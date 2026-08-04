Koh Lanta All Stars : la date connue, Denis Brogniart disparait lors du conseil

C'est officiel ! Koh-Lanta revient bientôt pour une saison spéciale. Binômes, record, conseil sans Denis et totem tout neuf, les surprises seront nombreuses.

Koh-Lanta va finalement revenir très vite sur nos écrans. Le 23 juin dernier, Cynthia remportait la saison de l'émission intitulée Les reliques du destin. Le programme, qui était revenu à une saison par an, repart finalement pour une nouvelle édition dans quelques semaines. A l'issue de la dernière aventure, cette saison All Stars avait déjà été annoncée, mais elle sera diffusée plus tôt qu'on ne le pensait.

C'est, en effet, dès le mardi 25 août à 21H10 que Denis Brogniart donnera le top départ. Cette saison spéciale va marquer les 25 ans du programme, lancé en août 2001. Comme son nom l'indique, des figures emblématiques du jeu vont faire leur retour, cinq ans après les polémiques de triches de Koh-Lanta, la Légende, qui rassemblait aussi d'anciens candidats. Ils sont au nombre de 18, 9 hommes et 9 femmes, venus de 9 saisons différentes. Dès le départ, des binômes seront composés et leurs destins seront alors liés. Dès le premier conseil, ils auront donc une chance sur 9 de partir.

Il s'agit de duos ayant déjà participé ensemble à l'émission : Christina Chevry et Freddy Boucher (Koh Lanta 9 à Palau), Camille Schneiderlin et Ugo Lartiche (Koh Lanta 12 en Malaisie), Clémentine Jullien et Yassin Metiri (Koh Lanta 17 au Cambodge), Naoil Tita et Moussa Niangane (Koh Lanta : L'île des héros, en 2020 aux Fidji), Lola Labesse et Dorian Louvet (Koh Lanta 21 : Les 4 terres en 2020 aux Fidji), Laure Canevarolo et Vincent Blier (Koh Lanta 22 : Les armes secrètes en 2021 en Polynésie), Tania Cakarevic et Nicolas Pretot (Koh Lanta 24 : Le feu sacré en 2023 aux Philippines), Charlotte Rasquin et Jacques Roque (Koh Lanta 26 : La tribu maudite en 2024 aux Philippines), Joana Callico et Maxime Lubian (Koh Lanta 27 : Le retour des 4 terres en 2025 aux Philippines). Certains caractères pourraient bien s'entrechoquer. Par ailleurs, lors de cette saison, un nouveau record a été établi : Freddy monte à six participations et devient le candidat qui a le plus concouru, dépassant Teheiura. Il retente sa chance en espérant enfin l'emporter.

Denis absent du conseil, une première dans Koh-Lanta

Pendant 32 jours, les aventuriers s'affronteront sur la côte ouest du Panama dans l'archipel de Las Perlas. Cela va changer des six dernières saisons aux Philippines, et surtout cette destination n'a pas été choisie depuis 22 ans pour accueillir le tournage.

Si Denis Brogniart sera bien aux commandes, il pourrait manquer à l'appel lors d'un conseil, révèle Télé-Loisirs, et c'est une première. Il s'agit habituellement d'un de ses rôles prépondérants, en plus d'encadrer les épreuves. Le totem d'immunité sera aussi tout nouveau avec un double visage (masculin et féminin) pour symboliser l'aventure en binôme paritaire. De plus, un petit îlot nommé îlot du Salut permettra aux vainqueurs du jeu de confort de profiter d'un court séjour dans de meilleures conditions que sur leur camp : cabane, matériel de pêche, pierre à feu, entrainement pour l'immunité...