnage de Blanche dans Fort Boyard, incarné par l'ancienne Miss France 2012 Delphine Wespiser, a été entièrement repensé. Elle ne joue plus le rôle de juge associé à la prison, mais soumet désormais deux candidats à une épreuve de bluff et de manipulation psychologique. En cas de réussite, l'association remporte 2000 euros supplémentaires ; si Blanche n'est pas bernée, l'un des deux candidats file en prison.

Pour ce premier numéro de la saison diffusé ce samedi 4 juillet, l'équipe sera composée du comédien Bruno Solo et de sa consœur Isabelle Vitari, connue pour son rôle dans Nos chers voisins. L'ancien champion de natation Camille Lacourt rejoindra Bastiaan, le comédien et chanteur révélé lors de la dernière saison de la Star Academy et actuellement à l'affiche de la série Karma sur France.tv. La judokate Shirine Boukli, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, complétera cette équipe de célébrités. Tous joueront pour l'association ONU Femmes France.